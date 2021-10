Koronavirus on levinnyt erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa, joiden keskuudessa rokotekattavuus on matala.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on antanut määräyksen pakollisten terveystarkastusten järjestämisestä turkulaistelakka Meyer Turun työmailla, kertoo avi tiedotteessaan.

Avi kertoo tehneensä määräyksen tartuntatautilain nojalla hillitäkseen koronavirusepidemian leviämistä.

Lounais-Suomen avi velvoittaa Turun ja Kaarinan kaupunkeja järjestämään Meyer Turun ja sen tytäryhtiöiden sekä alihankkijoiden työmailla terveystarkastukset, joihin kaikkien työntekijöiden tulee osallistua.

Avi kertoo määräyksen pohjautuvan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja Turun kaupungilta saamiinsa lausuntoihin.

Koronavirus on levinnyt työmailla erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa, joiden rokotuskattavuus on matala, kertoo tiedote. Tartuntoja on tullut etenkin yhteiskuljetuksissa ja -majoituksissa.

Tautitilanteeseen on yritetty puuttua, mutta tulokset ovat olleet heikkoja.

”Telakkaan liittyviin toistuviin korona-aaltoihin on ollut vaikea vaikuttaa, ja ne ovat kuormittaneet sekä Varsinais-Suomen koronajäljitystä että sairaalakapasiteettia ”, avi tiedottaa.

Avin mukaan testausta on telakan läheisyydessä siirretty Turun kaupungin ”koronabussiin”. Tämä on hankaloittanut muiden kuin telakan työntekijöiden pääsyä testaukseen.

”Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja ohjaamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin”, tiedotteessa kerrotaan.