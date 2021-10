Useat kymmenet kieltäytyjät joutuivat poikkeukselliseen oravanpyörään.

Oikeudessa vapauttavan tuomion saaneita totaalikieltäytyjiä ei tulevaisuudessa määrätä enää uudelleen siviilipalvelukseen, jos eduskunta hyväksyy hallituksen tuoreen lainmuutosesityksen.

Uudistuksen tarkoituksena on purkaa poikkeuksellinen kierre, johon useat kymmenet armeijasta ja siviilipalveluksesta kieltäytyneet suomalaismiehet päätyivät vuosina 2018–2019.

Lakiuudistus ei vaikuta muiden totaalikieltäytyjien asemaan.

Tavallisesti armeijasta ja siviilipalveluksesta kieltäytyvät nuoret miehet tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Moni heistä suorittaa sen valvontarangaistuksena eli eräänlaisena kotiarestina.

Vuosina 2018–2019 totaalikieltäytyjiä alettiin aiemmasta käytännöstä poiketen vapauttaa tuomioistuimissa syytteestä, jos he perustelivat kieltäytymistä vakaumuksellaan. Mahdollisen rangaistuksen katsottiin syrjivän heitä Jehovan todistajiin nähden.

Jehovan todistajat oli siihen asti vapautettu ase- ja siviilipalveluksesta.

Totaalikieltäytyjien syytteitä hylättiin oikeudessa siihen asti, kunnes eduskunta kumosi Jehovan todistajien erivapauslain. Sen jälkeen uudet totaalikieltäytyjät on jälleen tuomittu vankeuteen vakaumuksesta riippumatta.

Poikkeukselliseen oravanpyörään joutuivat ne totaalikieltäytyjät, jotka kieltäytyivät palveluksesta vuosina 2018–2019 ja saivat oikeudessa lainvoimaisen vapauttavan tuomion.

Heitä on määrätty nykyisen lain edellyttämällä tavalla uudelleen siviilipalvelukseen. Osa heistä on kieltäytynyt palveluksesta toistamiseen, mistä on seurannut uusia rikosilmoituksia ja oikeudenkäyntejä.

Oikeudessa toistamiseen palveluksesta kieltäytyneitä on vapautettu edelleen syytteistä, koska he ovat jo aiemmin saaneet samasta teosta lainvoimaisen vapauttavan tuomion.

Tästä huolimatta Siviilipalveluskeskuksen pitäisi määrätä heidät lain mukaan aina vaan uudelleen palvelukseen, kunnes palvelusvelvollisuus päättyy esimerkiksi iän tai terveydellisten syiden vuoksi.

Hallitus esittää, että vapauttavan tuomion saaneita ei määrätä enää ensi vuoden alusta lähtien palvelukseen.

Lue lisää: Joukko totaali­kieltäytyjiä joutui poikkeukselliseen oravan­pyörään: oikeuden jo kahdesti vapauttamat kieltäytyjät voidaan määrätä palvelukseen jälleen uudelleen.