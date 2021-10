Oikeuden mukaan jäi näyttämättä, että syytetyt olisivat syrjineet rikosylikomisariota esimerkiksi terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Oulun käräjäoikeus on hylännyt kahden poliisin syytteet jutussa, jossa rikosylikomisarion epäiltiin tulleen syrjityksi terveydentilansa vuoksi keväällä 2019. Käräjäoikeus myös hylkäsi samalla rikosylikomisarion korvausvaatimukset.

Asia liittyi Oulun poliisilaitoksella Jokilaaksojen valvonta- ja hälytysyksikössä avoinna olleen ylikomisarion määräaikaisen virkasuhteen täyttämiseen. Rikosylikomisario haki virkaa, johon ei lopulta valittu ketään. Hakijoita oli kolme.

Oikeudessa oli ratkaistavana, oliko virkaa hakenut vaikeavammainen ylikomisario asetettu ilman painavaa hyväksyttävää syytä epäedulliseen asemaan, koska hänet oli jätetty valitsematta tehtävään.

Syytettyinä käräjillä olivat jo eläköitynyt Oulun poliisipäällikkö sekä ylikomisario, jotka vastasivat rekrytoinnista. Heitä syytettiin työsyrjinnästä sekä tahallisesta tai toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteiden mukaan syytetyt tiesivät rikosylikomisarion sairastavan motoneuronisairaus FALS:ia.

Oikeuden mukaan asiassa on riidatonta, että rikosylikomisario täytti säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi hän oli selvästi kokenein ja ansioitunein hakijoista.

Paikan täyttämättä jättämistä perusteltiin sillä, ettei kellään hakijoista ollut ajantasaista valvonta- ja hälytystoiminnan johtamiskokemusta, mikä katsottiin edellytykseksi tehtävän hoitamiselle. Kyseessä oli neljän kuukauden määräaikaisuus, joten perehdyttämistä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Asiasta päätti poliisipäällikkö ylikomisarion esityksestä.

Syytettynä ollut ylikomisario sekä valvonta- ja hälytysyksikössä työskennellyt ylikonstaapeli jakoivat täyttämättä jääneen paikan tehtävät. Ylikonstaapeli ei tarvinnut perehdytystä.

Oikeuden mukaan kokemuksen ajantasaisuutta on voitu edellyttää tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa ja se tuotiin riittävästi esiin hakuilmoituksessa. Rikosylikomisarion kokemus valvonta- ja hälytyssektorilta oli puolestaan pitkän ajan takaa.

”Määräaikaisuus on ollut lyhyt ja sijoittunut kesälomakaudelle, jolloin tuurauksia on jouduttu muutoinkin tekemään. Tehtävän lyhytaikaisuus huomioon ottaen on uskottavaa, että siihen haluttiin valmis tekijä, joka ei tarvinnut perehdyttämistä”, tuomiossa todetaan.

Käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että rikosylikomisario olisi asetettu epäedulliseen asemaan esimerkiksi tämän terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Oikeuden mukaan asiassa on myös jäänyt näyttämättä, että poliisimiehet olisivat syrjineet rikosylikomisariota muun muassa terveydentilan tai vammaisuuden perusteella tai muutoin laiminlyöneet toimia tasapuolisesti, kun eivät nimittäneet tätä määräaikaiseen virkasuhteeseen.

”Nimittämismenettelyssä ja sitä koskevassa päätöksenteossa on toimittu asianmukaisesti”, oikeus toteaa.

Pohjanmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin jo vuonna 2018 saman rikosylikomisarion syrjintäasiaa. Viime vuonna käräjäoikeus tuomitsi Suomen valtion 15 000 euron korvaukseen, mutta tuomio ei ole lainvoimainen.