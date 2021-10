”Ei ole reilua pitää näitä ihmisiä limbossa”, sanoo THL:n johtava ylilääkäri Hanna Nohynek.

EU:n koronapassia ei tällä hetkellä voi saada, jos on sairastanut koronataudin ja saanut vain yhden rokoteannoksen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on muuttanut ohjettaan koronataudin sairastaneiden rokottamisesta. Uuden ohjeen mukaan heille voidaan antaa myös toinen rokoteannos, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamista varten.

Taustalla ovat ongelmat EU:n koronatodistuksen ja Suomen koronapassin käytössä. Todistusta ei tällä hetkellä saa sairastetun taudin ja yhden rokoteannoksen yhdistelmällä.

”Suojatehon kannalta taudin sairastanut ei toistaiseksi tarvitse toista rokoteannosta. Toinen annos voidaan kuitenkin antaa, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi”, THL:n sivuilla lukee.

Taudin sairastanut saa yhdellä rokoteannoksella vähintään yhtä hyvän suojan kuin muut kahdella. Heille on edelleen mahdollista antaa vain yksi annos, mikä oli myös THL:n aiempi suositus.

Muutos on haluttu tehdä, sillä aiheesta on kysytty todella paljon, sanoo THL:n johtava ylilääkäri Hanna Nohynek.

Tilanne ei ole hänestä ollut reilu, ja THL on tuonut asian esiin koronapassi laatijoille.

”Meidän mielestämme ei ole reilua eikä lääketieteellisesti perusteltua, että koronapassi tehdään sillä tavalla, että se syrjii taudin sairastaneita.”

THL ehdotti, että koronapassiin hyväksyttäisiin Suomessa myös taudin sairastaneet, jotka ovat saaneet vain yhden rokotuksen. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Suomen todistuspäätökset etenevät samaa tahtia EU-alueen sopimusten kanssa.

”Jos tämä ei ole mahdollista kuin vasta marraskuun lopussa, ei ole reilua pitää näitä ihmisiä sitten limbossa”, Nohynek sanoo.

THL:n arvion mukaan tilanne koskee yli 30 000 ihmistä.

HS on kertonut ongelmasta taudin sairastaneilla viimeksi syyskuussa.

Tuolloin asia haittasi vielä vain matkustamista, mutta viime viikolla koronapassi otettiin käyttöön myös kotimaassa. Nyt sen puuttuminen voi estää pääsyn esimerkiksi ravintolaan.

THL mainitsee ohjeessaan erityisenä syynä vain matkustamisen. Mikä siis on riittävän hyvä syy ottaa ylimääräinen toinen rokote?

”Se on mielestäni yksilön ja häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen harkittavissa”, sanoo Nohynek.

”Jos ihmisen mielenterveydelle on tärkeää, että hän pääsee ravintoloihin, yökerhoihin ja kulttuuritapahtumiin, ehkä se on perusteltua. Ajatellen hänen immuniteettiaan se ei ole välttämätöntä. Mutta ihminen on kokonaisuus.”

Nohynekin mukaan toisen annoksen ottaminen koronan sairastaneella vastaa ikään kuin kolmatta annosta muilla.

Hänen mukaansa siihen voi liittyä turvallisuushuolia, mutta esimerkiksi Israelin kokemusten perusteella THL ei odota mitään poikkeavia haittoja.

Erityinen ryhmä ovat kuitenkin alle 30-vuotiaat miehet, joilla rokote voi aiheuttaa kohonneen, mutta harvinaisen sydänlihastulehduksen riskin. THL ei suosittele heille kolmansia rokotuksia.

Nohynek toivookin, että he eivät toistaiseksi ottaisi ”turhia annoksia” eli taudin sairastaneena toista annosta kuin erityisen painavista syistä.