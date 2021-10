Tilastokeskuksen ennakkotiedot: Syyskuussa syntyneitä oli yli 10 prosenttia enemmän viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Tammi-syyskuun aikana Suomessa syntyi 37 721 lasta, mikä on 2 458 lasta ja noin seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

Syyskuussa syntyi 4 363 lasta, mikä on yli 10 prosenttia enemmän viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Kuukausittain tarkasteltuna tänä vuonna eniten lapsia on syntynyt elokuussa, jolloin syntyi 4 419 lasta.

Kuolleisuus on yhä Suomessa syntyvyyttä korkeampaa. Alkuvuodesta syntyneitä oli 3 810 vähemmän kuin kuolleita.

Suomen väkiluku kasvoi alkuvuodesta lähes 13 000 hengellä. Syynä on maahanmuutto, sillä Suomeen on alkuvuodesta muuttanut 15 584 henkilöä enemmän kuin maasta on muuttanut pois. Maahanmuuttojen määrä oli lisääntynyt ja maastamuuttojen määrä vähentynyt viime vuodesta.

Kahdeksassa maakunnassa väkiluku kasvoi alkuvuodesta. Määrällisesti suurinta kasvu oli Uudellamaalla, jossa väkiluku kasvoi noin 9 000 henkilöllä. Suurin väestökato oli Kymenlaaksossa, jossa väkiluku pieneni lähes tuhannella.

Väkilukuun suhteutettuna suurinta kasvu oli Pirkanmaalla (0,7 prosenttia) ja Ahvenanmaalla (0,6 prosenttia), kun suhteellisesti suurimman väestökadon koki Etelä-Savo (0,6 prosenttia).