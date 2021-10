THL:n Mia Kontion mukaan alueilla tulisi tunnistaa, mitkä ryhmät ovat vielä rokottamatta ja tarjota heille mahdollisuuksia ottaa rokote helposti. Pop-up-rokotuspisteiden liikkuvuus ja epäsäännölliset aukioloajat vaikeuttavat rokottamattomien tavoittamista.

Rokotustahti on Suomessa hiipunut aiemmasta. Tilannetta ei helpota, että rokotuksia saa monella paikkakunnalla tällä hetkellä pääosin arkisin päiväsaikaan.

Helsingissä rokotuspisteet sulkeutuvat kello 16:een mennessä. Esimerkiksi Oulussa tilanne on jonkin verran parempi, sillä rokotteita annetaan kahtena päivänä viikossa myös illalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio pitää ”ilman muuta selvänä”, että rokotuksia pitäisi järjestää myös ilta-aikaan.

”Varmasti he, jotka pystyvät menemään [rokotukseen] keskellä päivää, ovat jo siellä käyneet”, Kontio sanoo.

Keskiviikkoon mennessä suomalaisista yli 12-vuotiaista 84,5 prosenttia oli saanut vähintään yhden koronarokotteen ja 74,1 prosenttia kaksi annosta rokotetta. Ikäryhmästä 35–39-vuotiaat ensimmäisen rokotteen on ottanut 78,3 prosenttia. Nuorempien rokotekattavuus on vielä alhaisempi.

Lue lisää: HS:n päivittyvät grafiikat kertovat uusimmat tiedot koronatilanteesta

Kontio pitääkin tärkeänä, että paitsi rokotusaikoja myös rokotuspaikkoja kohdistettaisiin niille, jotka eivät ole rokotetta vielä ottaneet.

”Ilman muuta pitäisi alueellisesti katsoa, ketkä vielä ovat rokottamatta. Pitäisi pyrkiä tekemään se heille mahdollisimman helpoksi: vietäisiin rokotuksia sinne, missä nämä henkilöt liikkuvat”, hän sanoo.

Samaa on ajanut myös esimerkiksi Helsingin sosiaali- ja terveysalan apulaispormestari Daniel Sazonov (kok).

”Kun rokotteen ottaminen tehdään mahdollisimman vaivattomaksi, saadaan rokotekattavuutta paremmaksi siinä joukossa, jossa rokotteen ottaminen on ollut kiinni viitseliäisyydestä”, Sazonov sanoi HS:lle viime viikolla.

Lue lisää: ”Rokotusten kangertelun edessä ei todellakaan nosteta käsiä pystyyn”, vakuuttaa Helsingin apulais­pormestari Daniel Sazonov

Pop-up-rokotuspisteillä annetaan Helsingissä 500–1 200 rokotetta viikossa. Kontion mukaan rokotuspisteet päivittäisruoka­kaupoissa voivat tavoittaa tehokkaasti nuoria aikuisia, jotka ovat jo siirtyneet työelämään. Myös se, että osa rokotuspisteistä on siirrettävissä ketterästi paikasta toiseen, tuo koronarokotteet useamman ulottuville.

Kontion mukaan rokotuspisteiden liikkuvuus ja epäsäännölliset aukioloajat voivat kuitenkin vaikeuttaa niistä tiedottamista. Ihmiset, jotka eivät toistaiseksi ole hakeneet rokotetta, eivät välttämättä seuraa aktiivisesti vaikkapa kaupungin verkkosivuja.

”Yksi hyvä asia olisi, että [pop-up-rokotuspisteet] eivät vaihtuisi joka päivä, niin ihmiset kuulisivat [niistä] esimerkiksi kavereilta. Ja että olisi selkeästi kerrottu rokotuspisteellä, kuinka kauan se on siinä.”

Jyväskylässä rokotusaikoja saa ajanvarauksella iltaseitsemään, mutta viikonloppu­aikoja ei ole otettu käyttöön, kertoo kaupungin palvelu­koordinaattori Raija Loikkanen.

”Ollaan mietitty sitä, tällä hetkellä ei ole ollut kysyntää”, hän sanoo.

Jyväskylässä avataan ensi viikolla kaupungin keskustaan ja kauppakeskus Seppään arkisin kello 17.30:een ja 17:ään asti auki olevat rokotuspisteet. Lisäksi rokotteita on tarjolla esimerkiksi jyväskyläläisen jääkiekkoseuran Jypin kotipeleissä.

Loikkasen mukaan Jyväskylässä rokottamattomat ryhmät ovat samoja kuin valtakunnallisesti: 20–40-vuotiaita nuoria aikuisia. Kaupungissa tiedostetaan tiedottamisen olevan haasteellista, ja ihmisiä yritetään nyt tavoittaa eri keinoin, esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä.

Oulussa rokotteita annetaan kahtena päivänä viikossa myös myöhemmin illalla perinteisen työajan jälkeen. Viikonloppuisin on tarpeen mukaan järjestetty rokotuksia kaupungin kauppakeskuksissa, joissa toimii muutamana päivänä viikossa pop-up-rokotuspisteitä, kertoo apulaisylilääkäri Jarkko Huusko.

Erityisesti yhä rokottamattomien tiedottamiseen liittyvät haasteet on tiedostettu myös Oulussa. Kaupungissa on Huuskon mukaan pyritty tunnistamaan rokottamattomat ryhmät ja kohdistamaan rokotuspaikkoja sen mukaan. Rokotuksia on annettu esimerkiksi korkeakouluissa. Lisäksi vieraskielisiä ollaan yritetty tavoittaa eri keinoin.

”Meillä oli vieraskielisten yhteisöjen edustajille infotilaisuus, jossa kuulimme myös heidän toiveitaan”, kertoo Huusko.

Huusko kannustaa oululaisia hakemaan molemmat koronarokotukset, jotta rokotussuoja on täysi – ja koronapassin varalle.

”Koronapassi konkretisoi sen, että rokottautumalla pystyy vapaammin liikkumaan.”