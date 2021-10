Omatoimimatkailijan kannattaa varmistaa maahantulon rajoitukset kohdemaan viranomaiselta.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) on luokitellut Suomen punaiseksi maaksi, johon matkustamista ei suositella.

Maan joutuminen punaiselle listalle johtuu heikentyneestä koronavirustilanteesta.

Asiasta ovat aiemmin uutisoineet muun muassa useat suomalaiset ja ruotsalaiset mediat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa todettiin uusia tartuntoja 140 sataatuhatta asukasta kohden edellisellä kahden viikon tarkastelujaksolla, joka alkoi 27. syyskuuta ja päättyi 10. lokakuuta.

Sitä ennen tartuntoja todettiin 105 sataatuhatta asukasta kohden. Tämä tarkoittaa, että tartuntojen määrä on kasvanut yli 30 prosenttia.

”Ei ole ihme, että EU on merkannut Suomen punaiseksi maaksi”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila HS:lle.

Moni suomalainen on lähdössä ulkomaanmatkalle syyslomalla, jota vietetään eri puolilla Suomea kahden seuraavan viikon aikana. Mitä Suomen muuttuminen punaiseksi maaksi tarkoittaa matkailijoiden kannalta?

Ulkoministeriö kehottaa jokaista matkailijaa tarkastamaan maahantulon mahdolliset rajoitukset esimerkiksi kohdemaan rajaviranomaiselta. Matkailijan kannattaa seurata myös suurlähetystöjen verkkosivuja. Saman neuvon antaa Varhila.

”Se on viisasta tehdä joka tapauksessa mutta erityisesti tässä tilanteessa.”

Suomeen saa tulla ulkomailta, vaikka matkustamista tänne ei suositeltaisi. Maahan pääsyn edellytyksenä on täysi koronarokotesarja, negatiivinen koronatestitulos tai sairastettu koronatauti.

Ellei jotakin näistä ole, koronatestissä täytyy käydä rajalla tai vuorokauden kuluessa maahan saapumisesta ja uudelleen kolmen päivän kuluttua. Joitakin poikkeuksia on.

Varhila ei usko, että suomalaiset joutuvat nyt erikoistarkkailuun ulkomailla, mutta täysin poissuljettua se ei ole.

”Jokainen maa on tehnyt omia kriteereitään, miten maahan pääsee. Saattaa olla maita, jotka eivät ota matkailijoita punaisista maista vastaan.”

Varhilan mukaan Suomen tilanne on hälyttävä.

”Ilmaantuvuus on meillä turhan korkea. Tartuntojen päiväkohtaiset luvut pyörivät 600–700:ssa. Erityisen huolestuttavaa tämä on rokottamattomille.”

Varhila selittää koronatilanteen heikentymistä sillä, että rajoituksia alettiin purkaa ennen kuin Suomessa saavutettiin 80 prosentin rokotuskattavuus.

Onko riskiä, että syyslomamatkat jäävät tekemättä?

”Se täytyy jokaisen arvioida itse. Tilanteessa, jossa perheellä on rokotteet kunnossa, riski on pienempi [kuin rokottamattomilla]. Kotimaassakin voi vähän katsoa, minne on matkailemassa ja millainen alueen tautitilanne on”, Varhila sanoo.

”Toki riippuu paljon siitä, miten itse käyttäytyy eli pysyykö väkijoukoista erillään ja muistaako hygieniatoimenpiteet.”

Matkanjärjestäjä Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että yhtiö aikoo lennättää suomalaisia aurinkolomalle Kanariansaarille, Kreikkaan ja Kyprokseen suunnitelmien mukaan.

”Sinne me ihan normaalisti EU:n koronapassilla pääsemme eli joko kahdella rokotteella, sairastetulla taudilla tai negatiivisella testituloksella. EU:n alueella on sama matkustuskäytäntö kaikissa maissa.”

Osa maista, kuten Espanja ja Kreikka, edellyttää lisäksi matkustajalomakkeen täyttämistä ennen matkaa.

Thaimaan-lentojen aloitusta Tui on lykännyt joulukuulle.

