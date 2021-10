Järjestäjä lähetti osallistujille anteeksipyyntöviestin tapahtuman jälkeen.

Musiikkialan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media on pyytänyt tämänvuotisilta osallistujiltaan anteeksi sitä, ettei tapahtuma ollut turvallinen kaikille. Tapahtumassa esiintyi järjestäjän mukaan epäasiallista käytöstä ja syrjintää.

Järjestäjä lähetti anteeksipyyntöviestin sähköpostilla osallistujille viime viikolla.

Musiikki & Media järjestetään vuosittain Tampereella. Järjestäjän mukaan tapahtumaan osallistui 7.–8. lokakuuta noin 800 henkilöä.

Lisäksi Musiikki & Median yhteydessä järjestetty Lost in Music -kaupunkifestivaali sisälsi noin 70 musiikkiesitystä eri puolilla kaupunkia. Keikoille osallistui järjestäjän mukaan yhteensä noin 6 000 kuulijaa.

Musiikki & Media -tapahtuman hallituksen nimissä lähetetyssä anteeksipyyntöviestissä ei tarkenneta, millaista epäasiallista käytöstä ja syrjintää tapahtumassa esiintyi ja miten laajaa se oli.

”Jokainen turvaton kokemus tai epäily epäasiallisesti käytöksestä on liikaa. Musiikki & Media haluaa olla häirinnästä, syrjinnästä ja rasismista vapaa tapahtuma”, viestissä todetaan.

Musiikki & Median hallituksen puheenjohtaja Kaisa Rönkkö sanoo HS:lle, että epäasiallinen käyttäytyminen ja syrjintä ilmenivät joinakin yksittäisinä tapauksina tapahtuman aikana.

”Tapahtumalla on täydellinen nollatoleranssi epäasiallisen käyttäytymisen ja syrjinnän suhteen. Kyse on yksittäisistä tapauksista, joita tietoomme on saatettu. Tietääkseni niihin ei liity rikosoikeudellisia seuraamuksia tai tutkintaa”, Rönkkö sanoo.

Myöskään Sisä-Suomen poliisilaitos ei löytänyt tiistaina iltapäivällä järjestelmästään rikosilmoituksia, joissa olisi mainittu Musiikki & Media -tapahtuma.

Kaisa Rönkkö huomauttaa, että jokainen tapahtumaan osallistunut henkilö on ilmoittautumisen yhteydessä sitoutunut noudattamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Rönkkö ei halua kertoa yksityisyydensuojan vuoksi tarkemmin, millaisista tilanteista on kyse. Hän huomauttaa, että epäasiallinen käyttäytyminen ja syrjintä voivat ilmetä sanallisena, sanattomana ja fyysisenä toimintana.

”En voi lähteä erittelemään tilannetta, kun haluan kunnioittaa ihmisten yksityisyydensuojaa. Ihmiset ovat joutuneet sellaisiin tilanteisiin, joissa he eivät ole kokeneet oloaan turvallisiksi ja yhdenvertaisiksi. Emme voi toimia viranomaisen asemassa, mutta olemme puuttuneet tilanteisiin joko välittömästi tai sitten, kun tilanne on saatettu tietoomme”, hän sanoo.

Rönkön mukaan järjestäjä on tarjonnut epäasiallisen käytöksen ja syrjinnän kohteeksi joutuneille tukea ja neuvonut, miten he voivat halutessaan toimia.

Musiikkialaa ja siihen liittyviä alakulttuureja ovat ravistelleet tänä vuonna kertomukset henkisestä, fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Keskustelu alkoi viime kesänä Punkstoo-Instagram-tilillä julkaistuista nimettömistä kertomuksista, jotka koskivat kaltoinkohtelua punk-piirien sisällä. Nopeasti Instagramiin ilmestyi vastaavia tilejä muiden musiikkityylien ympärille.

Jotkin keikkapaikat ja festivaalijärjestäjät ovat paljastusten jälkeen kertoneet muuttavansa toimintatapojaan, jotta yhteisössä rehottavaa naisvihaa ja seksuaalista häirintää saadaan kitkettyä.

