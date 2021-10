Suomessa on yhä noin 750 000 rokottamatonta yli 12-vuotiasta. Kauhajoella erityisesti nuoret aikuiset ovat olleet haluttomia ottamaan rokotetta.

Kauhajoki

"Korona ei ole niin vakava juttu, eikä virusta ole niin paljoa täällä”, sanoo kauhajokelainen Jeremi Saranpää, 15.

Saranpää ei ole ottanut koronarokotetta. Ainakin kolme hänen kaveriaan on ottanut rokotteen, mutta Saranpää itse kuvailee rokottautumista turhaksi.

”Vähän mietin itsekin, että olisin voinut, mutta en sitten kuitenkaan jaksanut tai halunnut.”

Jeremi Saranpää kiirehti kavereidensa kanssa oppitunnille. He eivät halunneet tulla kuvatuksi niin, että kasvot näkyvät.

Jos rokotteen ottaminen tulisi välttämättömäksi esimerkiksi koronapassin vuoksi, hän kertoo harkitsevansa asiaa uudelleen.

Suomessa täysin rokottamattomia 12 vuotta täyttäneitä on yhä noin 750 000.

Kauhajoella koronarokote­kattavuus on yksi Suomen huonoimmista. Toisen annoksen oli perjantaihin mennessä ottanut noin 57 prosenttia kaupunkilaisista, kun valta­kunnallisesti luku on 66 prosenttia.

Rokotuskattavuus laahaa etenkin nuorten aikuisten ikäryhmissä. Esimerkiksi 25–29-vuotiaista vain 35 prosenttia on saanut täyden rokotussarjan. Valtakunnallisesti samanikäisistä kaksi annosta on saanut 60 prosenttia.

Myös vanhemman väestön rokote­kattavuudessa Kauhajoki kuuluu perän­pitäjiin. Esimerkiksi 55–59-vuotiaiden osalta vain muutamassa pienessä kunnassa on vähemmän täysin rokotettuja kuin Kauha­joella.

” ”Rokottamattomalle huoli turvallisuudesta painaa vaakakupissa sairauden riskiä enemmän.”

Rokoteasenteita tutkinut psykologian dosentti ja akatemiatutkija Anna Soveri kertoo, että yksinkertaistettuna rokotus­päätöksen vaakakupissa painaa kaksi seikkaa: rokotteen koettu turvallisuus ja sairauden koetut riskit.

”Rokottamattomalle huoli turvallisuudesta painaa vaakakupissa sairauden riskiä enemmän”, Soveri sanoo.

Etenkin nuorten keskuudessa näin saattaa koronarokotteen kohdalla käydä, sillä koronatauti ei ole perusterveille nuorille usein yhtä vaarallinen kuin vanhemmille.

Vaikka rokotteen ottamiseen vaikuttaa myös helppous, Soverin mukaan koronarokotteiden kohdalla sen vaikutus rokottamattomuuteen jäänee pienemmäksi. Rokotteen ottaminen on nimittäin kaikkialla Suomessa helppoa ja maksutonta. Varsinaisia rokote­vastaisia Suomessa on vähän.

”Todennäköisesti avain rokottamattomuuden ymmärtämiseen ovat psykologiset syyt. Osa nuorista ei priorisoi rokotusta.”

Soveri huomauttaa, että koronarokotteen ottamispäätökseen ei vaikuta vain pelko omasta sairastumisesta vaan myös se, kuinka vakavana ihmiset pitävät tautia muille.

”Tutkimuksissa on huomattu, että nuoret pitävät tautia vähemmän vaarallisena myös muille. Sitä olen miettinyt, miettivätkö nuoret tähän tutkimus­kysymykseen vastatessaan jotakuta omanikäistään. Se osin selittäisi syitä nuorten rokottamattomuuden taustalla.”

Monet kokevat, ettei rokotteen ottaminen ole tarpeellista, sillä Kauhajoella on ollut tartuntoja niin vähän.

” ”Jotkut uskovat salaliittoteorioihin, ja toiset ovat järkevämmällä kannalla liikenteessä.”

Kauhajokelaisten nuorten pohdinnoissa toistuu pelko koronarokotteen mahdollisista haittavaikutuksista.

Julia Mämmelä, 24, on saanut molemmat rokoteannokset. Aluksi hän mietti, olisiko rokotteen ottaminen välttämätöntä, sillä hän on nuori ja perusterve ihminen. Hän kuitenkin päätyi ottamaan rokotteen, sillä se on hänestä vastuullista.

Tradenomiopiskelija Julia Mämmelä teki torstaina opinnäytetyötään Kauhajoen kirjastossa.

Mämmelän tuttavapiirissä on monenlaisia mielipiteitä aiheesta.

”Jotkut uskovat salaliittoteorioihin, ja toiset ovat järkevämmällä kannalla liikenteessä.”

Mämmelän mukaan monet tasapainottelevat rokotteen harvinaisten ja mahdollisten pitkäaikaisten haittavaikutusten sekä koronataudin vakavuuden välillä. Moni ajattelee, että koronatauti menisi omalla kohdalla ohi perusflunssana.

Topi Koponen, 14, on jättänyt rokotteen ottamatta, koska hän epäilee, että siitä voisi tulla vakavia sivuoireita. Sekä Koposen vanhemmilla että kavereilla on epäilyksiä rokotusten sivuoireista.

Koponen kuitenkin harkitsee rokotteen ottamista, sillä se toimii virusta vastaan.

”Onhan se virus aina täällä jossain, lähellä tai kaukana.”

Kauhajoen kirjastolla opiskellut Topi Koponen kertoo kuulleensa koronarokotusten haittavaikutuksista muilta ja lukeneensa aiheesta uutisia.

Samankaltaisia epäilyksiä on Melissa Mäntyniemellä, 13. Mäntyniemi on keskustellut aiheesta vanhempiensa kanssa, ja hekään eivät ole ottaneet rokotetta. Päätöksen hän teki kuitenkin itse.

Koulussa rokotteista ei ole paljoa puhuttu, hän kertoo.

”On muistutettu esimerkiksi turvavälien pitämisestä ja kontaktien välttämisestä. Rokotteen ottamisesta taas on sanottu, että se on jokaisen oma valinta.”

Yhdysvaltalainen Malik Toppin, 24, muutti syyskuun alussa Kauhajoelle pelaamaan koripalloa paikalliseen Karhu Basket -joukkueeseen. Hän tarvitsi koronarokotteen matkustaakseen Suomeen.

Malik Toppin, 24, otti koronarokotteen matkustaakseen Suomeen.

Toppin ajattelee, että monet eivät luota rokotteen turvallisuuteen, sillä se on kehitetty niin nopeasti.

”Ihmiset eivät myöskään pidä siitä, että heitä pakotetaan johonkin.”

On kuitenkin parempi käydä piikillä kuin jättää käymättä, Toppin ajattelee.

"Olet korkeammassa riskissä, jos et ota sitä. Kun näkee ihmisten kuolevan korona­virukseen, sen luulisi kannustavan ihmisiä ottamaan rokotteen.”

” ”Kun näkee ihmisten kuolevan koronavirukseen, sen luulisi kannustavan ihmisiä ottamaan rokotteen.”

Monet kuitenkin kokevat, ettei rokotteen ottaminen ole tarpeellista, sillä Kauhajoella on ollut tartuntoja niin vähän. 13 000 asukkaan kaupungissa on varmennettu koko pandemian aikana noin sata tartuntaa.

Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä Suupohjan peruspalveluliikelaitos­kuntayhtymästä (LLKY) arvelee, että rokottamattomuutta selittää ennen kaikkea ”virheellinen turvallisuudentunne”.

Taustalla ei hänen mukaansa vaikuta esimerkiksi uskonto tai suoranainen rokotevastaisuus.

”Olen miettinyt sitä, että pandemia on kohdellut koko aluetta erittäin armollisesti. Meillä ei ole esimerkiksi ollut epidemioita hoivakodeissa, ja koronakriisi on jäänyt hieman kaukaiseksi. Yritämme koko ajan puhua siitä, että pandemia koskee meitä kaikkia.”

LLKY:hyn kuuluvat Kauhajoen lisäksi Isojoki, Karijoki ja Teuva.

Kähärän mukaan rokotuskattavuuden laahaavuutta voi osin selittää rokotejakelun alku. Kun rokotushalukkuus oli keväällä 2021 väestössä suurinta, rokotukset kohdistuivat ikäihmisiin.

”Isojoella, Karijoella ja Teuvalla rokotus­kattavuus on tälläkin hetkellä Kauhajokea parempi. Heillä väestörakenne on meitä vanhempaa.”

Kauhajoella rokotusinnon hiipuminen huomattiin jo elokuussa.

”Toukokuussa rokotuksen varaamista koskevia takaisinsoitto­pyyntöjä oli enemmän kuin rokotteita. Kesäkuusta alkaen tilanne tasaantui, ajat saatiin täyteen, ja rokotimme tarkkaan, ettei rokotehukkaa tulisi. Elokuussa aloitimme walk in -rokotukset, joihin sai tulla sovittuna aikana. Nyt tarjontaa on, mutta ei kysyntää.”

Rokotushalukkuutta etenkin nuorten keskuudessa on yritetty nostaa tempauksin: on ollut walk in -tapahtuma Kauppojen yö -tapahtumassa, ja nyt rokottautuville on jaossa ilmaislippuja koripallo­peliin.

”Yleensä kahden tunnin tapahtumassa rokotuksen tulee ottamaan noin 40 ihmistä, Karhu Basketin liput houkuttelivat samassa ajassa 60. Osa kertoi tulleensa juuri lippujen takia”, Kähärä sanoo.

Uutiset Astra Zeneca -rokotteen veritulppatapauksista saivat Roosa Saviharjun jarruttamaan rokotteen hakemista. Nyt aika tuntui oikealta. Rokotteen antoi terveydenhoitaja Elisa Inget.

Roosa Saviharju, 21, otti ensimmäisen koronarokote­annoksensa torstai-iltapäivänä Kauhajoen seurakunta­keskuksen walk in -rokotuspisteellä.

Saviharju harkitsi rokottautumista pitkään. Uutiset Astra Zeneca -rokotteen veritulppa­tapauksista saivat hänet jarruttamaan rokotteen hakemista.

”Ei sitä piikkiä heti ensimmäisten joukossa uskaltanut lähteä ottamaan.”

Nuoria on rokotettu myös kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kauhajoen lukion rehtori Virpi Nyman toivoo, että nuoret keskustelisivat rokotteista vanhempiensa kanssa ja luottaisivat terveysalan ammattilaisiin, jotta heidän tietonsa eivät jäisi some­keskusteluiden varaan.

Kauhajoen lukiossa ei ole todettu yhtään koronatartuntaa koko epidemian aikana. Rehtori Virpi Nymanin mukaan tämä on saattanut luoda nuorille tunteen siitä, ettei rokottautuminen koske heitä.

Lukiossa koronarokotteista on keskusteltu silloin, kun opiskelijat ovat ottaneet sen puheeksi. Tietoa ovat jakaneet myös terveystiedon opettaja ja koulu­terveydenhoitaja.

”Emme ole halunneet tuputtaa sitä. Nuorille puhuminen on taitolaji”, Nyman sanoo.

Syyslomien jälkeen Kauhajoella alkavat influenssarokotukset. Niitä on perinteisesti tarjottu myös kylillä. LLKY:n Kirsti Kähärän mukaan se on hyvä tilaisuus nähdä paikallisia ja keskustella heidän kanssaan myös koronarokotteen ottamisesta, kenties jopa tarjota rokotteita samanaikaisesti.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan rokotteet voi ottaa samanaikaisesti.

Kähärän pelkona on, että rokotekattavuus jää alhaiseksi ja tauti leviää Kauhajoella, kun rajoituksista valtakunnallisesti luovutaan.

”Ennustehan on se, että jokainen suomalainen saa koronatartunnan seuraavan parin vuoden aikana joko rokotettuna tai rokottamattomana. Se herättää huolta.”

Alla olevasta grafiikasta voit katsoa oman kuntasi tarkan ikäryhmäkohtaisen rokotustilanteen. Tiedot löydät kirjoittamalla kuntasi nimen Hae kuntaa -laatikkoon.

Voit myös järjestellä kuntia ikäryhmien mukaiseen rokotuskattavuusjärjestykseen klikkaamalla ikäsarakkeen otsikkoa.