Suomi oli jo aikeissa hankkia uudet kiväärit Sakolta, kun mukaan pohdintoihin tuli myös Ruotsin maavoimat.

Suomen ja Ruotsin maavoimat suunnittelevat yhteisiä käsiasehankintoja, jotka saattavat olla alkua myöhemmille yhteisille isoille asehankinnoille.

Suomessa Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja asevalmistaja Sako tekivät aiesopimuksen uusien kiväärien kehitystyöstä ja hankinnan valmistelusta jo viime vuonna.

Kehittelyssä on tarkkuuskivääri tarkka-ampujalle ja kivääri ryhmän tukiampujalle. Kyse olisi samasta aseesta, jossa olisi erilainen varustus ja ampumatarvikevalikoima.

Hankintaa on valmisteltu nimellä K22, jossa K tarkoittaa kokeilua ja 22 valmistumisvuotta.

Nyt uutena mahdollisuutena on ilmennyt, että Ruotsin maavoimat saattaa olla mukana hankinnoissa. Lopputuloksena olisi se, että Suomessa ja Ruotsissa olisi samaan asealustaan perustuvat tarkkuuskiväärit.

Maiden tarpeet ovat merkittäviä, koska esimerkiksi Suomessa tarkoitus on osittain korvata jääkäri- ja jalkaväkikomppanioiden nykyiset tarkkuuskiväärit uusilla. Tarkkoja lukuja Puolustusvoimat ei paljasta.

”Suomen osalta kyse on nyt alkuvaiheessa Sakon kanssa suunniteltavasta itselataavasta tarkkuuskivääristä ja tukiaseesta. Niillä lisätään paikallisjoukkojen ja operatiivisten joukkojen tulivoimaa ja tarkkuutta merkittävästi”, sanoo jalkaväentarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi Maavoimien esikunnasta.

Kuvassa on Tarkkuuskivääri mallia 85.

”Samaan hankkeeseen liittyvät myös ampumatarvikkeet ja optroniikkaa eli tähtäimiä ja pimeätoimintakykyä."

Sen kaliiperi on niin sanottu 7,62 Nato. Uudella mallilla korvattaisiin vanha, 60-luvun suunnitteluun perustuva venäläisvalmisteinen Dragunov-tarkkuuskivääri sekä osittain 7.62 Tarkkuuskivääri 85, joka on suomalainen.

Ruotsi on viime vuosina ryhtynyt mittavaan armeijansa uudelleenluontiin, johon kuuluu joukko-osastojen perustamisia ja erilaisen puolustusmateriaalin hankintaa.

Siksikin Suomen ja Ruotsin yhteistyö on Peltoniemen mukaan nyt järkevää. Ruotsin maavoimissa osa järjestelmistä on hänen mukaansa päässyt elinkaarensa päähän eli vanhenemaan ja on rakennettava uudelleen.

Tarkkuuskiväärihankinta saattaakin siten olla eräänlainen pilottihanke tuleville Suomen ja Ruotsin yhteisille ase- ja ajoneuvohankinnoille.

”Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyössä tähdätään siihen, että mailla olisi mahdollisimman hyvä yhteistoimintakyky ja kyky toteuttaa yhteisiä puolustustoimia kaikissa olosuhteissa”, Peltoniemi kertoo.

”Heillä on myös intressiä ja nyt myös resursseja, joten tässä on tullut hyvä hetki tehdä yhteistyötä. Molemmilla mailla on oma budjettinsa ja kehittämissuunnitelmansa. Olemme katselleet yhdessä, mitä hankkeita meillä ja heillä on ja millä alueilla olisi järkevää ja mahdollista tehdä yhteistyötä."

Ja kun mailla on identtisiä puolustusvälineitä, molemmat hyötyvät, Peltoniemi jatkaa. Se muun muassa mahdollistaa joukkojen yhteistoimintaa ja helpottaa logistiikkaa, oli sota tai rauha. Mahdollisilla yhteishankinnoilla olisi merkitystä myös huoltovarmuuden sekä kotimaisen puolustusvälineteollisuuden näkökulmasta.

”Kun volyymi on suurempi ja hartiat leveämmät eli kun ostajia on enemmän, se näkyy tuotannossa ja hinnoissa. Hankinnat olisivat siis edullisempia.”