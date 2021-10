Valtaosa sakotetuista on poliisin mukaan suomalaisia.

Matkailijan on käytävä Suomeen saapumisen yhteydessä koronavirustesteissä, jos hän tulee muusta kuin matalan koronariskin maasta eikä hänellä ole todistusta täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta koronavirustaudista.

Kymmenet Suomeen saapuneet matkailijat ovat saaneet viime kuukausien aikana sakot koronatestistä kieltäytymisestä. Poliisin mukaan osa heistä on ilmoittanut heti maahan tullessaan, ettei mene pakolliseen koronatestiin.

Määräaikainen lakipykälä koronatestin laiminlyöntiä koskevasta rikkomusta tuli voimaan 12. heinäkuuta. Pykälä säädettiin alun perin olemaan voimassa tämän viikon perjantaihin asti, mutta sen voimassaoloa jatketaan vuoden loppuun.

Poliisi kirjasi heinäkuussa 18 koronatestistä kieltäytymistä koskevaa rikkomusta, elokuussa 29 ja syyskuussa 12. Lokakuussa tapauksia on toistaiseksi ilmennyt kaksi.

Koronatestistä kieltäytyville voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoja. Poliisi on määrännyt määräaikaisen pykälän perusteella tähän mennessä ainakin 54 sakot.

Niiden lisäksi joitakin yksittäisiä tapauksia on päätynyt käräjäoikeuteen, koska epäilty testistä kieltäytyjä on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Helsingin käräjäoikeudessa on käsittelyssä ainakin kolme tällaista tapausta, mutta niistä ei ole annettu vielä tuomioita.

Testeihin on osallistuttava, vaikka niihin ei saisi erillistä kutsua.

Poliisihallituksen käsityksen mukaan valtaosa sakot saaneista on ollut suomalaisia.

Tyypillisesti heillä ei ole ollut täyttä rokotussarjaa eikä todistusta negatiivisesta testituloksesta tai puolen vuoden aikana sairastetusta koronavirustaudista. He eivät ole suostuneet menemään maahan saapumisen jälkeen pakolliseen testiin.

Osa sakotetuista henkilöistä on kieltäytynyt maahantulon yhteydessä osallistumasta koronavirustestiin. Joidenkin olisi pitänyt osallistua testiin 3–5 vuorokauden aikana maahantulosta, mutta he eivät tehneet niin. Tällöin tartuntatautiviranomainen on ilmoittanut asiasta poliisille.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin ei pidä sakotettujen määrää kovin suurena. Hänen mukaansa pakollisista testistä kieltäytyneitä voi olla todellisuudessa sakotettuja enemmän.

Lain valvonta kuuluu Arvelinin mukaan tartuntatautiviranomaiselle.

”Valvonta ei ole ollut mitenkään helppoa. Tartuntatautiviranomaiset ilmoittivat jo kesällä, etteivät heidän resurssinsa riitä kunnolla edes tartuntojen jäljittämiseen. Näiden covid-19-testien suorittaminen heti maahantulon yhteydessä, 24 tunnin kuluessa siitä taikka sitten kolmen päivän kuluttua on ollut haastavaa toteuttaa. On täysin mahdollista, että ihan kaikkia tapauksia ei ole edes ilmoitettu poliisille, mutta sellaista rikollisuus normaalistikin on”, Arvelin sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkaa.