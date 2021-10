Meriveden odotetaan nousevan metriin perjantai-iltapäivään mennessä.

Perjantai jatkuu torstain tavoin sateisessa ja tuulisessa säässä.

Maan eteläosissa on perjantaina voimassa tuulivaroitus. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan tuuli on puuskaista ja voimakasta koko päivän ajan.

Suomenlahdella tuuli nousee myrskylukemiin ja merellä on voimassa aallokkovaroitus.

Sade on perjantaina maan etelä- ja länsiosassa runsasta ja jatkuvaa. Idässä ja pohjoisessa sade tulee enemmän kuuroina. Länsi- ja keskiosissa maata sade voi muuttua päivän mittaan osin rännäksi.

Perjantaiaamuna Fintraffic kertoi Twitterissä, että tuuli on kaatanut useita puita tielle Länsi-Uusimaalla.

Uudellamaalla on Mustalan mukaan kertynyt viimeisen 12 tunnin aikana 10–15 milliä vettä. Kertymä on kohtalainen, muttei vielä runsas. Eniten vettä on satanut Tampereen ja Porin seuduilla, joissa viimeisen 12 tunnin kertymä on 20–30 milliä.

Sade ja tuuli on nostanut myös merenpintaa, joka on Helsingin edustalla perjantaina aamulla lähellä 70 senttiä. Suomenlahdella on voimassa myös vedenpinnan nousun varoitus.

Auto ajoi vesilammikkoon Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä torstai-iltana.

Merenpinnan ennustetaan nousevan ylimmillään metriin noin kahden aikaan iltapäivällä.

Saderintama keskittyy lauantaina Suomen eteläosiin, muu Suomi on suhteellisen poutainen.

Lämpötila on perjantaina vielä etelässä noin seitsemän asteen tienoilla ja keskiosissakin plussan puolella.

Lauantaina ja sunnuntaina on hieman viileämpää. Etelässä viikonloppulämpötilat ovat Mustalan mukaan 4–5 asteen tuntumassa, pohjoisessa ollaan päivälläkin pakkasen puolella.

Lumipeitteen raja kulkee tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen mukaan Oulu–Kaajani-akselilla. Toistaiseksi lämpötilat pysyvät niin alhaisina, että sulamista tuskin tapahtuu.

Ajokeli on huono, varsinkin maan keski- ja pohjoisosissa.