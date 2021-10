Jopa satojen nuorten mopomiitit ovat yleistyneet selvästi tänä vuonna, arvioi poliisi: ”On ollut tapauksia, joissa poliisia on heitetty tölkeillä tai estetty paikalle pääsyä”

Kun yhdistetään näyttämisen halu ja puutteelliset ajoneuvot ja ajotaidot, muodostuu riskejä vähintään terveydelle ja jopa hengelle, arvioi poliisiylitarkastaja Hannu Kautto.

Poliisi on huolissaan nuorten niin sanotuista mopomiiteistä, jotka ovat poliisin arvion mukaan yleistyneet tänä vuonna.

Tiistaina Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoi syyskuisesta Lohjalla järjestetyistä nuorten mopoilijoiden kokoontumisajoista, joihin osallistui satoja nuoria. Poliisin mukaan paikalla nähtiin vaarallista ajokäyttäytymistä, kuten keulimista väkijoukon keskellä.

Noin sata nuorta piiritti paikalle saapuneen poliisiauton. Poliisin kuvailun mukaan väkijoukon keskelle päätynyt poliisiauto myös kuorrutettiin syljellä ja siitä yritettiin irrottaa rekisterikilpiä.

”Kautta aikain nuoret ovat kokoontuneet, ja erilaisia mopomiittejä on sinänsä järjestetty jo pitkään. Valitettavasti osalla lasten vanhemmista on se käsitys, että nämä tapahtumat ovat samanlaisia kuin aiemmin”, sanoo poliisin liikenneturvallisuus­työstä vastaava poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta.

Näin ei aina ole. Osa aiemmista moponuorista on kasvanut aikuisiksi, ja mukana kokoontumisissa on ajoneuvoja henkilöautoista mönkijöihin, traktoreihin ja moottoripyöriin. Mukana on monesti esimerkiksi viritettyjä ja jarruvikaisia ajoneuvoja.

”Näillä kun ajetaan näytönhaluisesti, riskit muodostuvat suuriksi. Kun yhdistetään näyttämisen halu, puutteelliset ajoneuvot ja ajotaidot sekä välinpitämätön asenne liikenneturvallisuutta kohtaan, muodostuu riskejä vähintään terveydelle ja jopa hengelle”, Kautto sanoo.

Toisinaan miitteihin liittyy hänen mukaansa huumeidenkäyttöäkin.

” ”Tällaisella toiminnalla voi olla nuoren myöhemmän elämän kannalta hyvin kauaskantoisia seurauksia.”

Myös nuorten suhtautuminen poliisiin on selvästi muuttunut, Kautto sanoo.

”Pyritään estämään poliisia tekemästä virkatoimiaan, kuten viimeisimmässä Lohjan tapauksessa, jossa poliisiautoa piiritettiin. On ollut tapauksia, joissa poliisia on heitetty tölkeillä tai on estetty poliisin pääsemistä paikalle sulkemalla tie.”

Lievimmillään poliisin käskyjä tai kieltoja noudattamatta jättävä voi syyllistyä niskoitteluun, josta seurauksena saattaa olla sakkoja tai vankeutta enintään kolmeksi kuukaudeksi.

”Jos siellä pyritään pahoinpitelemään poliisia, on se sitten esimerkiksi päälle ajamista tai painimista, silloin puhutaan jo hyvin vakavista rikosnimikkeistä. Tällaisella toiminnalla voi olla nuoren myöhemmän elämän kannalta hyvin kauaskantoisia seurauksia.”

Kautto korostaa, että suurin osa nuorista käyttäytyy tapahtumissa asiallisesti ja fiksusti.

”Ongelma on, että ne sinänsä fiksut ja lakia rikkomattomat paikalla olevat nuoret yhdessä sosiaalisen median kanssa antavat muille syyn esiintyä. Jos ei yleisöä ole, ei sirkus myöskään pyöri.”

Poliisi on pyrkinyt ennalta ehkäisevästi puuttumaan vaaralliseen ajotapaan ja ajoneuvojen kuntoon niitä havaitessaan. Pelkona on, että jos kokoontumisissa tyypilliseen välinpitämättömään ja vaaralliseen ajotapaan ei puututa, se valuu kokoontumisajoista muualle liikenteeseen.

Lisäksi ratkaisuja ilmiöön on pohdittu yhdessä kuntien nuorisotoimen kanssa.

Kautto arvelee, ettei osa vanhemmistakaan täysin ymmärrä, millaisia riskejä syntyy, kun mopoja viritetään kulkemaan nopeuksilla, joihin niitä ei ole tarkoitettu.

”Ajaminen epäkuntoisella laitteella, joka on viritetty kulkemaan jopa sata kilometriä tunnissa, sisältää aina hengenlähdön riskin.”

Kautolla on viesti myös nuorille.

”Poliisi haluaa mahdollistaa sellaisen nuorten kokoontumisen ja yhdessä olemisen, joka ei häiritse eikä vaaranna muita. Kun poliisi tulee paikalle, älkää ruvetko vastustamaan tai pakenemaan tilanteesta vaan kohdatkaa tilanne ryhdikkäästi.”