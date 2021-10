Suosituksen mukaan EU:n rokotetodistuksia ei kuitenkaan myönnettäisi kunnissa turisteille.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suosittelee, että Suomen kunnat alkavat myöntää EU:n koronarokotustodistuksia myös unionin ulkopuolella annetuista rokotteista.

Todistuksen voi antaa vain rokotteista, joille joko Euroopan komissio tai jäsenmaan oma myyntilupaviranomainen on myöntänyt myyntiluvan tai jotka Maailman terveysjärjestö (WHO) on hyväksynyt hätätilannekäyttöön. Näin ollen lupa ei koske esimerkiksi venäläistä Sputnik V -rokotetta.

Lue lisää: WHO keskeyttänyt venäläisen Sputnik-rokotteen lupaprosessin

Suositus koskee tilanteita, joissa ihminen on saanut EU:n rokotustodistukseen sopivat rokotteet unionin ulkopuolella ja hänellä on niistä rokotusmaan myöntämä todistus, mutta hän tarvitsee erikseen EU:n todistuksen.

STM kuitenkin suosittelee, että todistuksia ei myönnettäisi turisteille tai muille Suomessa lyhytaikaisesti oleskeleville.

EU on myös sopinut joidenkin maiden kanssa, että niiden rokotustodistukset tuovat samat oikeudet kuin EU:n todistus. Näissä maissa rokotetuille ei STM:n mukaan tarvitse myöntää todistuksia Suomessa. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Sveitsi ja Turkki.

EU:n sisällä lähtökohtana on, että rokotuksen ottaneet saavat EU:n todistuksen rokotusmaassaan. HS on kertonut ongelmista, joita ihmiset ovat kohdanneet tapauksissa, joissa eivät ole saaneetkaan todistusta rokotemaastaan.

STM:n mukaan rokotetodistuksiin liittyvät kustannukset tulevat katetuksi sillä, että kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on korotettu.