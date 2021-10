Nyt tilanne ei ole kuitenkaan yhtä hyvä, kun tartuntamäärät ovat Suomessa jälleen kasvussa.

Koronarokotuspiste elokuussa Helsingin Messukeskuksessa. Suomi on onnistunut tasapainoilemaan hyvin koronatoimien kanssa, ja rokottaminenkin on edennyt paremmin kuin Euroopassa keskimäärin.

Suomalaiset ovat saaneet testeissä todettuja koronatartuntoja vähiten Euroopassa koko pandemian aikana. Tämä käy ilmi HS:n tilastosta, jossa tarkastellaan Euroopan maiden koronatartuntojen 14 päivän ilmaantuvuutta asukaslukuun suhteutettuna.

Tilasto perustuu Suomen osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoihin ja muiden maiden osalta Our World in Data -sivuston keräämiin maiden tilastoihin.

Lue lisää: HS:n päivittyvät grafiikat kertovat uusimmat tiedot koronatilanteesta

Suomessa tartunnan on saanut vain 2,6 prosenttia väestöstä, mikä on seuratuista 45 maasta vähiten. Tilastossa näkyy tartunta­tilanteen kehitys keväästä 2020 lähtien.

Seuraavaksi vähiten tartuntoja on ollut pandemian aikana Norjassa ja Islannissa, kummassakin vain 3,6 prosentilla väestöstä.

Juuri nyt Suomen 14 päivän tartuntojen ilmaantuvuusluku on kasvussa. Pandemian arvioinnissa on kuitenkin siirrytty seuraamaan enemmän rokotuskattavuuden kasvua ja sairaalahoitojaksojen määrän kehitystä kuin tartuntalukuja.

Euroopassa kaikkein laajimmalle väestössä koronavirus on päässyt leviämään koko pandemian aikana Montenegrossa, jossa joka viides (21,4 prosenttia) on saanut koronatartunnan.

Seuraavaksi eniten tartuntoja on ollut Andorrassa (19,9 prosenttia) ja San Marinossa (16,1 prosenttia).

Niiden jälkeen vakavin tilanne on ollut Tšekissä (15,9 prosenttia), Sloveniassa (14,5 prosenttia) ja Liettuassa (12,9 prosenttia).

Kahden viime viikon aikana koronatartuntojen ilmaantuvuus 14 päivän aikana on ryöpsähtänyt suurimmaksi Serbiassa, yli tuhannen tapauksen.

Myös pandemian aikana kuolleiden määrässä Suomi on Euroopan tilaston häntäpäässä, sillä kuolleiden osuus väestöstä on ollut pieni. Islannissa luku on 0,01 prosenttia, Suomessa ja Norjassa 0,02 prosenttia kummassakin.

Esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa koronatautiin on kuollut väestöön suhteutettuna hieman yli seitsemän kertaa niin paljon ihmisiä kuin Suomessa.

Euroopassa eniten ihmisiä väestöön suhteutettuna on kuollut koko pandemian aikana Bosnia ja Hertsegovinassa sekä Pohjois-Makedoniassa.

Mitkä asiat sitten selittävät Suomen menestystä koronaepidemian hoidossa? Lopullista tilinpäätöstä ei voi vielä tehdä, sillä pandemia ei ole ohi.

Silti Suomen valttikortti näyttää olleen se, ettei ole yhtä valttikorttia. Rajoituksia on onnistuttu ajoittamaan hyvin, rokottaminen on edennyt paremmin kuin Euroopassa keskimäärin, ja talouden toimintakyky on säilynyt kohtalaisena.

Suomi on aiemmin saanut kiitosta koronatoimistaan myös kansainvälisissä arvioissa. Esimerkiksi heinäkuussa saksalainen Der Spiegel -lehti julkaisi laajan vertailun siitä, kuinka tehokkaasti koronatoimet ovat purreet epidemiaan 154 maassa. Tuon vertailun mukaan Suomi oli selvinnyt pandemiasta parhaiten.

Der Spiegelin vertailussa maat pisteytettiin neljän seikan perusteella: ylikuolleisuus, rajoitukset ihmisten elämään ja vapauteen, toteutuneen ja ennustetun brutto­kansan­tuotteen erotus sekä vähintään yhden rokoteannoksen saaneiden osuus. Yli­kuolleisuusluku kertoo kuolemien määrän, joka ylittää normaaliajan keskiarvon ylittävät kuolemat.

Suomi sai yhteensä 1,75 pistettä. Seuraavaksi parhaiten pärjäsivät Luxemburg (2,00), Norja (2,05) ja Tanska (2,05). Ruotsi on vertailussa 20:s (2,68) tasapisteissä Saksan ja Hollannin kanssa.

Myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on nostanut esiin sen, että Suomessa on pystytty tasapainoilemaan erilaisten rajoitusten kanssa ja rokotusten käynnistämiseksi tehtiin voimakkaasti töitä.

Esimerkiksi elokuussa Aamulehden haastattelussa Salminen piti ylipäätään koronaepidemian onnistujina sellaisia maita kuin Norjaa ja Tanskaa, jotka eivät ole lukkiutuneet yhteen malliin.

Hän muistutti myös, ettei vertailu ole reilua, koska herkästi tarttuvien infektioiden torjuminen on vaikeampaa runsasväkisissä maissa, joissa kaupungit ovat suuria ja asuminen on ahdasta.