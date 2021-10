Moni on tehnyt kaiken oikein, mutta odottaa edelleen korona­passiaan – tällaisia ongelmia sen käytössä on ilmennyt

HS on saanut viikon varrella lukuisia kysymyksiä tilanteista, joissa koronapassin käyttö ei onnistu täydestä rokotussuojasta huolimatta.

Koronapassin edellyttäminen on ollut Suomessa mahdollista viime lauantaista lähtien.

Suomessa otettiin viime lauantaina käyttöön koronapassi, jota moni oli odottanut pitkään. Sen käytössä on kuitenkin tullut esiin ongelmia.

HS on saanut viikon varrella lukuisia vinkkejä ja kysymyksiä tilanteista, joissa koronapassin käyttö ei luonnistu täydestä rokotussuojasta huolimatta.

Osa teknisistä ongelmista on korjattu, osa vaatii hieman kansalaisen omaa vaivannäköä ja osa säilyy todennäköisesti ratkaisemattomana vielä pitkään.

Tässä jutussa käydään läpi tilanteita, joissa koronapassia on mahdotonta tai vaikeaa käyttää. Asiantuntijat kertovat, miten niissä tulisi toimia.

1. Osa on saanut vasta yhden rokotteen siksi, että takana on sairastettu tauti

Kenties eniten ihmetystä on aiheutunut heille, jotka ovat sairastaneet koronataudin ja saaneet siksi vain yhden rokoteannoksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan he eivät tarvitse toista annosta, sillä suoja on jo tarpeeksi vahva.

Sairastettu tauti ja yksi rokoteannos eivät kuitenkaan kelpaa EU:n koronatodistukseen, joka toimii Suomen koronapassina. Tämän vuoksi THL muutti ohjeistustaan torstaina niin, että toinen annos voidaan antaa esimerkiksi matkustamista varten.

”Meidän mielestämme ei ole reilua eikä lääketieteellisesti perusteltua, että koronapassi tehdään sillä tavalla, että se syrjii taudin sairastaneita”, sanoi THL:n johtava ylilääkäri Hanna Nohynek HS:lle torstaina.

THL:n arvion mukaan yli 30 000 suomalaista on tällaisessa tilanteessa. Osa heistä on voinut toki saada toisen rokoteannoksen THL:n ohjeista huolimatta.

2. Tehosterokotteita on merkattu väärin, mikä viivästyttää osan koronapasseja

Ongelmia voi myös tulla, jos on saanut täyden rokotussarjan lisäksi sitä täydentävän tehosterokotuksen.

Tällä hetkellä THL suosittelee kolmansia rokotuksia kaikille yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille. Johnson & Johnsonin rokotteen tapauksessa tehosteannos on toinen annos.

Vaikeudet ovat johtuneet siitä, että tehosteannoksia on merkitty todistuksiin eri tavoin. Oikea tapa merkitä olisi kolmansissa rokotteissa 3/2, mutta osan todistuksessa lukee 3/3. Johnson & Johnsonin kohdalla oikein olisi 2/1, ei 2/2.

Koronapassi alkaa toimia vasta seitsemän päivän kuluttua viimeisestä rokotuksesta. Jos merkintänä on 3/3, sovellus tulkitsee, että sen täytyy odottaa seitsemän päivää.

Väärä merkintätapa ei ole ollut tyypillinen Suomessa, mutta esimerkiksi muissa EU-maissa on voinut olla vaihtelevia käytäntöjä, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä.

”Omasta todistuksesta näkee, mikä tilanne on.”

Käytännössä ongelma ratkeaa odottamalla seitsemän päivää.

Yrttiahon mukaan keskusteluja sovelluksen muuttamisesta on ollut, mutta asia ei ole yksinkertainen. Jos tulevaisuudessa joltakin rokotteelta nimenomaan edellytettäisiin kolmea annosta, pitäisi sovelluksen jälleen tunnistaa seitsemän päivän varoaika.

3. Joiltain nuorilta ja vanhuksilta puuttuvat verkkopankkitunnukset

Koronapassia voi Suomessa edellyttää kaikilta yli 16-vuotiailta. Passin saa käyttöönsä verkon Omaolo-palvelusta, jonne pääsee sisään vahvalla tunnistautumisella eli pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Jos näitä ei nuorella tai vanhuksella ole, todistuksen saa paperisena tulosteena terveydenhuollosta, ohjeistaa Yrttiaho. Tarkemmat ohjeet saa omasta kunnasta.

Osa on ihmetellyt, miksi vanhemmat eivät voi saada pääsyä nuoren digitaaliseen todistukseen tai miksi sitä ei voida jakaa digitaalisesti.

”Meidän täytyy varmistaa, että terveystiedot ja koronatodistus menevät oikeasti sille henkilölle, ketä tarkoitetaan”, Yrttiaho sanoo.

Hänen mukaansa asiassa on huomioitava alaikäisen henkilön oma tahto ja erilaiset perhetilanteet sekä suhteet huoltajiin. Asiasta on puhunut myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

4. Saadut rokotukset eivät ole kirjautuneet järjestelmään

Osassa kunnista saadut koronavirusrokotukset eivät ole tallentuneet järjestelmään oikein esimerkiksi kirjaus­virheiden vuoksi.

Yrttiahon mukaan Suomessa annetuista miljoonista rokotteista näin on käynyt joillekin sadoille tai tuhansille. Kirjausten onnistumisprosentti on koko maassa lähellä sataa, ja se on alle 95 prosenttia vain muutamissa kunnissa.

Jos omissa tiedoissa on virhe missä tahansa kohdassa, sen korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rokotteen antajaan eli useimmiten kuntaan.

5. Ulkomailla saatuja rokotuksia ei ole voitu kirjata Suomessa, eikä osa niistä kelpaa

Jos täyden rokotesarjansa on saanut muussa EU-maassa, sitä ei ole voitu kirjata EU:n koronatodistukseen Suomessa.

Lähtökohtaisesti todistus pitäisi THL:n linjauksen mukaan saada siinä maassa, jossa saa viimeisen rokotuksensa. Esimerkiksi Ruotsissa rokotuksensa saaneilla on kuitenkin ollut vaikeuksia saada todistusta siellä, jos maassa ei asu vakituisesti.

STM on kuitenkin suositellut, että Suomen kunnat myöntäisivät EU:n koronarokotustodistuksia unionin ulkopuolella annetuista rokotteista.

Jotkin ulkomailla saadut rokotukset eivät myöskään kelpaa EU:n koronatodistukseen ja siten Suomen koronapassiin.

Tällainen on esimerkiksi venäläinen Sputnik V, jonka on saanut arviolta tuhansia suomalaisia. Venäjän lisäksi Sputnikia on annettu ihmisille esimerkiksi Unkarissa.

6. Osa teknisistä ongelmista korjattiin jo, mutta uusia saattaa ilmetä taas viikonloppuna

Osa teknisistä virheistä on jo korjattu. Lukusovellus ei esimerkiksi aluksi tunnistanut lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin rokotusta, joka vaatii vain yhden annoksen täyteen sarjaan.

Joissain tapauksissa se ei myöskään paikoin tunnistanut Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteita, erityisesti jos käytössä oli Iphone-puhelin. Tapaukset olivat sellaisia, joissa kirjaus rokotteista oli tehty ennen kesäkuun alkua.

Korjaus on tehty myös virheeseen, jossa sovellus saattaa erityisesti Android-puhelimilla kaatua, jos puhelin käännetään todistuksen tarkastamisen hetkellä pystyasennosta vaaka-asentoon.

Sovelluksesta on tehty päivitetty versio, joka odottaa hyväksyntää Googlen sovelluskauppaan.

”Toivotaan, että se olisi ennen viikonloppua paikallaan”, Yrttiaho sanoo.

Vaikka sovellusta testattiin etukäteen, erityisesti harvinaisempia tilanteita oli vaikea ennakoida.

Yrttiaho uskoo, että erityisesti ulkomailla myönnetyistä todistuksista voi vielä ilmaantua ongelmia.

”Kun päästään toiseen viikonloppuun, on mahdollista, että saadaan lisää virheitä ilmenemään.”