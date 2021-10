Noin kaksi viikkoa kestävä tyhjennysoperaatio on osa vesien­suojelu­ohjelmaa. Suomen aluevesillä on yli tuhat vanhaa hylkyä, jotka voivat olla riski ympäristölle.

Merivoimat käynnistää Saaristomerellä sukellusoperaation, jonka tavoitteena on tyhjentää Beatris-aluksen hylyn polttoainetankit. Hylky on lähitulevaisuudessa mahdollinen öljypäästöjen lähde, kertoo ympäristöministeriö.

Moottorialus Beatris upposi marraskuussa 1981 Iniön selällä. Teräksisellä 40-metrisellä rahtilaivalla oli kulkiessaan sepelilasti. Sukellusoperaatiossa aluksen päälle kaatunutta sepeliä on pumpattava pois ennen kuin säiliöihin päästään porautumaan.

Noin kaksi viikkoa kestävä tehtävä alkaa merellä torstaina. Operaation tukialus on Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli.

Ympäristöministeriön koordinoimassa vesiensuojeluohjelmassa tunnistetaan Suomen aluevesillä sijaitsevia Itämeren hylkyjä, joiden arvellaan aiheuttavan öljypäästöjen riski. Ohjelmassa on tähän mennessä poistettu vaarallisia aineita kolmesta eri riskihylystä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) arvion mukaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä on yli tuhat vanhaa hylkyä, jotka ovat käyttäneet polttoaineenaan öljyä, tai joissa on ollut lastina öljyä tai muita vaarallisia aineita. Näistä arviolta parikymmentä on suuren riskin hylkyjä, eli ne ovat ruostumassa puhki tai sijaitsevat lähellä tärkeitä tai herkkiä luontokohteita.

Viistokaikukuva Beatrisin hylystä.

