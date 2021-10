Täysi rokotesarja takaa vapaan matkustamisen moneen Euroopan maahan, mutta alle 12-vuotiaat eivät rokotetta saa. Sen ei tarvitse tarkoittaa lapsiperheiden testirumbaa, sillä vain muutamassa suomalaisten suosimassa matkailumaassa lapsilta vaaditaan koronatesti.

Suomalaiset ovat varanneet syyslomamatkoja vilkkaasti, kertovat matkatoimistot.

Myös esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on todennut, että EU-maissa voi matkustaa melko turvallisesti, jos on saanut kaksi rokotusta.

Kaksi rokotetta tarjoaakin nuorille ja aikuisille pääsyn suurimpaan osaan maita. Alle 12-vuotiaat eivät kuitenkaan saa rokotetta Suomessa. Miten siis tulisi menetellä? HS kokosi maahantulon vaatimuksia lapsille Euroopassa.

Suuren osan alle 12-vuotiaiden kanssa matkustavista ei tarvitse pelätä testirumbaa. Tämän ikäiset lapset pääsevät ilman karanteenia suurimpaan osaan suomalaisten turistien suosimista Euroopan maista ilman todistusta negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta koronataudista.

Tietoja on kerätty muun muassa EU:n Re-open EU -sivustolta. Maakohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa vielä ennen matkaa, sillä ne voivat vaihdella.

Suomalaisten yleisimmistä matkustuskohteista suurimmat poikkeukset ovat Italia, Tšekki, Norja, Britannia, Viro ja Unkari.

Italiaan ja Tšekkiin ikäraja on alhaisempi, sillä vain alle 6-vuotiaat on vapautettu testausvaatimuksesta.

Norjassa on se, millaiset rajoitukset matkustajaa koskevat, on jaoteltu lähtömaan sairaanhoitopiireittäin. Suomessa Helsinki ja Uusimaa on määritelty alueeksi, jolta ilman koronatodistusta tulevien on jäätävä karanteeniin. Alle 18-vuotiaat on vapautettu karanteenivaatimuksista, mutta riskialtteimmilta alueilta tulevia suositellaan käymään testissä kolme päivää maahantulon jälkeen.

Britanniassa taas on erilaisia alueellisia rajoituksia, jotka tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi Englantiin vain 4-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset pääsevät ilman negatiivista koronatestitulosta, mutta Skotlannissa vastaava ikäraja on 11 vuotta.

Virossa alle 12-vuotiaan ei tarvitse esittää negatiivista testitodistusta, mutta lapsi joutuu jäämään omaehtoiseen karanteeniin, ellei mukana matkustava huoltaja ole esimerkiksi täysin rokotettuna vapautettu karanteenivaatimuksista. Myös Puolassa on voimassa samankaltainen vaatimus vanhempien rokotuksista.

Unkarissa on voimassa tiukat matkustusrajoitukset. Maahan pääsee vain painavista syistä, jos ei ole kansalainen.

Haastavampi tilanne on niillä yli 12-vuotiailla, jotka eivät ole saaneet kahta rokotusta. Suomessa 12–15-vuotiaiden ikäryhmässä ainoastaan 26,8 prosenttia oli saanut keskiviikkoon mennessä kaksi rokotusta.

Monet maat edellyttävät, että rokotuksista on kulunut suojan muodostava aika ennen kuin ihminen katsotaan täyden rokotussuojan saaneeksi.

Euroopassa muun muassa Sveitsi ja Tanska ovat kuitenkin vapauttaneet myös alle 16-vuotiaat testausvaatimuksista.

Suomessa tiukimmatkin maahantulon jälkeiset velvollisuudet koskevat vain vuonna 2005 ja aiemmin syntyneitä.