Terrorismin tutkija Leena Malkki olisi tuskin päätynyt tutkijaksi ilman kaveriporukan vaikutusta. Jihadistista terroritoimintaa hän pitää Suomessa pienimuotoisena ja järjestäytymättömänä.

Onko poliitikkojen, median ja turvallisuus­viranomaisten puhe terrorismista kiristänyt yhteiskunnallista ilmapiiriä Suomessa?

Tältä kysymykseltä on mahdotonta välttyä, kun kuuntelee riittävän kauan maan meritoituneinta terrorismin tutkijaa Leena Malkkia. Suoraan kysymykseen hänellä on myös punnittu vastaus: ”Varmasti osaltaan on.”

Malkki sanoo, että asenteiden kiristyminen näkyy verkon keskustelualustoilla, joissa käydään toisinaan keskustelua väkivallasta.

”Suomessakin ovat alkaneet näkyä esimerkiksi ne äärioikeiston virtaukset, joissa väkivalta nähdään keinona saada aikaan yhteiskunnallista kaaosta ja tilaa jollekin uudelle.”

Osa tutkijoista uskoo, että jihadistiseen terrorismiin liittyvä keskustelu 2000-luvun aikana on kiristänyt yhteiskunnallisia mielipiteitä. Terrorismin uhkaa on korostettu toisinaan tarkoituksellisesti.

”Terrorismi on toki aito turvallisuusuhka mutta myös sellainen uhkakuva, jolla on kätevää perustella kaikenlaisia asioita”, Malkki sanoo.

”Aina valuutta ei ole raha, vaan se voi olla myös lainsäädännön tiukentaminen ja viranomaisten toimivaltuuksien kasvattaminen. Tässä se voi olla kätevä keino, kuten myös erilaisten poliittisten muutosten, näkemysten ja asenteiden ajamisessa.”

Jokaisella radikalisoituneella terroristilla on taustallaan yksilöllinen polku, samoin jokaisella terrorismin tutkijalla. Siksi olemme sopineet haastattelun Rikhardinkadun kirjastoon Helsingin keskustaan.

Leena Malkki on muun muassa haastatellut entisiä vasemmistoterroristeja yhdysvaltalaisissa vankiloissa ja Hollannissa.

Kirjaston patsaat, pylväät ja hyllyköt tuovat mieleen Harry Potter -tarinoiden maagisen Tylypahkan koulun. Teini-ikäiselle Malkille Rikhardinkadulta avautui kuitenkin yhä selvemmin maailma, jossa selitykset väkivaltaisiin konflikteihin ovat paljon monimutkaisempia kuin fantasia­kirjallisuudessa.

Malkki sanoo, ettei häntä ole koskaan kiinnostanut se, kuka konflikteissa on oikeassa. Lapsenakin mietitytti enemmän, miten jostain asiasta riitaantuneille kavereille tai sukulaisille oli saattanut syntyä asioista niin erilainen käsitys.

Malkki harrasti nuorena pianonsoittoa, kuorolaulua ja huilunsoittoa. Hän muutti Lohjalta Helsinkiin 1990-luvun alussa ja löysi Sibelius-lukiosta kaveriporukan, jonka kanssa vietti aikaa Rikhardinkadun kirjastossa ja sen kahvilassa.

Malkin äiti työskenteli asianajotoimiston sihteerinä ja isä autoalan opettajana ammattikoulussa, mutta kummallakaan ei ollut akateemista kunnianhimoa. Kaverit olivat erilaisia.

”Kaveripiirissäni, joka siellä lukiossa kehittyi, oli sellaisia akateemisesti orientoituneita ihmisiä. Ei mitään professorien lapsia mutta sellaisia, joita kiinnostivat opiskelu ja tiedolliset asiat.”

Persianlahden sota oli alkanut kiinnostaa Malkkia jo ennen lukiota niin paljon, että hän oli leikellyt sitä koskevia lehtiartikkeleita talteen. Hän uskoo silti, ettei olisi välttämättä päätynyt yliopistoon ja lopulta tutkijaksi ilman kaveripiirin vaikutusta.

Tämän hetken terrorismikeskustelusta on mahdotonta puhua käsittelemättä aikaa, jolloin Malkki luonnosteli suunnitelmaa terrorismiaiheiseen väitöskirjaansa. Tuolloin al-Qaida-järjestön terroristit kaappasivat neljä lentokonetta ja lensivät niistä kaksi New Yorkissa päin World Trade Centerin kaksoistorneja.

Syyskuun 11. päivän terrori-isku New Yorkissa vuonna 2001 muutti Yhdysvalloissa ja Euroopassa sen, miten terrorismista puhutaan julkisessa keskustelussa.

Terrorismi sanana kuvaa suunnitelmallista väkivaltaa tai sen uhkaa, jolla pyritään edistämään poliittisia tai uskonnollisia tavoitteita. Vuoden 2001 WTC-iskujen jälkeen mielikuva terrorismista muuttui silti voimakkaasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Sana alkoi kuvata julkisessa keskustelussa lähes pelkästään jihadistisia iskuja, joissa fundamentalistiset islamistit käyvät pyhää sotaa ja aiheuttavat uhan länsimaille.

Oikeassa elämässä jihadistisen väkivallan päänäyttämö on kaukana Yhdysvalloista ja Euroopasta, Malkki huomauttaa. Länsimaisen terrorismin historia on kudottu pääosin muista aineksista.

Vasemmistolainen terroristiryhmä Baader–Meinhof kaappasi vuonna 1977 Kölnistä liittotasavallan työnantajaliiton puheenjohtajan Hanns Martin Schleyerin, joka kuului CDU-puolueeseen. Schleyerin ruumis löytyi myöhemmin Audi 100 -henkilöauton tavaratilasta Ranskan Mulhousesta.

Ennen WTC-iskuja terrorismikeskustelu näytti ja kuulosti Euroopassa täysin toiselta kuin nyt.

Todennäköisesti moni olisi maininnut baskien itsenäisyyttä ajaneen Eta-järjestön iskut Espanjassa tai Pohjois-Irlannin itsenäistymistä ajaneen IRA:n. Terrorismiksi ymmärrettiin myös vasemmistolaisten iskujen aalto 1970-luvun taitteesta 1990-luvulle.

Vasemmiston terrorismi kiinnosti vuosituhannen taitteessa myös Malkkia. Väitöskirjassaan hän tutki muun muassa hollantilaista Punainen nuoriso -järjestöä. Ryhmä oli tehnyt pommi-iskuja ja auttanut Saksan Punaista armeijakuntaa, jonka ensimmäisestä sukupolvesta on käytetty myös nimeä Baader–Meinhof.

Tutkimusta varten Malkki otti käteen hollantilaisen puhelinluettelon ja ryhtyi etsimään ryhmän entisiä jäseniä haastateltaviksi.

Haastateltavien ensireaktio oli usein hieman epäluuloinen ja hämmästynyt: miten suomalainen nuori tutkija oli keksinyt kiinnostua aiheesta? Epäluulo ja hämmästys vaihtuivat kuitenkin nopeasti uteliaisuudeksi ja avoimuudeksikin.

Malkki sai koottua poikkeuksellisen määrän haastatteluja. Osa entisistä terroristeista oli alkoholisoitunut ja pettynyt elämään, mutta monet olivat mukana yrityselämässä tai yhteiskunnallisessa toiminnassa esimerkiksi kunnallispoliitikkoina.

Malkki haastatteli vasemmistoterroristeja myös yhdysvaltalaisissa vankiloissa. Kummassakaan maassa entiset terroristit eivät tosin kokeneet itseään sellaisiksi. Ihmiset olivat kuplautuneet piireihinsä niin, että he olivat luulleet paljon suuremman joukon tekevän maailmanlaajuista vallankumousta.

”Heidän oma mielikuvansa siitä oli, että he elivät historian taitekohdassa ja olivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta taistelevaa etujoukkoa”, Malkki kertoo.

Terrorismi on sana, joka aiheuttaa voimakkaita mielikuvia. Siitä puhumalla on aloitettu sotia, liikuteltu miljoonia euroja ja dollareita sekä säädetty uusia lakeja.

Lainsäädäntöä on muutettu myös Suomessa. Esimerkiksi terrorismin itseopiskelu tuli rangaistavaksi vuonna 2018 ja tietyille konfliktialueille matkustaminen tai sen edistäminen terroristisessa tarkoituksessa tänä vuonna.

Tiedustelulait ovat puolestaan antaneet suojelupoliisille yhä suurempia valtuuksia puuttua kansalaisten yksityisyyteen terrorismiepäilyjen seurauksena. Supo tiivisti näkemyksensä asiasta päällikkönsä Antti Pelttarin suuhun tiedustelulakeja käsittelevässä tiedotteessa vuonna 2019:

”Terrorismin uhka kohosi muutamassa vuodessa, ja samaan aikaan lähialueidemme kehitys voimisti entisestään Suomeen kohdistuvaa ulkovaltojen laitonta tiedustelua. Meidän tehtävämme on pitää osaltamme huolta siitä, että Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa.”

Kuka? Leena Malkki Syntynyt vuonna 1975.

Yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Eniten julkaissut terrorismin tutkija Suomessa.

Haastatteli väitöskirjaansa entisiä terroristeja Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Malkin kirja Mitä tiedämme terrorismista (Otava 2020) oli tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana.

Kuinka Malkki tarkastelee lainsäädäntömuutoksia, joita Suomessa on tehty terrorismin suitsimiseksi?

”Meillä on tehty aika paljon aika isoja periaatteellisia muutoksia länsimaisessa yhteiskunnassa terrorismin torjunnan nimissä, ja ne ovat menneet yllättävän helposti läpi.”

Perinteisesti länsimainen rikosoikeus on ollut ”tekorikosoikeutta”. Se tarkoittaa, että pelkistä pahoista ajatuksista ei voi rangaista vaan lailla on puututtu ainoastaan konkreettisiin rikoksiin, rikosten yrityksiin ja joissain erityistapauksissa rikosten valmisteluun.

Malkki tuo esiin, että terrorismirikoksiksi katsotaan nykyään asioita huomattavan laajasti muuhun rikoslakiin verrattuna.

”Itse terrori-iskun ja sen suunnittelun lisäksi tuomittavaa ovat nyt myös kaikenlaiset kouluttamiset, kouluttautumiset, toiminnan edistämiset ja [terroristisessa tarkoituksessa] matkustamiset.”

Malkki ajattelee, että lainsäädäntö on tehty, jotta viranomaisilla olisi mahdollisimman laajat valtuudet puuttua toimintaan ennalta ehkäisevästi. Hän huomauttaa, että yhä tehokkaamman ennaltaehkäisyn kääntöpuolena ihmisestä voi nyt tulla rikollinen jo melko varhaisessa vaiheessa.

”Terrorismilainsäädäntöä on kritisoitu siitä, että terroristinen tarkoitus on aika tulkinnanvarainen. Sinne lainsäädäntöön on tullut sellainen madonreikä, että väärissä käsissä sillä voi tehdä kaikenlaista.”

Malkki lisää, että Suomessa tuomioistuimilla on ollut tapana tulkita terroristista tarkoitusta pidättyvästi mutta kaikissa maissa näin ei välttämättä ole.

Madridin junapommit vuonna 2004 olivat Espanjan historian tuhoisin terrori-isku. Ensin teosta epäiltiin baskien Eta-separatistijärjestöä, mutta myöhemmin iskut osoittautuivat marokkolaisen GICM-ryhmittymän tekemiksi. Kirjaimet tulevat sanoista Groupe Islamique Combattant Marocain.

Terrorismin vaikutuksen yhteiskuntaan määrittelee osin se, kuinka suurena uhkana terrorismia pidetään. Miten esimerkiksi julkista keskustelua hallinnut jihadistinen terroritoiminta näyttäytyy tällä hetkellä Malkille?

”Kyllä täällä jonkinlaista tukitoimintaa ihan varmasti on ollut jo parikymmentä vuotta. Ja sen määrä on kasvanut 2010-luvun kuluessa eittämättä Syyrian ja Irakin takia. Käsitykseni on silti, että moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna puhutaan aika pieni­muotoisesta tai järjestäytymättömästä toiminnasta.”

Malkin mukaan ei ole tiedossa, että mitään Suomeen kohdistuvia merkittäviä iskusuunnitelmia olisi paljastunut. Sen sijaan rahan kerääminen, propagandan tuottaminen ja rekrytoiminen liittyvät hänen käsityksensä mukaan ulkomaisiin kampanjoihin.

Malkki arvioi, että terrorismiin liittyviin pelkoihin ja mielikuviin verrattuna toiminnan luonteesta voi tulla eräänlainen ”tässäkö tää oli” -fiilis.

Suojelupoliisi tiivisti oman näkemyksensä tilanteesta tuoreessa Kansallisen turvallisuuden katsauksessa.

”Suomessa radikaali-islamistinen terroristinen toiminta on pääosin tukitoimintaa, kuten rahoitusta sekä propagandan ja radikaalin ideologian levittämistä, mutta myös iskut ovat mahdollisia. Suomen radikaali-islamistiset verkostot ovat myös aiemmin värvänneet vierastaistelijoita konfliktialueille, ja Suomessa oleskelee aseellisten ryhmien toimintaan osallistuneita ja sitä edistäneitä henkilöitä.”

Toiseksi keskeiseksi terroriuhkaa aiheuttavaksi tahoksi suojelupoliisi arvioi äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat henkilöt ja pienryhmät.

Rikhardinkadun kirjasto Helsingissä toimi lukioaikoina tärkeänä kohtaamispaikkana Leena Malkin kaveriporukalle. Nykyään Malkki käy siellä harvoin, mutta hyllyistä löytyy hänen kirjoittamiaan kirjoja.

Rikhardinkadun kirjastossa riittää kriittistä puhetta terrorismista ja sen käsittelytavoista, mutta löytyy sieltä myös ilonaiheita. Yläkerran historiaosastolta Malkin käteen osuu melkein ensimmäiseksi kirja Suomi – terrorismi – Supo, johon myös hän on kirjoittanut.

Suurimmat sivumääränsä Malkki on kirjoittanut urallaan nimenomaan terrorismista. Eikö äärimmäinen aihe aiheuta tutkijalle koskaan painajaisia?

Malkin mukaan hän välttää esimerkiksi äärimmäisen materiaalin ylimääräistä tuijottelua verkossa, mutta itse asiaa hän ei koe häiritseväksi. Yksi syy voi olla, että tutkijana hän on hyvin tietoinen siitä, kuinka harvoin terrori-iskuja tosiasiassa tapahtuu.

”En oikein osaa huolestua siitä, että sattuisin paikalle juuri silloin harvoin, kun joku Suomessa tekee jotain sellaista.”