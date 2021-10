Ravintola voi välttää rajoitukset koronapassia käyttämällä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esittää, että leviämisvaiheen ravintolarajoitukset otetaan käyttöön koko Uudellamaalla sekä Etelä-Pohjanmaalla.

Aiemmin Uudellamaalla rajoitukset olivat voimassa vain Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnassa perjantaista 22. lokakuuta alkaen STM kertoo tiedotteessaan.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05– 01.

Ravintoloista, joissa anniskelu on päätoimista, on käytössä sisällä ja ulkona puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia paikoista.

Asiakkailla tulee olla sisällä oma istumapaikka.

Ravintola voi vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön koronapassin, joka vapauttaa rajoituksista.