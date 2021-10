Satu Andersson kertoi, että on päättänyt puhua oikeudelle uhkailun seurauksena.

Jari Aarnion murhajutun oikeusistunnossa kuultiin perjantaina uusi kertomus Keijo Vilhusen roolista Vuosaaren palkkamurhassa. Kuultavana oli Satu Andersson, joka on yhden palkkamurhasta tuomitun miehen leski.

Satu Andersson puhui Vilhusen roolista teon järjestelyissä ja palkkiorahojen vastaanottajana.

Vilhusen tavoin myös Satu Andersson on pitkän linjan rikollinen, joka on tuomittu muun muassa törkeistä huumerikoksista. Häntä epäiltiin alkuperäisessä tutkinnassa avunannosta murhaan, mutta häntä ei ole tuomittu tekoon liittyvistä rikoksista.

Vilhusen lisäksi vuonna 2003 tapahtuneesta murhasta on nyt syytteessä Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aarnion viime vuonna murhasta sillä perusteella, että hän tiesi teosta ja jätti sen poliisina estämättä.

Satu Andersson sanoi, että hän tiesi ruotsalaisten aikeista tappaa Volkan Ünsal.

”Tiesin, että tämmöinen pitää tapahtua, mutta en uskonut sen tapahtuvan”, hän sanoi.

Andersson kertoi saaneensa mieheltään Raimo Anderssonilta tiedon, että ruotsalaisten piti tulla tappamaan uhri. Satu Anderssonin mukaan hänen miehensä tapasi ruotsalaiset, mahdollisesti Herralassa Lahden lähellä. Tietoja Herralan tapaamisesta löytyy myös esitutkinnasta.

Murhan teki lopulta Raimo Andersson Janne Ranisen ja Jani Leinosen kanssa, minkä lisäksi teosta tuomittiin myös murhan ruotsalainen tilaaja.

Satu Andersson sanoi, että hänen miehensä lähti mukaan hankkeeseen omasta aloitteestaan, mutta Vilhunen junaili Leinosen kaveriksi. Hän kertoi kuulleensa asiasta Raimo Anderssonilta kotona, mutta ei osannut sanoa, koska tämä tapahtui.

”Keijo Vilhunenhan oli sen Janin siihen työntänyt.”

Entinen rikollispomo Keijo Vilhunen on tuomittu Jari Aarnion rikoskumppanina muun muassa törkeitä huumerikoksista koskevassa jutussa. Nyt häntä syytetään osallisuudesta murhan järjestelyihin.

Syyttäjät yrittivät toistuvasti kysellä konkretiaa siitä, missä tai milloin asiat on kuultu. Lisätietoja tilanteista tuli niukasti, jos ollenkaan.

Satu Andersson myös sanoi törmänneensä Vilhuseen laivalla helmi–maaliskuussa 2003. Vilhunen oli Anderssonin mukaan menossa tapaamaan Arlandan rahakuljetusryöstäjiä, joista yksi on tuomittu murhan tilaamisesta.

Vilhunen on kiistänyt syyllistyneensä murhaan. Hän on sanonut, että kertoi tietolähteenä tapahtumista Jari Aarniolle ja oletti tämän estävän teon. Aarnio puolestaan on kiistänyt, että olisi tiennyt salajuonesta muuta kuin ”minimaalisen huhun”.

Satu Andersson kertoi, että hänen miehensä osti hänelle Ruotsista murhapalkkiolla turkin ”vaikka hän ei olisi edes halunnut”. Hän kertoi nähneensä 1 000 ja 500 kruunun seteleitä.

”Vilhuselle vietiin loput”, hän sanoi.

Hän kertoi olleensa mukana viemässä rahoja.

Satu Anderssonilta kyseltiin myös, miksi hän halusi puhua. Hän sanoi, että häntä olisi uhkailtu vuonna 2018 mallinukella, joka oli puettu naiseksi ja kiinnitetty siltaan hänen lähelleen. Hän sanoi, ettei tiedä uhkaajia, mutta on päättänyt puhua tuon tapauksen seurauksena.

Andersson ei suostunut puhumaan asioista poliisin esitutkinnassa, mutta Aarnion entinen alainen Kalevi Puonti on tehnyt hänestä elämäkertaa. Otteita kirjasta on liitetty esitutkintaan.

Myös Keijo Vilhunen kommentoi Satu Anderssonin kirjaväitteitä HS:lle. Hän kuvasi kertomusten olevan ”täyttä roskaa” ja sanoi, että seuraavaksi joku todistaja varmaankin ilmoittaa jo nähneensä hänet kantamassa Ünsalin ruumista.

Vilhusen puolustus pitää alamaailman puheita kosto-operaationa Vilhusen yhteistyöstä poliisin kanssa.