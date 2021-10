Syyslomien alkaessa lapsiperheissä kerrataan taas Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita lasten koronatestauksesta.

Koulujen syyslomaviikolla monen lapsi­perheen suunnitelmissa on reissaamista ja sukulointia.

Suunnitelmat voivat kuitenkin mennä uusiksi, jos etenkin perheen pienimpien nenät taas niiskahtavat. Onnistuuko mummolareissu vai onko edessä taas lapsiperheissä puolentoista vuoden aikana tutuksi tullut reissu korona­testiin?

Alle 12-vuotiaita lapsia ei rokoteta Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti syyskuun lopussa suosituksensa lasten koronavirustestaamisesta. THL:n suositusten mukaan pelkkien flunssaoireiden vuoksi alle 12-vuotiaita lapsia ei tarvitse enää automaattisesti viedä koronatestiin.

Lue lisää: THL: Alle 12-vuotiaiden ei enää tarvitse käydä koronatestissä pelkkien flunssaoireiden takia

THL:n mukaan alle 12-vuotias pitää viedä koronatestiin, jos lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen koronavirukselle kahden edeltävän viikon aikana.

Oireinen lapsi tulee testata myös, jos perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuuni­suoja on puutteellinen.

Jos lapsi on kovasti sairas, lasta hoitava lääkäri voi myös arvioida, että lapselle on syytä tehdä koronatesti.

”Meillä on paljon lapsia, joita on tikutettu kymmeniä kertoja kuluneen puolentoista vuoden aikana. Nyt pitää suunnata testaamista niihin lapsiin, joissa riski on korkea”, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen.

Esimerkiksi Pirkanmaalla sairaanhoitopiirin ohjeissa kuitenkin todetaan, että nekin lapset, joille ei välttämättä tarvitse tehdä korona­testiä, voidaan testata, jos vanhemmat sitä haluavat.

”Jos vanhemmat välttämättä haluavat testiin, emme me sitä estä”, Syrjänen sanoo.

THL:n mukaan rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua testiin aina, jos heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Vaikka alle 12-vuotiasta ei tarvitse enää automaattisesti viedä koronatestiin, oireinen lapsi ei saa mennä päiväkotiin eikä kouluun. Tämä pätee myös syyslomalla: oireisen lapsen on vältettävä perheen ulkopuolisia kontakteja.

”Jos lapsi on flunssassa, hän potee kotona flunssaansa eikä lähde leikkipuistoihin eikä muualle altistamaan muita”, Syrjänen sanoo.

THL:n mukaan lapsi voi palata varhais­kasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa, vaikka oireet eivät olisikaan vielä kokonaan väistyneet. Kaikissa virus­infektioissa, myös koronassa, tartuttavimmat päivät ovat taudin alkuvaiheessa.

Samat ohjeet pätevät syyslomallakin.

”Ei sitä ihan tuulesta ole temmattu, kun perinteisesti on sanottu, että flunssasta pitää olla ainakin kolme päivää kotona”, Syrjänen sanoo.

Syyslomalla monet lapsiperheet tapaavat myös isovanhempia.

Jaana Syrjänen muistuttaa, että oireisena tapaamiset on jätettävä väliin. Muuten lapset ja isovanhemmat voivat tavata toisiaan etenkin, koska varttunut väestö on kahteen kertaan rokotettu. Monet yli 12-vuotiaat lapsetkin ovat jo saaneet kaksi rokoteannosta.

Kaksi rokoteannosta suojaa hyvin vakavalta taudilta.

”Jos on kahdesti rokotetut isovanhemmat ja alle 12-vuotias lapsi, minun mielestäni on ihan kohtuutonta, ettei voisi mennä tapaamaan, vaikka virusta on nyt Suomessa enemmän kuin sitä on ollut joku aika sitten”, Syrjänen sanoo.

”Mutta tietenkään sairasta lasta ei pidä viedä tapaamaan iäkästä isovanhempaa, vaan vasta sitten kun ollaan terveitä. Tervettä järkeä pitää käyttää.”