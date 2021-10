Koronapassin luku­sovelluksessa ilmeni viikon­loppuna monenlaisia ongelmia, joista osa on jo ehditty korjata

Korona­todistusten luku­sovellusta pystyttiin testaamaan vain vähän ennen sen käyttöönottoa.

Koronapassi otettiin Suomessa ensimmäistä kertaa käyttöön menneenä viikon­loppuna. Koronapassien avulla anniskelu­ravintolat saavat toimia ilman asiakas­määrien rajoituksia ja jatkaa aukioloaan aamun pikkutunneille.

Koronatodistuksen lukijan eli passien lukusovelluksen käyttöönotto ei sujunut täysin mutkattomasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoarkkitehti Mika Pihlajamäki kertoo, että ongelmien ilmeneminen sovelluksen ensimmäisinä käyttöpäivinä oli odotettua.

”Nämä ovat sellaisia terveyteen liittyviä henkilötietoja, joista on etukäteen ollut testi­materiaalia vain hyvin vähän. EU:n kautta tuli jonkin verran testikoodeja, joita pystyttiin etukäteen testaamaan”, Pihlajamäki kertoo.

”Kun ihmisiä tulee eri maista ja heillä on erilaisia rokotus­todistuksia, vastaan tulevia tilanteita on paljon enemmän käytännössä kuin mitä testiaineistossa pystyi olemaan.”

Pihlajamäki kertoo, että Android-sovellusta oli maanantai­aamuun mennessä ladattu yhteensä 9 235 kappaletta. Tiedossa ei ole, miten suuri osa ladatuista sovelluksista on hankittu ammatti­käyttöön.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Leena Piipponen kertoi sunnuntaina HS:lle, että lukusovelluksen kanssa oli ongelmia, jos henkilö oli saanut vain yhtenä annoksena annettavan Janssenin rokotteen.

Vaikeuksia oli myös kolme rokoteannosta saaneiden ihmisten korona­passien hyväksymisessä.

Lue lisää: Ensimmäinen täysi korona­passi­yö sujui ”ihan loistavasti”, mutta sovelluksesta löytyi puutteita: yhden annoksen Janssen-rokote tai kolmen annoksen sarja tuottavat vaikeuksia

Ongelmat tulivat heti viikonloppuna THL:n ja sovellusta kehittävän Solitan tietoon. Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä kertoo ongelmien liittyvän pääasiassa kansallisiin tarkistus­sääntöihin ja niiden tulkintaan.

”Sovelluksen käyttämässä kansallisessa sääntösetissä on ollut vääriä versioita.”

”Juuri minuutti sitten katsoin, että asian pitäisi olla nyt korjattu, ja kaiken merkkisiä rokotteita hyväksytään sovelluksen uudelleen­käynnistämisen jälkeen oikealla tavalla”, Köykkä kertoi maanantaina puolenpäivän aikoihin.

Ongelmia on aiheuttanut myös täyttä rokotesarjaa koskeva seitsemän päivän varoaika, jonka jälkeen todistus astuu voimaan. Tämä on pätenyt myös kolmansiin rokote­annoksiin.

”Sovellus on noudattanut tätä sääntöä, mistä on seurannut hylkäyksiä. Asiasta ollaan tietoisia, ja sitä tutkitaan”, Köykkä kertoo.

Ongelmia on ollut myös sovelluksen Iphone-version ja kaikkein vanhimpien rokotus­todistusten yhteen­sopivuudessa. Iphone-versio on hylännyt sellaisia korona­passeja, jotka Android-sovellus on hyväksynyt.

Sovelluksen Android-versiossa on Pihlajamäen mukaan havaittu myös, että ruudun kääntyminen skannaus­hetkellä voi aiheuttaa lukusovelluksen kaatumisen. Lukemista varten puhelin asetetaan usein vaakatasoon, jolloin ruutu saattaa helposti kääntyä.

”Tälle on tehty jo korjaus, ja se on laitettu sovellus­kauppaan julkaisujonoon. Kunhan Google sen hyväksyy, tulee päivitys automaattisesti saataville”, Pihlajamäki kertoo.

Hänen mukaansa julkaisujonon oletetaan viivyttävän päivityksiä vain arkipäivällä tai kahdella.