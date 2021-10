THL:n alainen Kansallinen rokotus­asiantuntija­ryhmä (Krar) kokoontuu pohtimaan kolmansia koronarokoteannoksia tällä viikolla.

Milloin Suomessa voitaisiin aloittaa kolmansien koronarokote­annosten antaminen koko väestölle?

Tällä hetkellä kolmansia annoksia suositellaan annettavaksi 12 vuotta täyttäneille, jotka ovat sairautensa tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti immuunipuutteisia. Toisesta annoksesta on tullut kulua vähintään kaksi kuukautta.

Lisäksi kolmansia annoksia suositellaan annettavaksi niille naisille ja 30 vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyellä annosvälillä ja joiden toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alainen Kansallinen rokotus­asiantuntija­ryhmä (Krar) kokoontuu miettimään asiaa tällä viikolla. Siitä ei sen sijaan ole vielä arviota, milloin THL antaa asiasta suosituksesta.

Päätös kolmansien rokoteannosten antamisesta riippuu paljolti kansallisen rokotusstrategian pääperiaatteista.

”Rokottamisella pyritään estämään vakavia tautimuotoja, kuolemia ja elinvuosien menetystä. Strategian primäärinen päämäärä ei siis ole estää infektioita”, sanoo johtava ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

Nohynek on myös Krarin sihteeri.

Hanna Nohynek

Siihen, milloin kolmas annos on järkevää antaa, vaikuttaa täyden rokotussarjan tuoman tehon säilyminen. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että vaikka koronarokotteiden teho infektiota vastaan laskee, teho vakavaa tautia vastaan säilyy.

Nykyisen strategian ja tuoreiden tutkimustulosten valossa ei siis ole mitään erityistä kiirettä tehdä päätöstä kolmansien annosten suhteen.

Arvostetussa The Lancetissa 4. lokakuuta julkaistun yhdysvaltalais­tutkimuksen mukaan Pfizerin ja Biontechin mrna-koronarokote suojaa sairaalahoitoon joutumiselta jopa kuusi kuukautta. Lisäksi rokote vähentää kuolemia.

Tutkimuksessa analysoitiin noin 3,4 miljoonan yli 12-vuotiaan tiedot viime vuoden joulukuun ja tämän vuoden elokuun välillä.

Teho koronatartuntaa vastaan oli toisen rokoteannoksen saamisen jälkeen kuukauden ajan 88 prosenttia. Tästä viiden kuukauden kuluttua teho oli laskenut 47 prosenttiin. Lisäksi teho oli heikompi koronaviruksen deltamuunnosta vastaan.

Teho sairaalahoitoon joutumista vastaan säilyi 90 prosentissa koko tarkasteluajan. Viruksen muuntumisella ei ollut tähän vaikutusta.

Tehon hiipuminen joutuu tutkijoiden mukaan luultavasti immuniteetin heikkenemisestä eikä deltamuunnoksesta.

Näiden tutkimusten lisäksi rokotteiden tehokkuutta on selvitetty Israelissa ja Qatarissa. Molemmista tutkimuksista on julkaistu tulokset New England Journal of Medicine -lehdessä.

Israelissa kuusi kuukautta kestäneeseen tutkimukseen osallistui noin 4 800 rokotettua yli 18-vuotiasta terveydenhuollon työntekijää, joista noin 3 800:n näytteet analysoitiin. Vasta-ainetasot laskivat etenkin miesten, 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien joukossa sekä niiden kohdalla, joilla immuunivaste on heikko.

Qatarissa tehdyn tutkimuksen mukaan heikkeneminen näyttää kiihtyvän neljännen kuukauden jälkeen ja saavuttaa alhaisen, noin 20 prosentin vastustustason 5–7 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Suoja sairaalahoitoa ja kuolemaa vastaan pysyi kuitenkin yli 90 prosentissa. Tutkimuksen aineistona olivat todelliset sairastapaukset Qatarissa.

Tutkimukset ovat vertaisarvioituja. Niissä ei ole mukana adenovirusvektori­rokotteita kuten Suomessakin käytössä olevaa Astra Zenecaa.

Muiden maiden tutkimukset ovat Nohynekin mukaan Suomellekin tärkeitä. Esimerkiksi Israelin kohdalla kiinnostavaa on, että maassa kolmansien annosten antaminen on edennyt jo hyvin pitkälle. Antoväli on Suomen 6–12 viikosta poiketen kolme viikkoa.

Pidemmän aikavälin tiedetään immunologisten tutkimusten perusteella antavan rokotetulle yleensä paremman ja pitkäkestoisemman suojan.

” Siitä ei ole vielä varmaa tietoa, pitääkö kolmansien annosten jälkeen ottaa rokote sars-cov-2-virusta vastaan vuosittain.

Nohynek muistuttaa, että kolmansien annosten kohdalla tulee miettiä myös sitä, onko rokotteista saatava terveyshyöty oikeassa suhteessa rokotteiden ja rokottamisen hintaan.

”Aiemmin tässä on tehty hyvinkin tiukkoja päätöksiä. Esimerkiksi pneumokokki­rokote ei ole päätynyt kaikkien ikäihmisten kansalliseen rokotusohjelmaan. Nyt koronarokotteen osalta täytyy miettiä sitä, milloin olemme rajahyödyn äärellä: jos toisella annoksella saadaan estettyä valtaosa vakavista taudeista, niin mitä hyötyä on kolmansista, neljänsistä tai viidensistä tehosteannoksista kaikille annettuna?”

Siitä ei ole vielä varmaa tietoa, pitääkö kolmansien annosten jälkeen ottaa rokote sars-cov-2-virusta vastaan vuosittain kuten alati muuttuvia influenssaviruksia vastaan. Vai riittäisikö hepatiitti b -rokotusten kaltainen sarja: kaksi annosta kuukauden välillä ja kolmas annos siitä 6–12 kuukauden päästä, minkä jälkeen tehosteita ei enää tarvita?

Lisäksi päätöksenteossa käytetään apuna etenkin seurantatietoa rokotteiden tehokkuudesta Suomessa.

”Oma data Suomesta on jopa [ulkomaisia tutkimuksia] tärkeämpää. Tartuntatauti- ja rokotusrekistereiden sekä sairaaloiden hoitoilmoitus­rekistereiden tietoja yhdistämällä pystymme tarkastelemaan, kuinka paljon ja millaista tautia on ollut rokottamattomilla ja rokotetuilla. Sen pohjalta voidaan tarkastella rokotteiden tehoa ja lisäannosten tarvetta eri riskiryhmissä.”

Krar tarkastelee muun muassa näitä tietoja tämän viikon kokouksessaan.