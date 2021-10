Ivermektiini on edullinen loislääke, jota moni haluaisi käyttää myös taistelussa koronavirusta vastaan. Viranomaiset varoittavat sen käytöstä, sillä tutkimusnäyttö on heikkoa.

Ivermektiini on ihmisille ja eläimille tarkoitettu loislääke.

Koronavirusta koskevissa sosiaalisen median keskusteluissa kiistellään muustakin kuin rokotteista. Yksi kiivaan kiistelyn kohteista on lääke nimeltä ivermektiini.

Ivermektiini on sekä eläimille että ihmisille tarkoitettu loislääke, jota käytetään erityisesti köyhissä maissa. Se on tehokas erityisesti sukkulamatojen häädössä, ja sen avulla on saatu erittäin hyviä tuloksia jokisokeuden hoidossa. Lääkettä annetaan yleensä kerta-annoksena.

Ivermektiiniä on käytetty jo vuosikymmenien ajan, ja sen kehittäjille myönnettiin lääketieteen Nobelin palkinto 2015.

Suomessa ivermektiiniä on käytetty esimerkiksi syyhyn hoidossa.

Koronapandemian aikana sosiaalisessa mediassa on alkanut levitä vaatimuksia, joiden mukaan ivermektiiniä pitäisi käyttää covid-19:n ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Vaatimuksia tehostetaan jakamalla linkkejä tutkimuksiin, joissa ivermektiinin on havaittu vähentävän kuolemia, helpottavan oireita, lyhentävän sairaalahoidon kestoa ja ehkäisevän koko taudin puhkeamista.

Toisaalta sekä Maailman terveysjärjestö WHO, Yhdysvaltain lääkeviranomainen (FDA) että Euroopan lääkevirasto (Ema) ovat varoittaneet ivermektiinin käytöstä covid-19:n ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut samankaltaisen tiedotteen.

Viranomaisten mukaan lääkettä ei tulisi käyttää kuin lääketieteellisissä tutkimuksissa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA twiittasi ivermektiinin käytöstä elokuussa näin: ”Et ole hevonen. Et ole lehmä. Oikeasti, ihmiset: lopettakaa.”

Viesti lähetettiin, kun viranomaiset olivat huomanneet, että monet yhdysvaltalaiset käyttivät ivermektiiniä koronaviruksen torjuntaan ja sen aiheuttaman taudin hoitoon viranomaisten varoituksista huolimatta.

Ivermektiinillä ei ole lääkeviranomaisten myöntämää myyntilupaa covid-19:n ehkäisyyn tai hoitoon.

Mikä siis on totta? Onko ivermektiini ihmelääke vai onko sitä syytä varoa?

On totta, että ivermektiinistä on ilmestynyt pandemian aikana paljon tutkimuksia ja osassa niistä kerrotaan poikkeuksellisen hyvistä tuloksista. Toisissa tutkimuksissa näyttöä ivermektiinin tehosta ei ole löytynyt.

Tutkimustulokset ovat siis ristiriitaisia. Lisäksi useimmat tutkimukset ovat olleet pieniä ja heikkotasoisia. Yhdessä pienimmistä oli mukana vain 24 potilasta, suuremmissakin vain muutama sata.

” Vaikka ivermektiini on vuosien kuluessa osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi loislääkkeeksi, se ei vielä takaa, että lääke ehkäisisi ja hoitaisi aivan eri tautia.

Kattavimman käsityksen aiheesta saa meta-analyyseistä eli katsaustutkimuksista, joissa kootaan yhteen ja arvioidaan monen eri tutkimuksen tuottamaa tietoa. Ivermektiinin suhteen vain on niin, että meta-analyysitkin ovat päätyneet keskenään ristiriitaisiin tuloksiin.

Lääketieteen ammattilaiset arvostavat erityisesti Cochrane-katsauksia. Sellainen on tehty myös ivermektiinistä. Siihen otettiin mukaan 14 tutkimusta, joissa oli yhteensä 1 678 osallistujaa.

Neljästätoista tutkimuksesta yhdeksän käsitteli sairaalaan joutuneiden potilaiden hoitoa ja neljä kotihoidossa olleita lievää tautia sairastaneita. Yksi tutkimus keskittyi ennaltaehkäisyyn.

Katsauksessa ei löytynyt näyttöä ivermektiinin tehosta. Katsauksen tekijät pitivät tutkimusten tasoa pääosin heikkona.

Toisen katsaustutkimuksen mukaan ivermektiini näyttäisi tehoavan sekä ennalta­ehkäisyssä että hoidossa. Erityisen hyvin se ehkäisisi kuolemia. Niiden määrä väheni katsauksen mukaan peräti 62 prosentilla.

Tämänkin katsauksen tekijät arvioivat kuitenkin, että näyttö ivermektiinin hyödyistä on heikkoa tai korkeintaan keskinkertaista.

Kesäkuussa julkaistuun meta-analyysiin hyväksyttiin mukaan vain kymmenen satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Niissä verrattiin ivermektiiniä joko lume­lääkkeeseen tai tavanomaiseen hoitoon. Sen mukaan ivermektiini ei vähentänyt kuolemia eikä lyhentänyt sairaalahoidon pituutta.

HS pyysi kahta suomalaista infektiotautien asiantuntijaa, apulaisylilääkäri Reetta Huttusta Tampereen yliopistosairaalasta ja ylilääkäri Asko Järvistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, arvioimaan näyttöä ivermektiinin tehosta.

Molemmat totesivat, että riittävää näyttöä ei ole. Vaikka tutkimuksia on tehty, ne ovat olleet pieniä ja useimmat myös heikkolaatuisia. Osaa ei ole vertaisarvioitu lainkaan, ja siksi niiden tulokset ovat vasta alustavia.

”Joidenkin tutkimusten tulokset ovat epäilyttävän hyviä. Jos ne olisivat totta, koko pandemia olisi ratkaistu. Epäilyksiä herättää jo se, että yksi lääke toimisi tehokkaasti kaikissa taudin vaiheissa”, Järvinen sanoo.

Vaikka ivermektiini on vuosien kuluessa osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi loislääkkeeksi, se ei vielä takaa, että lääke ehkäisisi ja hoitaisi aivan eri tautia.

”Näyttöä olisi saatava sen taudin hoidosta, johon lääke suunnataan”, Huttunen sanoo.

”Jos lääkäri aloittaa hoidon lääkkeellä, jota ei ole osoitettu tehokkaaksi ja turvalliseksi, hän ottaa tietoisen riskin. Se on eettisesti ongelmallista, eivätkä suomalaiset lääkärit halua ottaa sitä riskiä.”

Tutkimukset ivermektiinin tehosta koronavirusta vastaan jatkuvat. Myös laajoja ja laadukkaasti suunniteltuja tutkimuksia on käynnissä ainakin Yhdysvalloissa ja Oxfordin yliopistossa Britanniassa.