Helsingin Sanomien kotimaan toimituksen uudeksi esihenkilöksi on nimitetty toimittaja, filosofian maisteri Riku Jokinen, 44. Jokinen aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta 2021.

Riku Jokinen on HS:n kotimaan toimituksen uusi esihenkilö.

Riku Jokinen siirtyy HS:n kotimaan toimitukseen pääkaupunkiseudun paikallisuutisointiin keskittyneen HS Paikalliset -toimituksen esihenkilön tehtävästä.

Jokinen on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2005 alkaen muun muassa kaupunkitoimittajana, ulkomaantoimittajana, toimitussihteerinä ja uutispäällikkönä. Hän on vuodesta 2014 alkaen ollut uudistamassa HS:n paikallisjournalismia ja digitaalista uutistyötä kaupunkitoimituksen johtotehtävissä ja perustamassaan paikallistoimituksessa. Hän on vuonna 2011 suorittanut Sanoman toimittajakoulun Media 2020 -kurssin.

Jokinen kokee siirtyvänsä HS:n kotimaan toimituksen vetäjäksi poikkeuksellisen mielenkiintoisessa taitekohdassa.

”Korona on sitonut valtavasti toimitusten voimavaroja kaikkialla maailmassa viimeiset puolitoista vuotta. Nyt on aika katsoa maailmaa monipuolisemmin ilman yhtä, kaikkea dominoivaa ja päivästä toiseen jatkuvaa uutisaihetta”, hän arvioi.

HS:n kotimaan toimitus on ollut keskeisessä roolissa lehden koronauutisoinnissa. Kun pandemiauutisoinnista on siirrytty normaalioloihin, näkee Jokinen toimituksella tilaisuuden löytää aivan uusiakin kiinnekohtia aktiivisen uutistyön kehittämiseen.

”Kotimaan toimitus on koronan jälkeen rohkea, omaääninen toimitus, joka tarttuu uutisiin ja puheenaiheisiin heti ja ahnaasti. Kotimaan journalismista tulee huippukiinnostavaa, kun kysymme itseltämme joka päivä, mikä on olennaista ja mikä ei”, hän määrittelee.

Kotimaan toimitus on HS-toimituksen uutislinjan kivijalkaosastoja, joka vastaa pitkälti lehden valtakunnallisesta uutisoinnista. Toimitukseen kuuluvat kiinteästi HS:n aluetoimitukset Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Läntisen Suomen tapahtumien uutisoinnissa HS:n kotimaan toimitus toimii yhteistyössä Aamulehden ja Satakunnan Kansan kanssa. HS:n lailla ne ovat osa Sanoma Media Finland -yhtiötä.

”Kotimaan toimituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että myös digiaikana laajalle lukijakunnalle tarjoutuu eri kanavissa ajantasainen, moniulotteinen ja totuudenmukainen kuva siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Riku Jokisella on vahvat näytöt siitä, että hän kykenee luotsaamaan laadukkaan uutisjournalismin perintöä eteenpäin niin, että luotettavuus, merkityksellisyys ja kiinnostavuus kohtaavat”, toteaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

HS:n kotimaan toimituksen uutistuottajana jatkaa Suvi Vihavainen.

HS Paikalliset -toimituksen vt. esihenkilöksi on 1. marraskuuta 2021 alkaen nimitetty Esa Juntunen. Hän toimii ennestään HS Paikalliset -toimituksen uutistuottajana.