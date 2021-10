THL suosittelee täysin rokotetuillekin yhä testiä esimerkiksi silloin, jos on altistunut koronavirukselle. Sairaanhoitopiireillä voi olla THL:n suosituksesta poikkeavia ohjeita testeihin hakeutumisesta esimerkiksi alueellisen epidemiatilanteen takia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti maanantaina ohjeensa siitä, milloin koronatestiin pitäisi hakeutua.

Uuden ohjeen mukaan kaksi koronarokoteannosta saaneen ei yleensä tarvitse mennä testiin, vaikka hänellä olisi tavanomaisia virusinfektion oireita, kuten päänsärkyä, kuumetta tai nuhaa.

Sen sijaan kokonaan rokottamattomien tai yhden rokoteannoksen saaneiden olisi hyvä hakeutua oireisena testiin.

Uusi ohje perustuu syyskuussa päivitettyyn sosiaali- ja terveysministeriön testausstrategiaan, joka on suositus alueellisille terveysviranomaisille.

Moni sairaanhoitopiiri, kunta ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä kiristi testikriteereitään jo elo–syyskuussa.

Viikoittaiset koronatestimäärät koko maassa ovat noin puolittuneet elokuun lopun luvuista.

Koronavirukselle altistuneet

Testiin hakeutumista suositellaan kaikille, jotka ovat altistuneet koronavirukselle ja saavat oireita – myös niille, jotka ovat täysin rokotettuja.

Koronavirukselle altistuneen on tietyissä tilanteissa hyvä hakeutua testiin myös oireettomana.

Altistuneelle oireettomalle suositellaan testiin hakeutumista, jos tämä on rokottamaton tai saanut vasta yhden rokoteannoksen. Testiin hakeutumista suositellaan myös altistuneelle täysrokotetulle, jonka toisesta rokoteannoksesta on alle viikko ja altistumisesta on alle kaksi viikkoa.

Altistuneelle oireettomalle suositellaan testiä myös silloin, jos altistunut kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta hän ei ole vielä saanut kolmatta annostaan.

Koronainfektioon sopivia oireita saaneet, joilla ei ole täyttä rokotesuojaa

Koronavirusinfektioon sopivia oireita saavalle suositellaan testiin hakeutumista silloin, jos oireileva on rokottamaton tai saanut vasta yhden rokoteannoksen.

Testiä suositellaan myös niille oireisille, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin yli kuusi kuukautta sitten, mutta jotka eivät ole saaneet koronarokotetta.

Oireilevan pitäisi hakeutua testiin myös silloin, jos hän kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta ei ole vielä saanut kolmatta annostaan.

Täysrokotetut, joilla on koronavirusinfektion oireita

Yleensä täysrokotetun ei tarvitse hakeutua testiin, vaikka hänellä olisi koronatautiin sopivia lieviä oireita. Kaksi rokoteannosta saaneille suositellaan kuitenkin testiin hakeutumista, jos toisesta annoksesta on kulunut alle viikko.

Testiin hakeutumista suositellaan myös niille, jotka ovat altistuneet varmistetulle koronavirustapaukselle kahden edeltävän viikon aikana.

Testiä suositellaan myös niille täysrokotetuille, jotka asuvat ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksikössä tai jotka työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla hoito- tai hoivatyössä.

Myös vakavan koronataudin riskiryhmään kuuluville suositellaan testiin hakeutumista, jos heillä on koronatautiin sopivia oireita.

Oireilevan pitäisi hakeutua testiin myös silloin, jos hän kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta ei ole vielä saanut kolmatta annostaan.

Muutoksia ei tehty lasten koronatestiohjeisiin. THL:n suosituksen mukaan alle 12-vuotiaan lapsen lieviä oireita voi seurata kotona ilman testaamista.

Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta.

Sairaanhoitopiireillä voi edelleen olla THL:n suosituksesta poikkeavia ohjeita testeihin hakeutumisesta esimerkiksi alueellisen epidemiatilanteen takia.

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkäri voi myös harkintansa mukaan päättää testaamisesta THL:n suosituksesta poiketen.