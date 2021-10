Tallink kertoo, että perheet ovat selvästi kiinnostuneempia Tukholman reiteistä syyslomakauden alkaessa.

Laivareitit Helsingistä ja Turusta Tukholmaan kiinnostavat selvästi perheitä, kun koulujen syyslomakausi käynnistyy toden teolla ensi viikolla pääkaupunkiseudulla ja useissa muissa kaupungeissa, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

"Helsinki–Tukholma-reitti selvästi kiinnostaa. On myyty tosi hyvin matkoja. Pääkaupunkiseudun syysloma-aika on kiireisin ajankohta. Muiden syyslomilla on vähän hiljaisempaa”, Nöjd sanoo.

Hänen mukaansa Tallinnaan ei ole varsinaista ryntäystä, mutta matkoja kuitenkin varataan. Hän arvioi, että moni vielä odottelee ennen kuin tekee päätöksen matkustaa Viroon.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus arvioi, että koronatilanne on Virossa yksi Euroopan vaikeimmista. Koronasairastumisia oli havaittu tiistaihin mennessä Virossa yli 160 000, kun huomattavasti suuremmassa Suomessa vastaava luku oli runsaat 147 000.

Virossa myös rokotuskattavuus on huomattavan alhainen. Kaksi rokotetta oli saanut keskiviikkoon mennessä noin puolet väestöstä. Suomessa kahdesti rokotettuja yli 12-vuotiaita on yli 74 prosenttia.

Lisäksi rokotukset sujuvat Virossa erittäin hitaasti. Maan terveysviranomaiset odottavat, että vuoden lopussa kahden rokotteen saaneiden määrä nousee ainoastaan 58 prosenttiin.

Nöjd ei lähde arvailemaan, mitä suomalaiset perheet ajattelevat Viron koronatilanteesta ja miksi varauksia ei ole tullut niin paljon kuin olisi toivottu.

Hän huomauttaa, että korona-aikana matkat on varattu muutenkin myöhäisessä vaiheessa. Varaus saatetaan tehdä edellisenä tai jopa samana päivänä, kun matkalle Tallinnaan lähdetään.

"Itse ajattelen, että jos olen saanut kaksi rokotetta, voin kuitenkin matkustaa normaalia arkijärkeä käyttäen”, Nöjd sanoo.

Tallinnassa sijaitsevan Sokos Hotel Virun johtaja Sari Sopanen kertoo, että suomalaisten matkailijoiden määrä on ilahduttavasti kasvanut syksyn mittaan.

"Näemme, että esimerkiksi tulevaksi viikonlopuksi varauksia on tullut ihan mukavasti”, Sopanen sanoo.

Hänen mukaansa varaustilanne on huomattavasti parempi kuin viime syksynä, mutta toissa vuoden huippulukemista ollaan kaukana.

"Viime vuonna näihin aikoihin alkoi koronatilanne heikentyä, ja silloin meillä ei ollut rokotteita. Se vaikutti ihmisten käyttäytymiseen ihan eri tavalla kuin tänä päivänä”, Sopanen sanoo.

Hän muistuttaa Nöjdin tapaan, että koronatilanteen suhteen voi jo olla turvallisin mielin, jos on ottanut kaksi rokotetta.

Sopasen mukaan rokotustodistukset tarkastetaan Viru-hotellin vastaanotossa. Hän kertoo, että todistukset ovat edellytys sille, että asiakkaille voidaan tarjota hotellin ravintolapalveluita.

Nöjd huomauttaa, että sama pätee Tallinnan muissakin ravintoloissa ja vastaavissa tiloissa kuten museoissa. Laivaterminaalissa rokotustodistuksia kontrolloidaan pistokokein.

STT ei tavoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajaa kommentoimaan matkustusta Viroon.