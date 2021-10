Selvityksen taustalla on huoli, että yhä useampi mies karsitaan varusmiespalveluksesta terveydellisistä syistä.

Puolustusvoimissa selvitetään uutta palveluskelpoisuusluokkaa, joka mahdollistaisi asepalveluksen aiempaa useammalle.

Uuden B2-luokan myötä palveluksen voisivat suorittaa esimerkiksi aiempaa huonokuntoisemmat sekä he, joilla on nykyisin palveluksen estäviä fyysisiä sairauksia.

”Tavoitteena on, että voitaisiin laajentaa miespuolisen ikäluokan mahdollisuutta suorittaa varusmiespalvelus”, kertoo Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko.

Varusmiespalveluksen aloittavat sijoitetaan joko A- tai B-luokkaan. A-luokassa olevat sopivat kaikkiin tehtäviin. B-luokassa olevilla voi olla esimerkiksi astma tai hyvin huono näkö, mikä täytyy huomioida tehtävissä.

C-luokassa olevat vapautetaan rauhanajan palveluksesta. Uusi B2-luokka muodostettaisiin heidän joukostaan.

Asiasta kertoi aiemmin Ruotuväki-lehti.

Uudistuksen myötä joka kutsunnoissa palvelukseen otettaisiin 500–600 ihmistä lisää, arvioi Hulkko. Esimerkiksi viime vuonna palvelukseen astui yhteensä noin 24 000 ihmistä.

Huolena on, että yhä useampi mies karsitaan varusmiespalveluksesta terveydellisistä syistä. Hulkon mukaan vielä 30 vuotta sitten ikäluokan miehistä noin 90 prosenttia suoritti palveluksen, kun nykyisin osuus on 70 prosentin luokkaa.

Suurimmalla osalla palvelus estyy mielenterveyssyistä. Heille uudistus ei toisi muutosta, sillä vain fyysisiä edellytyksiä lavennettaisiin.

”Mehän emme voi vaarantaa tällaisia ihmisiä emmekä tietenkään muita ihmisiä, jos mielenterveysongelma aiheuttaa jotain haittaa”, sanoo Hulkko.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko on huolissaan perheistä, joissa ei ole linkkiä asepalvelukseen. ”Pitkällä aikavälillä se voi vaikuttaa maanpuolustustahtoon”, hän sanoo.

Puolustusvoimissa on Hulkon mukaan tälläkin hetkellä tehtäviä, joissa ei välttämättä tarvittaisi niin hyvää fyysistä kuntoa kuin nykyään edellytetään.

Esimerkkeinä hän mainitsee sosiaalisen median ja huollon tehtävät sekä autonkuljettajat ja kybervarusmiehet.

”Tänä päivänä he ovat A-miehiä, mutta näkisin, että he voisivat olla ihan hyvin B2-miehiä. Koska toimintaympäristönä on sisätilat, huone, niin kuin kotonakin”, hän sanoo viitaten kybervarusmiehiin.

Puolustusvoimien lääkärit ja ammattisotilaat keskustelevat parhaillaan siitä, millaisia edellytyksiä missäkin tehtävissä voisi olla.

Selvitettävän B2-luokan tarkoituksena ei olisi erityisesti lisätä naisten määrää vapaaehtoisessa asepalveluksessa, vaikka Puolustusvoimat sitä ylipäätään tavoitteleekin.

Uudistus koskisi myös naisia, mutta Hulkko arvioi, ettei se vaikuttaisi juuri heidän määränsä.

”Ne naiset, jotka hakeutuvat vapaaehtoiseen palvelukseen, ovat pääsääntöisesti luokkaa A. Heillä on niin korkea motivaatio, että he ovat fyysisesti hyvässä kunnossa ja heidän terveydentilansa on hyvä.”

Muun muassa Aseistakieltäytyjäliitto on kommentoinut kaavailtua palveluskelpoisuusluokkauudistusta. Liiton mielestä palvelukseen pakottamisesta tulisi päästä eroon, ei lisätä sitä.

”Vapausrangaistuksin sanktioitu asevelvollisuus aiheuttaa monille ihmisille ahdistusta ja arjen ongelmia, jolloin mahdollisuus saada vapautus terveydellisin perustein näyttäytyy helpotuksena”, liitto kirjoittaa tiedotteessaan.

Päätös asiasta tehdään todennäköisesti alkuvuonna 2022. Uudistusta on sanonut pitävänsä tärkeänä myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Hulkon mukaan uusi luokka voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan syksyn 2022 kutsunnoissa.