THL:n Hanna Nohynekin mukaan neljän rokotteen ottaminen ei ole järkevää. ”Ohimenevien haittojen määrä voi lisääntyä”, hän sanoo.

Osa Sputnik V -rokotteen hankkineista suomalaisista haluaisi nyt ottaa toisen täyden rokotussarjan muita rokotteita.

Tämä johtuu siitä, että todistus venäläisrokotteen saamisesta ei oikeuta maahantuloon ilman koronavirustestejä.

”Tällaisia kysymyksiä meille on tullut”, vahvistaa johtava ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

”Heidän liikkumisensa rajan yli on todella hankalaa. He joutuvat ottamaan joko pcr-testejä tai kaksi lisäannosta rokotetta, ja sehän ei lääketieteellisesti ole perusteltua.”

Asia vaivaa myös venäläisturisteja. Sadat venäläiset matkustavat nyt Serbiaan saadakseen Maailman terveysjärjestön WHO:n hyväksymän koronavirusrokotteen matkustamista varten.

Lue lisää: Sadat venäläiset matkustavat Serbiaan saadakseen WHO:n hyväksymän koronavirus­rokotteen

Sputnik ei kelpaa EU:n koronapassiin, sillä Euroopan komissio ei ole antanut sille vielä myyntilupaa. Euroopan lääkevirastolla (Ema) on kesken esimerkiksi rokotteen valmistuspaikkojen laadun tarkastaminen.

Luvan myöntäminen ei ole vielä lähellä, sanoo yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta Fimeasta.

”Vielä on ihan merkittäviäkin asioita selvitettävänä. Ei voi olettaa, että päätös olisi kovin pian tulossa”, Helle sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti syyskuussa Sputnikin lupaprosessin. Mediatietojen mukaan Venäjällä tehdyssä tuotantotarkastuksessa paljastui useita valmistusrikkomuksia.

Suomessa ei pidetä erikseen kirjaa siitä, kuinka moni on saanut Sputnik-rokotteita. Nohynek kuitenkin arvioi, että kyse on tuhansista ihmisistä.

”Meillä on paljon venäläistä alkuperää olevia ihmisiä ja suomalaisia, jotka ovat saaneet sen rokotteen jossain muussa EU-maassa”, hän sanoo.

EU-maista esimerkiksi Unkarissa kansalle annetaan Sputnik-rokotteita kansallisen lääkeviranomaisen myöntämän myyntiluvan turvin, muun unionin linjasta poiketen.

Sputnikin antama suojateho on todettu hyväksi jo alkuvuodesta esimerkiksi arvostetussa Lancet-lehdessä julkaistussa vertaisarvioidussa artikkelissa.

Rokotesuojan puolesta lisäannoksia ei tarvittaisi toistaiseksi, ainakaan vakavan taudin ehkäisyyn, Nohynek sanoo.

Kuinka turvallista on ottaa kahta eri rokotusta täydet sarjat?

”Tämä on juuri se huoli. Ohimenevien haittojen määrä voi lisääntyä, jos on jo valmiiksi vahva suoja, joten se ei ole tästä näkökulmasta järkevää”, sanoo Nohynek.

Se taas on mahdollista, että rokotussarja koostuu kahden eri valmistajan rokotteista. Suomessa esimerkiksi Astra Zenecaa saaneille on annettu myöhemmin Pfizerin ja Biontechin rokotetta.

THL:n Hanna Nohynekin mukaan on vaikeaa keksiä lääketieteellisiä perusteita neljän rokoteannoksen antamiselle.

Nohynekin mukaan on todennäköistä, että myös Sputnikin saaneet tulevat tarvitsemaan kolmannen rokoteannoksen.

Tiedossa on, että suojateho hiipuu sekä adenovirusvektori- että mrna-rokotteissa. Tartuntaa vastaan se hiipuu nopeammin, vakavaa tautia vastaan taas säilyy pidempään.

”Mutta että nyt saisi neljä annosta, siihen on vaikeaa keksiä tällä hetkellä lääketieteellisiä perusteita.”

THL on suositellut Suomessa tarjolla olevista rokotteista kolmansia annoksia vakavasti immuunipuutteisille ja heille, jotka saivat annoksensa alle kuuden viikon rokotevälillä.

THL:n mielestä rajalla pitäisi voida hyväksyä myös kaksi annosta Sputnikia.

Yksi THL:n perusteista on, että se on tehotutkimuksissa osoitettu yhtä tehokkaaksi kuin esimerkiksi Astra Zenecan rokote. Kaksi Sputnik-annosta saaneet eivät muodostaisi rajoilla sen suurempaa riskiä terveysturvallisuudelle kuin muutkaan koronarokotetut.

THL puhui Sputnikin puolesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassa lausunnossaan, josta uutisoi aiemmin syksyllä Yle.

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä huomauttaa, että THL on voinut arvioida rokotteen tehoa tutkimuksissa, mutta ei rokote-erien rutiinivalmistusta ja laatua.

Sillä ei ole mahdollisuutta arvioida, onko jokaisessa rokoteruiskussa juuri oikea määrä sitä ainetta, jota siellä pitääkin olla.

”Tämä tieto on olennainen, kun arvioidaan väestön rokotussuojaa”, sanoo Puumalainen.

”Ainoastaan WHO ja Ema ovat arvioineet sitä. Ja he eivät ilmeisesti ole olleet kovin vakuuttuneita, koska hyväksyntäprosessi on edelleen kesken.”

Maahantulossa hyväksyttävistä rokotteista päättää eduskunta tällä viikolla. Hallituksen esityksen mukaan Sputnikia ei hyväksyttäisi jatkossakaan.