Helsingin käräjäoikeus on määrännyt ilmastoaktivistiryhmä Elokapinan taustayhdistyksen varoja vakuus­takavarikkoon enintään 20 000 euron arvosta.

Takavarikkoa oli vaatinut Helsingin poliisilaitos. Se tutkii, onko Elonvaalijat ry:n toiminnassa syyllistytty rahan­keräys­rikokseen.

Epäiltyjen rikosten tekoaikoja on kaksi. Ensimmäinen olisi tapahtunut huhtikuun 26. päivän ja kesäkuun 18. päivän välisenä aikana, toinen 15. syyskuuta.

Käräjäoikeuden koko päätös on poliisin pyynnöstä salainen, kunnes syytettä käsitellään oikeudessa tai asian tutkinta on muuten lopetettu.

Rikosepäily perustuu siihen, että lain mukaan rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Elonvaalijat-yhdistyksen keräyksellä on rahoitettu suurta huomiota saaneita Elokapinan mielenosoituksia. Niiden yhteydessä poliisi on ottanut kiinni kymmeniä liikkeen aktivisteja. Kiinni otetuille on myös jaettu sakkoja niskoittelusta.

Kolmen epäillyn avustaja, lupalakimies Ville Hoikkala korostaa, että kyseessä on ollut sinänsä laillinen rahankeräys nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

”Kyse on siitä, mihin sitä rahaa on käytetty.”

Hoikkalan mukaan Elonvaalijat aikoo valittaa päätöksestä, joten prosessi jatkuu Helsingin hovioikeudessa. Enempää hän ei halua asiaa kommentoida.