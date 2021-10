Myös rokotettujen on tärkeää varmuuden vuoksi varautua sairastumiseen. Esimerkiksi matkavakuutuksen kattavuus kannattaa tarkastaa ennen lentokoneeseen hyppäämistä.

Matkustamisen avautumisen myötä matkustajalla on entistä enemmän vastuuta selvittää itse, millainen kohdemaan koronatilanne on.

Suomalaisten matkailuinto on herännyt koronahorroksesta, ja ulkomaanmatkoja on varattu syksyksi vilkkaasti.

Matkustaminen EU-maissa onkin terveysviranomaisten mukaan melko turvallista, jos on saanut kaksi rokoteannosta. Ulkomaan­matkaa suunnittelevan on kuitenkin tärkeää muistaa, että globaali pandemia ei ole vieläkään ohi.

Koronavirustautiin sairastuneita suomalaisia on joutunut pandemian aikana sairaalahoitoon ulkomaan­matkoilla eri puolilla maailmaa, sanoo ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikkö Outi Saarikoski.

Ainakaan toistaiseksi matkailun avautuminen ei kuitenkaan ole ulkoministeriön tietojen mukaan johtanut suomalaismatkailijoiden sairaalatapausten kasvuun.

Ulkoministeriön tiedossa ei myöskään ole pandemian ajalta tapauksia, joissa suomalainen matkailija ei olisi saanut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin lainkaan hoitoa.

”Toki sairaaloiden kuormitus ja hoidon laatu ovat vaihdelleet pandemian aikana eri maissa, mikä on voinut vaikuttaa kokemukseen siitä, kuinka hyvää hoito on ollut. Sairaaloissa lisähapen saanti on voinut olla joissain maissa ajoittain vaikeaa”, Saarikoski kertoo.

”Eri maiden koronatilanteet ja -rajoitukset vaihtelevat paljon, ja toisaalta samankin maan tilanne voi muuttua nopeasti. Siksi on tärkeää selvittää kohdemaan ajantasainen tilanne esimerkiksi ulkoministeriön matkustustiedotteista tai suurlähetystön kotisivujen kautta.”

EU-alueella matkustaessa on myös huomioitava, että koronapassi on monessa maassa edellytys esimerkiksi ravintoloissa ja kulttuuritapahtumissa vierailemiseen.

Lisäksi ennen matkaa kannattaa tehdä matkustusilmoitus matkustusilmoitus.fi-sivuston tai 112-sovelluksen kautta.

Myös rokotettu voi sairastua koronavirukseen ulkomaanmatkalla, Saarikoski muistuttaa.

Vaikka vakavaan tautimuotoon sairastuminen on rokotteiden ansiosta epätodennäköistä, voi lievempikin tauti aiheuttaa matkalle yllättäviä ongelmia.

Kohdemaan viranomainen voi esimerkiksi määrätä matkailijan altistumisen vuoksi pitkään karanteeniin.

”Matkalla sairastumiseen tai onnettomuuteen on aina tärkeää varautua varmuuden vuoksi. EU-alueen matkoissa eurooppalainen sairasvakuutuskortti on tärkeä, sillä se oikeuttaa hoitoon yleisissä sairaaloissa”, Saarikoski sanoo.

Saarikoski muistuttaa, että vakavan koronataudin hoito voi pahimmillaan vaatia pitkää ja kallista sairaalahoitoa. On siis tärkeää, että matkailijalla on matkavakuutus.

Matkavakuutus kannattaa hankkia jo ennen matkan varaamista. Silloin se korvaa myös matkan peruuntumisen, jos peruuntuminen johtuu esimerkiksi matkustajan sairastumisesta tai loukkaantumisesta, sanoo Pohjola Vakuutuksen henkilö­vakuuttamisesta vastaava Atte Erkamo.

”Olemme huomanneet, että moni ei ole kärryillä matka­vakuutuksestaan, kun matkustaminen on ollut niin kauan jäissä. Markkinoilla on paljon erilaisia vakuutuksia, joten on tärkeää tarkastaa, mitä oma vakuutus kattaa”, Erkamo sanoo.

Korvaako vakuutus, jos sairastun koronaviruksen aiheuttamaan tautiin matkalla?

Tämä on ollut Erkamon mukaan yleisin kysymys, joka Pohjola Vakuutukselle on matkavakuutuksista korona-aikana esitetty.

”Vastaus on, että korvaa, jos sairaus alkaa matkan aikana ja vakuutus on voimassa. Kannattaa kuitenkin tarkastaa, ettei omassa vakuutuksessa ole hoitokulujen korvausmäärän rajaa, koska koronataudin hoito on kallista”, Erkamo sanoo.

Paikallinen viranomainen voi määrätä matkailijan koronakaranteeniin. Korvaako vakuutus tällaisessa tilanteessa esimerkiksi siirtyneet lennot tai pitkittyneen hotellimajoituksen?

Erkamon mukaan karanteenien syyt ovat moninaisia, joten korvauspäätös vaatii yleensä yksilöllistä harkintaa.

Yleinen periaate kuitenkin on, että matkan pitkittyminen korvataan, jos itse sairastuu tautiin, joutuu sairaalahoitoon ja ei siksi pääse paluulennolle.

Sen sijaan matkan pitkittymistä ei korvata vakuutuksesta, jos paikallinen viranomainen määrää matkailijan karanteeniin pelkän altistumisen vuoksi.