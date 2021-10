Koronarokotteista on tullut vakaviakin haittoja, mutta ne pitää muistaa suhteuttaa taudin aiheuttamiin haittoihin

Koronarokotukset nostavat sydänlihastulehduksen riskin kolminkertaiseksi mutta koronatartunta nostaa riskiä paljon enemmän, peräti 18-kertaiseksi.

Helsingin Sanomien kyselyssä lukijat kertoivat, miksi eivät ole ottaneet koronarokotetta. ”Pelkään noin tuplasti enemmän sydänongelmia kuin koronaa”, vastasi nuori mies.

Pelko on ymmärrettävä, sillä nuorten miesten sydänlihastulehduksista on uutisoitu paljon. Mutta kannattaako rokote jättää pelon takia ottamatta? Kuinka yleisiä haitat ovat ja miten niitä seurataan?

Pelkkiin haittoihin keskittyminen johtaa helposti väärään johtopäätökseen. Rokotteen aiheuttamia haittoja on verrattava itse taudin aiheuttamiin haittoihin. Vasta sen jälkeen voi tehdä johtopäätöksiä rokotteen turvallisuudesta.

Professori Juhani Knuuti kävi blogissaan läpi tuoreita tutkimuksia rokotehaitoista. Tuli ilmi, että koronavirusinfektion aiheuttama sydänlihastulehduksen riski on moninkertainen rokotuksen aiheuttamaan riskiin verrattuna. Yksi tutkimuksista osoittaa, että rokotus kolminkertaistaa sydänlihastulehduksen riskin, mutta koronainfektio nostaa riskin peräti 18-kertaiseksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on lokakuun 19. päivään mennessä tehty yli 19 000 haittavaikutusilmoitusta. Suurta määrää selittää osin se, että rokotuksia on annettu paljon, kaikkiaan noin 7,9 miljoonaa annosta. Haittailmoitusten määrä on siihen suhteutettunakin poikkeuksellisen suuri.

Valtaenemmistö ilmoitetuista haitoista on ollut lieviä ja ohimeneviä, esimerkiksi pistoskohdan kipua, päänsärkyä ja kuumetta. Kyse on siis haitoista, jotka jo tunnetaan ja joista varoitetaan rokotuksen ottavia etukäteen. Näistä haitoista ei edes tarvitsisi ilmoittaa.

Haittailmoitusten määrästä ei voi päätellä todellisten rokotushaittojen määrää. On otettava huomioon niin sanottu taustailmaantuvuus eli se, miten paljon samoja oireita esiintyy väestössä muutenkin.

Jos ihminen sairastuu muutama päivä tai viikko rokotuksen jälkeen, hän helposti olettaa sairastumisen johtuvan juuri rokotteesta. Ajallinen yhteys ei kuitenkaan tarkoita syy-yhteyttä.

Siksi tutkimuksilla selvitetään erikseen, ovatko jotkut tietyt oireet tai sairaudet yleisempiä rokotetuilla kuin rokottamattomilla.

Rokotehaittoja seurataan neljällä eri tavalla.

Kun lääkeyhtiö saa myyntiluvan rokotteelle, luvan myöntävä viranomainen edellyttää, että haittoja seurataan ja niistä raportoidaan lääkeviranomaiselle. Näin tehdään riippumatta siitä, onko myönnetty myyntilupa ehdollinen vai normaali.

Toinen seurannan keino on haittavaikutusilmoitukset. Niiden tarkoituksena ei ole selvittää yksittäisen potilaan tapausta vaan etsiä aiemmin tunnistamattomia haittoja, kertoo lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta.

Haittaepäilyt ilmoitetaan Euroopan lääkevirasto Eman ylläpitämään EudraVigilance-tietokantaan. Näin toimivat myös muut EU-maat.

Astra Zenecan Vaxzevria-rokotteen aiheuttamat harvinaiset hyytymishäiriöt tulivat ilmi, kun muutamassa maassa havaittiin tapauksia, joissa rokotteen jälkeen erityisesti nuorilla aikuisilla ilmeni hyytymishäiriöitä.

Ema otti tapaukset tutkintaansa. Suomessa Vaxzevrialla rokottaminen keskeytettiin varmuuden vuoksi. Myöhemmin sitä annettiin vain yli 65-vuotiaille, joiden kohdalla hyötyjen arvioitiin selvästi ylittävän haitat. Lokakuussa, kun muita rokotteita oli hyvin saatavilla, Astra Zenecan rokotteesta päätettiin luopua kokonaan.

Kolmas seurantatapa on rekisteritutkimukset. Niissä yhdistetään väestön rokotustiedot ja hoitoilmoitusrekisteristä saadut tiedot. Näin voidaan verrata, esiintyykö jotain tiettyä oiretta rokotetuilla enemmän kuin rokottamattomilla.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on selvittänyt rekistereiden avulla esimerkiksi sydänlihastulehdusten ja kuolemien määrää. Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi vyöruusun ja aivoinfarktien määriä rokotetuilla ja rokottamattomilla.

Aiemmissa rekisteritutkimuksissa on selvinnyt, että rokotettujen kuolleisuus kolmen viikon aikana ensimmäisen rokotuksen jälkeen on huomattavasti pienempi kuin rokottamattomien. Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia kuolinsyitä, ei siis pelkästään koronakuolemia.

Ero kuolemien määrässä oli suuri. Rokottamattomien kuolemanriski oli yli kaksi kertaa niin suuri kuin rokotetuilla. Tästä ei voi kuitenkaan tehdä suoria johtopäätöksiä rokotteiden tehosta, sillä tuloksiin vaikuttivat monet tekijät.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan tuloksia saattoi sekoittaa muun muassa se, että esimerkiksi saattohoidossa olevia tai hyvin heikkokuntoisia vanhuksia ei yleensä rokoteta. Siksi merkittävä osa jo valmiiksi vakavasti sairaista ja todennäköisesti pian kuolevista kuului rokottamattomien ryhmään.

Yhden asian tutkimus kuitenkin kertoi selvästi. Sosiaalisessa mediassa leviävät väitteet siitä, että koronarokotukset lisäisivät kuolemia väestössä, eivät tilastojen mukaan pidä paikkaansa.

Neljäs tapa seurata haittoja on yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehdyt riippumattomat tutkimukset. Juuri näihin tutkimuksiin Knuuti viittaa blogissaan.

Rokotteista on silti tullut vakaviakin haittoja.

Jotkut haitoista ovat selviä, kuten heti rokottamisen jälkeen ilmenevät allergiset reaktiot. Monesti on kuitenkin vaikea sanoa, mikä osuus rokotuksella on ollut yksittäisen ihmisen kohdalla.

Sen sijaan ei ole epäilystä siitä, etteivätkö koronarokotukset lisäisi sydänlihastulehduksia ja veren hyytymishäiriöitä. Molempiin haittoihin on myös reagoitu nopeasti. Astra Zenecan Vaxzevrian ja Modernan Spikevaxin antamista on näiden havaintojen jälkeen rajoitettu. Spikevaxia ei toistaiseksi suositella alle 30-vuotiaille miehille. Kyse on varotoimesta. Suositus voi muuttua, kun tutkimustietoa saadaan lisää.

Nohynekin mukaan juuri nämä nopeat muutokset osoittavat, että haittojen seurantajärjestelmä toimii hyvin.

Fimealle on raportoitu myös tapauksista, joissa ihminen on menehtynyt rokotuksen jälkeen. Tällaisia ilmoituksia on tullut noin 130.

Ilmoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuolema johtuisi rokotuksesta. Monissa tapauksissa on todettu, että kuolema liittyi henkilön pitkälle edenneeseen sairauteen. Kaikissa tapauksissa rokotuksen osuutta ei ole voitu sulkea täysin pois.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan Suomessa on kaksi tapausta, joissa rokotuksen epäillään aiheuttaneen kuoleman. Molemmissa tapauksissa henkilöllä on ollut vakavia perussairauksia.

Rokotehaitan takia sairaalahoitoon päätyneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä kaikki hoitopaikat eivät kirjaa potilaan tietoihin rokotehaittakoodia. Sairaanhoitopiirit ovat kuitenkin kertoneet tiedoista omalta osaltaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotti lokakuussa, että rokotushaittojen takia hoitoon on hakeutunut yksittäisiä ihmisiä. Rokotuksen jälkeisen sydänlihastulehduksen takia sairaalahoidossa on ollut syksyn aikana muutama potilas.

Infektiotautien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan rokotusten alkuvaiheessa Husissa oli sairaalahoidossa kaksi tai kolme potilasta Astra Zenecan rokotteen aiheuttaman hyytymishäiriön takia. Heistä ainakin yksi sai tehohoitoa.

Astra Zenecan rokotuksen käyttöä on sittemmin rajattu, eikä rokotehaittojen takia ole enää tarvittu tehohoitoa. Sen sijaan koronatartunnan takia Husissa on ollut tehohoidossa 548 ihmistä.

Kuopion yliopistosairaalassa on rokotusreaktion takia annettu tehohoitoa yhdelle ihmiselle. Koronainfektion takia tehohoidossa on ollut Kuopiossa 108 potilasta ja koko maassa 1 086 potilasta.

Rokotushaitoista on tähän mennessä päätetty maksaa korvausta 146 ihmiselle. Korvauksia on myönnetty esimerkiksi allergisista reaktioista sekä lihas- ja nivelkivuista.

Lihas- ja nivelkipuja – ja sydänlihastulehduksia – aiheuttaa kuitenkin myös koronavirustartunta.

Rokotushaitoista puhuttaessa olisikin hyvä muistaa, että rokotuksen aiheuttamat haitat liittyvät myös itse tautiin. Covid-19 vain aiheuttaa niitä paljon todennäköisemmin kuin rokotus.

”Rokotushaitat pitäisi aina suhteuttaa taudin aiheuttamiin haittoihin, mutta se näissä keskusteluissa usein unohtuu”, Nohynek sanoo.