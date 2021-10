Siipikarjan ulkonapito ja siirrot on kielletty tartuntavyöhykkeellä.

Janakkalasta on löytynyt uudesta paikasta tautiin kuolleita fasaaneja. Kuvassa fasaani Helsingin Lauttasaaressa huhtikuussa 2020.

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi perustettua tartuntavyöhykettä laajennetaan edelleen Janakkalassa Kanta-Hämeessä, kertoi Ruokavirasto perjantaina.

Paikkakunnalta on löytynyt uudesta paikasta tautiin kuolleita fasaaneja. Kyse on linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavasta H5N1-tyypin lintuinfluenssasta.

Siipikarjan ulkonapito ja siirrot on kielletty tartuntavyöhykkeellä. Lisäksi on asetettu vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta. Kaikkien lintulajien metsästys ja riistalintujen kerääminen vyöhykkeeltä tarhattavaksi on kielletty.

Ruokavirasto suosittelee, ettei metsästyskoirien koulutuksia tai kokeita järjestettäisi nyt alueilla, joissa on luontoon laskettuja riistalintuja tai riistalintujen tarhausta.

Suomesta on tänä vuonna löytynyt paljon sekä H5N1- että H5N8-tyypin lintuinfluenssaa luonnonvaraisista linnuista. Varsinais-Suomessa ja Etelä-Suomessa on havaittu viime viikkojen aikana useampi suuri taudinpurkaus luontoon lasketuissa fasaaneissa.

Ruokavirasto kehottaa tehostamaan siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojausta tartuntojen estämiseksi koko maassa. Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin.

Lintuinfluenssaepäilyistä kuuluu ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille. Mahdollisia merkkejä ovat lintujen apaattisuuden ja kuolleisuuden lisääntymisen lisäksi esimerkiksi linnun muninnan väheneminen tai huonontunut ruokahalu.

Ruokavirasto ohjeistaa ilmoittamaan virkaeläinlääkärille myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistäkin kuolleista petolinnuista. Etenkin havainnot lisääntyneestä luonnonvaraisten vesilintujen kuolleisuudesta ovat tärkeitä taudin seurannassa.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin. Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea paljain käsin.