Rokottamattomien korona­tapausten ilmaantuvuus­luku on nyt ”huima” – grafiikka näyttää eron rokotettuihin

Rokottamattomat 12–79-vuotiaat ovat joutuneet lähes 20 kertaa useammin erikoissairaanhoitoon, kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut.

Rokottamattomien ilmaantuvuus­luku on jopa 11-kertainen verrattuna rokotettuihin, kertoivat johtaja Pasi Pohjola STM:stä ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä torstain tiedotustilaisuudessa.

Koronaepidemian rauhoittumisesta on nähtävillä pieniä merkkejä, mutta virus leviää edelleen huolestuttavalla tavalla rokottamattomien keskuudessa. Asia selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

Rokottamattomien ilmaantuvuusluku on nyt 700. Koronatartuntojen kokonais­ilmaantuvuus puolestaan on Suomessa 138 sataatuhatta ihmistä kohden.

”700 on jo todella huima luku. Rokottamattomat ovat niitä, jotka sairastuvat. Myös sairaalahoidossa on lähinnä rokottamattomia henkilöitä”, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio totesi tiedotustilaisuudessa.

Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin, kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut.

HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen totesi Ylelle torstaina, että rokottamattoman riski sairastua on nyt suurempi kuin kenties koskaan aikaisemmin pandemian aikana.

Ylen artikkelissa tuotiin esille myös, että rokottamattomien ilmaantuvuusluku on erittäin suuri, kun sitä vertaa Suomen ilmaantuvuuslukuun koko pandemian ajalta.

Suomen ilmaantuvuusluku on nimittäin pysynyt koko pandemian ajan alle 200:n. Tartunnat ovat pandemian aikana keskittyneet Uudellemaalle, mutta esimerkiksi Helsingin ilmaantuvuusluku on ollut korkeimmillaankin hieman alle 500.

Osa rokotettujen koronatartunnoista jää tosin tällä hetkellä piiloon, sillä kaksi rokotetta saaneen ei tarvitse enää mennä koronatestiin lievien oireiden vuoksi. STM:n johtaja Pasi Pohjolan mukaan testaamattomuus ei kuitenkaan selitä valtavaa ilmaantuvuuseroa rokotettujen ja rokottamattomien välillä.

”Rokotuksen antama suoja on kohtalainen myös tartunnan saamista vastaan, joten tartunnat eivät ole rokotetuilla niin yleisiä. Se ei siis selitä eroa kokonaan pois. Ero on merkittävä”, Pohjola sanoo.

Ratkaiseva keino pandemiatilanteen hillitsemiseen on edelleen rokotekattavuuden kasvattaminen.

Toisen rokoteannoksen kattavuus on tällä hetkellä Suomessa 76 prosenttia. THL:n arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Asiantuntijoiden mukaan terveydentila estää hyvin harvoin koronarokotteen ottamisen. Suurin osa rokottamattomista ei siis ole syystä tai toisesta halunnut ottaa rokotusta.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että vieraskielisten osuus kaikista rokottamattomista on noin viidennes.

THL:n selvityksen mukaan kielteisen rokotuspäätöksen taustalla on voinut olla esimerkiksi epäluottamus viranomaisiin tai hankaluus saada rokotteista luotettavaa tietoa omalla äidinkielellä.

Alhaisemman rokotuskattavuuden vuoksi vieraskieliset ovat myös sairastuneet koronavirukseen useammin kuin ne, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi. Koronavirus­tartunnan on saanut Suomessa yhteensä 120 000 yli 12-vuotiasta ihmistä. Heistä vieraskielisiä on 35 000.

Pohjolan mukaan vieraskielisten osuus sairaalahoidossa olevista on myös ollut välillä suuri.

”Jo keväällä puhuttiin, että osuus on hieman isompi. Tilanteet ovat vaihdelleet kovasti ja vaihtelua on myös alueellisesti. On tilanteita, joissa vieraskielisten osuus voi olla isokin.”

”Tehohoidon tyypillinen kuormitus on kuitenkin ollut suomenkielinen hieman vatsakas mies”, Pohjola muistuttaa.

Koronavirukseen sairastuneiden rokottamattomien joutuminen sairaalahoitoon on aiheuttanut yhteiskunnassa viime aikoina merkittävää huolta.

Erityisesti erikoissairaalahoidon vuodeosastojen kuormitus on THL:n Kontion mukaan tällä hetkellä huolestuttavan korkea.

STM:n ja THL:n arvion mukaan epidemiatilanteessa on kuitenkin hentoja tasaantumisen merkkejä. Esimerkiksi tartuntojen ja erikoissairaanhoidon jaksojen määrän kasvu on hidastunut. Myös koronaviruksen määrä jätevesissä on laskenut.

”Suuri tartuntojen määrä muodostaa edelleen ilmeisen riskin taudille alttiiden ihmisten terveydelle ja sairaalahoidon tarpeen kasvulle”, Pohjola sanoo.

