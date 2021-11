Teinien väkivalta lisääntyy, ja usein sen tarkoituksena on nöyryyttää: Uhri pakotetaan esimerkiksi nuolemaan kenkiä ja samalla tilanne kuvataan someen

Erityisen voimakkaasti tilastoissa on kasvanut alle 15-vuotiaiden väkivalta. Poliisilaitosten mukaan koulut ja vanhemmat ilmoittavat rikoksista aiempaa aktiivisemmin, mutta nuoret myös turvautuvat yhä herkemmin väkivaltaan.

Alaikäisten väkivaltarikokset ovat lisääntyneet tänä vuonna tilastoissa selvästi.

Erityisen silmiinpistävästi ovat lisääntyneet alle 15-vuotiaiden pahoinpitelyepäilyt. Kasvua on kuitenkin myös 15–17-vuotiaiden ryhmässä.

Poliisihallitus on alkanut selvittää ilmiön taustoja poliisilaitoksille lähettämällään kyselyllä. Poliisilaitosten vastausten perusteella tilastoinnissa tai rikosilmoitusten kirjaamisessa ei ole juuri tapahtunut muutoksia.

Sen sijaan moni poliisilaitos on havainnut, että nuorten rikoksista ilmoitetaan poliisille entistä helpommin.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo, että tieto poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmän (EET-ryhmän) perustamisesta on vauhdittanut rikosilmoitusten tekemistä.

Ilmoituksia alkoi tulla, kun kouluihin levisi tieto siitä, että poliisi käsittelee myös alle 15-vuotiaiden rikoksia. Tämän takia poliisin pöydälle päätyy myös tapauksia, jotka eivät sen arvion mukaan ole rikoksia lainkaan vaan jotka koulujen pitäisi pystyä hoitamaan omin voimin.

Sama havainto koulujen jopa liiallisesta ilmoitusherkkyydestä on tehty esimerkiksi Itä-Suomen poliisissa. Poliisille ilmoitetaan sen mukaan ”joka rasahduksesta”.

Helsingin poliisilaitos arvioi, että loppuvuonna 2020 alkanut julkinen keskustelu nuorten teräaseista, väkivallasta ja jengiytymisestä sekä Koskelan henkirikos ovat lisänneet vanhempien ja huoltajien ilmoitusalttiutta.

Varsinkin vanhemmat ilmoittavat epäillyistä pahoinpitelyistä aiempaa matalammalla kynnyksellä. Vanhempien ilmoituksia oli tullut tänä vuonna syyskuun alkuun mennessä jo 57, kun koko edellisenä vuonna niitä oli ollut 19, Helsingin poliisi kertoo.

Nuorten kokonaisrikollisuus ei tilastojen perusteella ole lisääntynyt, pikemmin päinvastoin. Poikkeuksena ovat pahoinpitelyrikokset.

Alle 15-vuotiaiden epäillyt pahoinpitelyt ovat kasvaneet jo vuosien ajan, ja kasvu näyttää jatkuvan tänä vuonna.

Kun luvuista puuttuu vielä viimeinen vuosineljännes, viime vuoden ennätyslukua ollaan jo saavuttamassa. Tasaisella tahdilla päästään jopa 1 700 perusmuotoiseen pahoinpitelyyn.

Myös törkeiden pahoinpitelyjen määrät ovat lisääntyneet, mutta lieviä pahoinpitelyjä kirjataan vähemmän kuin parina viime vuonna, jos tahti pysyy ennallaan.

Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan, joten heitä vastaan ei voida nostaa syytteitä eivätkä he saa mahdollisista rikoksistaan tuomiota. Sen sijaan he voivat joutua korvausvastuuseen.

Hieman vanhemmassa, 15–17-vuotiaiden ryhmässä on myös selkeä kasvava trendi pahoinpitelyrikoksissa. Tasaisella vauhdilla tämäkin ryhmä yltää tänä vuonna ennätykseensä, joskaan vauhti ei ole yhtä kova kuin alle 15-vuotiailla.

Myös tässä ryhmässä pahoinpitelyt näyttävät raaistuneen, sillä törkeitä pahoinpitelyjä on kirjattu aiempaa enemmän.

Kehitys ei ole ollut tasaista maan eri osissa.

Jotkin poliisilaitokset ilmoittavat, ettei niiden alueella ole tapahtunut nuorten väkivaltarikoksissa merkittävää muutosta. Näin kertovat esimerkiksi Helsingin, Kaakkois-Suomen, Hämeen ja Itä-Suomen poliisilaitokset.

Osa poliisilaitoksista on havainnut selvän muutoksen. Pääkaupunkiseudulla nuorten väkivaltaisuus on lisääntynyt esimerkiksi Vantaalla ja Espoossa, kertovat Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset.

Myös Turun seudulla erityisesti alle 15-vuotiaiden kasvava käyrä on pantu merkille.

Turun alueella on Lounais-Suomen poliisin mukaan ollut huomiota herättäneitä, ryhmien tekemiä ryöstörikoksia, joista osa on videoitu. Videoita on jaettu sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median merkitys nousi esiin useiden poliisilaitosten vastauksissa. Some ruokkii vastakkainasettelua, ja siellä voidaan jopa sopia tappeluista. Somea myös käytetään kiusaamiseen.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo ”nöyryytysväkivallan” lisääntymisestä.

”Pakotetaan esimerkiksi nuolemaan kenkiä pahoinpitelyn yhteydessä, ja tilanteet kuvataan ja niitä jaetaan somessa.”

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan ongelma on, että nuoret eivät aina itse uskalla tehdä rikosilmoitusta koston pelossa.

Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan rikosten motiivina tuntuu usein olevan mahdollisimman raflaavan materiaalin saaminen someen.

”Tällöin tilanne ajetaan siihen, että ympärillä on paljon väkeä tai ainakin riittävästi kuvaajia.”

Videoilla ehkä haetaan mainetta nuorten keskuudessa, Länsi-Uudenmaan poliisi arvioi. Ylipäänsä ongelmia ratkotaan väkivallalla yhä herkemmin. Nuoret näyttävät mieluummin ryöstävän toisilta omaisuutta kuin varastavan merkkituotteita kaupasta.

”Ehkä varastaminen ei ole niin hohdokasta kuin väkivallalla toiselta ottaminen.”

Statuksen hakeminen on huomattu myös muualla.

”Välillä vaikuttaa siltä, että osa nuorista tappelee sen vuoksi, että he kuvittelevat sen antavan heille statusta. Tappelujen seurauksena voi olla koston kierre, ja väkivaltaisuudet jatkuvat”, huomauttaa Pohjanmaan poliisilaitos.

Sisä-Suomen poliisilaitos on huomannut selvän kasvun nuorten epäillyissä rikoksissa.

Esimerkiksi Jyväskylässä alle 15-vuotiaiden epäiltyjen rikosten määrä on noussut vuosina 2015–2020 yli 150 prosenttia. Tampereella kasvua on samassa ajassa lähes sata prosenttia.

Myös 15–17-vuotiaiden ryhmässä on maltillista kasvua.

Poliisilaitoksen mukaan sekä Tampereella että Jyväskylässä kasvu liittyy väkivaltarikoksiin, laittomiin uhkauksiin ja huumerikoksiin.

Jopa ala-asteikäiset uhkaavat toisiaan puukotuksilla, ja osa alakouluikäisistä kantaa puukkoa repussaan kouluaikana, Sisä-Suomen poliisilaitos raportoi.

”Ilmiö on aika uusi, vaikka merkkejä alkoikin tulla jo vuosi sitten keväällä.”

Samasta ilmiöstä kertoo Itä-Suomen poliisi. Sen mukaan pohjoiskarjalalaisilla nuorilla on lisääntynyt teräaseiden kantaminen.

Pohjois-Savon alueella taas väkivallalla ja tappamisella uhataan helposti.

”Samoin on muutamia yksittäisiä nuoria, joilla on ongelmia oman väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi ja joihin ei puhe ja valistus auta. Näiden nuorten osalta pelottaa, milloin he pahoinpitelevät pahasti jonkun toisen tai tulevat itse pahasti pahoinpidellyksi.”

Joidenkin poliisilaitosten mukaan on havaittavissa jonkinlaista nuorten ryhmäytymistä.

Tampereella on esimerkiksi havaittu kaupunginosittain ryhmäytyneitä kaveriporukoita. Tällaisia on esimerkiksi Tesomassa, Lielahdessa, Hervannassa, Kaukajärvellä, keskustassa ja Linnainmaalla.

Porukoilla ei ole kaupunginosan lisäksi mitään yhtenäistä nimittäjää, toisin kuin esimerkiksi skiniporukoilla. Näiden lisäksi on myös etnistä ryhmäytymistä.

Nuorten rikokset voivat liittyä muihin rikoksiin.

Jyväskylässä on esimerkiksi havaittu yhä nuorempien, 14–18-vuotiaiden, tekemiä ”muilutuksia”. Ne liittyvät lähinnä alkoholin ja marihuanan myynnin velanperintään.

Uusi ilmiö liittyy Sisä-Suomen poliisilaitoksen arvion mukaan siihen, että alaikäisten mittava vodkan myynti tuntuu olevan isoa bisnestä, ja siihen on tullut mukaan ”gangstamaista toimintaa”.

Varsinaista jengiytymistä poliisilaitokset eivät ole havainneet, mutta viitteitä siitä on. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan ja Lounais-Suomen poliisilaitokset kertovat jengikulttuurin ihannoinnista.

”Ilmiöön liittyy väkivallan ja sen uhkan hyväksyminen yhdeksi keinoksi sosiaalisten suhteiden hoitamisessa tai ongelmien ratkaisemisessa. Etenkin sosiaalisilta taidoiltaan heikommat yksilöt omaksuvat näitä keinoja oman asemansa parantamiseen nuorten keskinäisissä sosiaalisissa rakenteissa", Lounais-Suomen poliisi huomauttaa.

Muutama poliisilaitos on pannut merkille, että nuorten suhtautuminen poliisiin on muuttunut aiempaa kielteisemmäksi. Poliisin kanssa haastetaan riitaa, heitä haukutaan ja syljetään ja heidän kanssaan painitaan. Poliisiautoja vahingoitetaan aiempaa alemmalla kynnyksellä.

Tilastoista ei näy koko kuvaa, sillä pienikin joukkio voi näkyä tilastoissa piikkinä.

”Eräskin poikanelikko, joka vaikuttaa Etelä-Karjalan alueella, on vastuussa yli kymmenestä prosentista alle 15-vuotiaiden henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista. Nämä sijoitetut lapset ovat moniongelmaisia, joihin on pelkästään poliisin täysin mahdotonta vaikuttaa”, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.

Keinoja nuorisorikollisuuden torjumiseen viranomaisilla kuitenkin on. Eri viranomaisten yhteistyöllä ja esimerkiksi ankkuritoiminnalla nuorisorikollisuuteen on pystytty tehokkaasti puuttumaan, poliisilaitokset kertovat.

Hämeen poliisi kertoo esimerkkinä parista onnistuneesta tapauksesta, joissa nuorten häiriökäyttäytyminen pystyttiin kitkemään lähes nollaan erikseen laaditun suunnitelman avulla. Toisessa jutussa oli havaittavissa myös etnistä vastakkainasettelua, ja toinen liittyi mopohäiriköintiin koulun pihalla ja lähiympäristön asuinalueella.