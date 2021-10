Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka merkittävästä vuodosta on kyse. THL:n tiedonhallintajohtaja kuitenkin arvioi, ettei vuodosta todennäköisesti koidu koronapassin käytölle merkittävää haittaa.

Viranomaiset selvittävät suomalaisissa verkkokeskusteluissa levinnyttä väitettä, jonka mukaan koronapassin aitouden varmistava digitaalinen allekirjoitus olisi vuotanut. Digitaalisen allekirjoituksen antaa viranomainen, ja se on koronapassin qr-koodissa.

Verkkokeskusteluissa on esitelty väärennettyä koronapassia ja väitetty, että vuotaneen allekirjoituksen ansiosta passeja voidaan väärentää mille tahansa nimelle.

Esiteltyyn passiin on tekaistu etu- ja sukunimeksi salatun pikaviestimen kanavaan ohjaavat merkkijonot. On mahdollista, että kyseisessä kanavassa yritetään myydä väärennettyjä todistuksia.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiahon mukaan THL odottaa asiasta lisätietoja viranomaisilta.

Toistaiseksi tiedetään vain yhdestä väärennöksestä. Verkkoväitteiden mukaan kyseinen väärennös on peräisin Saksasta.

”Emme vielä tiedä, mitä tässä on taustalla. Tällä hetkellä väärennöksistä ei kuitenkaan vaikuta olevan merkittävää uhkaa koronapassien käytölle. Hyväksi havaittujen koronapassien käyttöä voidaan edelleen jatkaa normaalisti”, Yrttiaho sanoo.

Yrttiahon mukaan myöskään ihmisten terveystiedot eivät ole vuodon vuoksi uhattuna.

Viranomaisen digitaalinen allekirjoitus on koronapassin qr-koodissa. Allekirjoituksen ideana on taata passin tietojen aitous, ja sen murtaminen on vaikeaa.

Verkossa levinneen väärennöksen taustalla voi olla esimerkiksi työntekijä, jolla on pääsy digitaalisiin allekirjoitusavaimiin ja joka on päättänyt myydä väärennettyjä koronatodistuksia, Yrttiaho kertoo.

Toinen mahdollinen skenaario on, että kokonaisen valtion allekirjoitukset ovat vuotaneet. Sellainen vuoto voisi pahimmillaan mahdollistaa laajamittaisen väärennettyjen koronapassien tehtailun.

Yrttiahon mukaan vielä ei voida arvioida, milloin vuodon tarkemmat tiedot selviävät ja mitä toimenpiteitä vuodon korjaaminen vaatii.

”Jos löytyy merkittävä vuoto, niin silloin myös sen korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet ovat suuremmat niin Suomessa kuin muissakin maissa, joissa vastaava passi on käytössä. Jos taas kyse on yksittäisestä tapauksesta, ovat toimenpiteetkin pieniä”, Yrttiaho arvioi.