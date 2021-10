Paltamo mainostaa itseään sekä Paltamossa tai muualla Kainuussa töissä käyville että ”maalle etätöihin haluaville perheineen”.

Kainuulainen Paltamon kunta houkuttelee uusia työikäisiä asukkaita lupaamalla kolme kuukautta ilmaista asumista. Muuttaa tulee helmikuun alkuun mennessä.

Tarkoituksena on täyttää tyhjillään olevia kunnan vuokrataloyhtiön asuntoja, joita on suhteellisen paljon. Tällä hetkellä tyhjillään on 40 asuntoa, kertoo toimitusjohtaja Raija Mikkonen Paltamon Kiehinen -yhtiöstä.

”Tällaisia vastaavia kampanjoita on Suomessa muuallakin ollut. Lähinnä ajattelimme, että saamme tyhjille asunnoille käyttöä uusista vuokralaisista”, kertoo Mikkonen.

Noin puolet 40:stä tyhjästä asunnosta on isoja kaksioita ja kolmioita. Mikkosen mukaan pieniin yksiöihin ja kaksioihin on löytynyt paremmin vuokralaisia.

Asuntojen vuokrat ovat noin 300–790 euroa kuukaudessa.

Paltamossa on aiemmin jouduttu purkamaan rivitaloja, ja tälläkin hetkellä kaksi yhtiön kohteista on kylmillään. Nämä kohteet ovat Mikkosen mukaan menossa purkuun.

Kunta mainostaa itseään tiedotteessa sekä lähialueella töissä käyville että ”maalle etätöihin haluaville henkilöille perheineen”.

”Kun he asuisivat kuusi kuukautta, he sitten tykästyisivät ja voisivat jäädä pysyvästi”, Mikkonen sanoo.

Ilmaiset kuukaudet saa, jos tekee vähintään kuuden kuukauden määräaikaisen vuokrasopimuksen, muuttaa kotiosoitteensa muualta Paltamoon ja voi todistaa työsuhteensa vuokrasopimusta tehtäessä.

Kunnan tarjous on voimassa lokakuun alusta joulukuun loppuun. Vuokrasopimuksen tulee alkaa viimeistään helmikuun alussa, ja vuokralainen vastaa asumisen käyttökuluista itse.

Kampanjasta on jo tullut muutama kysely, sanoo Mikkonen. Hänen mukaansa kunnassa odotetaan suosiota mielenkiinnolla.

”Radio ja lehdet ovat olleet kiinnostuneita”, Mikkonen sanoo.

Paltamo on Oulujärven koillisrannalla sijaitseva kunta, jossa on noin 3 300 asukasta. Mikkosen mielestä kuntaan kannattaa ilmaisen asumisen lisäksi muuttaa rauhallisten asuinolojen, luonnon ja neljän vuodenajan perässä.

Aiemmin vastaavanlaisella tarjouksella on houkutellut asukkaita esimerkiksi Oulainen Pohjois-Pohjanmaalla.