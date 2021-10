Riistakeskus myönsi 320 poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen.

Suomen riistakeskus on myöntänyt 320 poikkeuslupaa ilveksen metsästämiseen poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen. Metsästyskausi alkaa joulukuun alussa. Riistakeskuksen mukaan lupia kohdennettiin niille alueille, joilla ilveskanta on suurin tai joilla kanta-arvio on kasvanut edelliseen arvioon verrattuna.

Poikkeuslupien määrä kasvoi viime metsästyskaudesta, jolloin poikkeuslupia myönnettiin 307 eläimen kaatamiseen.

Ilveksen metsästys kiinnostaa metsästäjiä, sillä poikkeuslupia haettiin yhteensä lähes 860 eläimen kaatamiseen.

Eniten poikkeuslupia (42 eläintä) myönnettiin Etelä-Savon riistakeskuksen alueelle. Esimerkiksi Uudellemaalle poikkeuslupia myönnettiin 25 ja Varsinais-Suomeen 14 eläimen kaatamiseen.

Ilveksen metsästämistä perustellaan kannanhoidollisin syin. Ilves on EU:n luontodirektiivissä suojeltu laji, jota ei saa pyydystää tai tappaa. Kantaa voidaan kuitenkin karsia luontodirektiivin sallimalla niin sanotulla kannanhoidollisella metsästyksellä.

Metsästyksen ansiosta ilveskannan lukumäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena, ja ilveskanta on luokiteltu elinvoimaiseksi. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kanta on kasvanut 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua noin 2 100 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä.

Ilveksen metsästykseen on useita muitakin syitä. Metsästyksen ansiosta ilveksen ihmisarkuus pysyy yllä. Kun ilveskanta pystyy riittävän pienenä, eläimet eksyvät vain harvoin ihmisasutuksen lähelle, ja ihmisten asenteet pysyvät hyväksyvinä eläintä kohtaan. Kun kanta pysyy kurissa, ilveksen aiheuttamat vahingot pysyvät hallinnassa.

Suomen luonnonsuojeluliitto olisi halunnut poikkeuslupakiintiön laskemista 200 ilvekseen. Liiton mukaan ilveksellä on merkitystä valkohäntäpeura- ja metsäkauriskantojen kurissa pitämisessä.

Valkohäntäpeurakanta on kasvanut räjähdysmäisesti. Kuluvan metsästyskauden aikana on tarkoitus kaataa ennätysmäärä eli jopa satatuhatta valkohäntäpeuraa.

Uudenmaan riistakeskuksen riistapäällikkö Visa Eronen totesi HS:lle syyskuussa, että ilveksellä on vaikutuksensa hirvieläinten kantoihin.

”Kantojen säätelyssä metsästäjien aiheuttama kuolleisuus on kuitenkin selvästi ratkaiseva tekijä”, Eronen painotti.