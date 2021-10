Grafiikka näyttää, miten sairaalahoidon tarve rokottamattomien joukossa on kasvanut syksyn aikana ja millainen on ero rokotettuihin.

Yksi rokotteiden vastustajien perusteluista koronarokotusta vastaan on, että rokotus pelastaa taudilta alle prosentin rokotteen saaneista ja on siis turha.

Väite on pielessä, vaikka luku onkin peräisin viimesyksyisistä rokotetutkimuksista, sanoo Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Suomessa laajasti käytetyn Pfizerin ja Biontechin rokotteen tehoa ja turvallisuutta selvittäneessä tutkimuksessa oli mukana 43 000 osallistujaa, joista puolet sai rokotteen ja puolet lumerokotteen. Koehenkilöille ilmaantui tutkimuksen aikana yhteensä 170 oireista koronatartuntaa, joista rokotetut saivat 8 ja lumerokotettu vertailuryhmä 162.

Rokotteen suojateho oireista koronatautia vastaan oli siis erinomainen. Sataa sairastunutta rokottamatonta kohti sairastui viisi rokotettua eli rokote torjui 95 prosenttia sairastumisista.

Suojatehon merkitystä havainnollistaa seuraava grafiikka.

Kyse on suhteellisesta riskin vähenemästä. Sama tutkimustulos voidaan esittää myös niin, että rokotteen antama suoja vaikuttaa mitättömältä. Silloin kerrotaan absoluuttinen riskin vähenemä. Rämet selittää blogissaan, mitä se tarkoittaa.

Lumerokotteen saaneista koehenkilöistä sairastui tarkkailujaksolla 0,75 prosenttia ja rokotetuista 0,04 prosenttia. Näiden lukujen perusteella voidaan totuudenmukaisesti sanoa, että rokote esti sairastumisen 0,71 prosentilla rokotetuista.

Absoluuttinen suojateho on myös merkityksellinen käsite.

”Vaikka olisi mielettömän tehokas rokote, joka torjuu kaikki tartunnat, absoluuttinen teho on pieni, jos epidemiaa ei ole”, Rämet sanoo.

Kansan rokottaminen ei siis ole mielekästä, jos tauti on kovin harvinainen. Valitettavasti koronaviruksen aiheuttama tauti ei ole harvinainen.

Rokotetutkimuksen kolmosvaihe kesti kolme kuukautta, ja sen aikana harva koehenkilö ehti saada tartunnan. Tilanne muuttuu, kun aika kuluu ja virus pääsee kiertämään. Silloin rokotuksen absoluuttinen ja suhteellinen suoja lähestyvät toisiaan.

Tämän syksyn aikana näin on käynyt Suomessakin. Kun ärhäkämmin tarttuva deltamuunnos saapui maahan ja rajoitukset purkautuivat, tartuntojen määrä lähti nousuun. Seurauksena sairaalahoidon tarve on lisääntynyt jyrkästi rokottamattomien aikuisten keskuudessa.

Rokottamattomien joukosta sairaalaan joutuu nyt parikymppisiäkin. Tauti on vaarallinen myös joillekin terveille nuorille aikuisille.

Rokottamattomilla 50–79-vuotiailla sairaalahoitoon joutumisen riski on THL:n lukujen mukaan jopa 18-kertainen rokotettuihin verrattuna. Rokotetutkin voivat saada tartunnan mutta he sairastuvat harvoin vakavasti.

Rokotuksen teho tartuntaa vastaan näyttää heikkenevän puolessa vuodessa, mutta vakavaa tautimuotoa vastaan se on tutkimusten mukaan yhä erinomainen. Hauraita vanhuksia ja immuunipuutteisia joutuu toisinaan sairaalaan kahdesta rokotuksesta huolimatta.

Näytteenottoa Turun yliopistollisen keskussairaalan koronaosastolla.

Ilman rajoituksia tartunnat eivät rokottamattomilla tästä eteenpäinkään vähene vaan todennäköisesti lisääntyvät siihen asti, että virus on käynyt riittävän suuren osan joukosta läpi.

Rämet arvelee, että monista tartunnan vaara tuntuu epätodelliselta, koska näihin aikoihin asti epidemia on onnistuttu pitämään rajoitusten, jäljityksen ja karanteenien avulla pienenä. Varmennetun tartunnan on saanut vasta 150 000 suomalaista. Siksi harva on nähnyt lähipiirissään taudin rankkoja seurauksia. Suomessa on kuollut Islannin ja Norjan jälkeen vähiten ihmisiä Euroopassa suhteessa väkilukuun.

Tämän hienon onnistumisen kääntöpuoli on, että suuri enemmistö rokottamattomista on edelleen alttiita virukselle. Normaalin elämänmenon palauduttua kaikki luultavasti saavat tartunnan ennemmin tai myöhemmin.

Koska rokottamatta on yhä noin 600 000 aikuista, vakavasti voi sairastua kymmeniä tuhansia. Rämet arvelee, että tätä kaikki rokotusten vastustajat eivät ole vielä käsittäneet.

Sitten kun kaikki suomalaiset ovat altistuneet koronavirukselle, rokotteen absoluuttinen suoja on täsmälleen sama kuin suhteellinen suoja.