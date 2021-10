Länsi-Suomen merivartiosto sai ilmoituksia merellä näkyvästä valosta sunnuntain vastaisena yönä. Partio löysi merestä alkoholijuomien koristeena käytettävän valokuution.

Länsi-Suomen merivartiosto sai sunnuntain vastaisena yönä hälytyksen merelle Maarianhaminan sataman ulkopuolelle. Pimeällä merellä näkyi valo, jonka arveltiin olevan pelastusliivin huomiovalo.

Meressä kellunut valo paljastui lopulta alkoholijuomissa käytettäväksi valokuutioksi.

Valokuutio oli heitetty mereen todennäköisesti joltain matkustaja-alukselta.

”Tuollaisen heittäminen laidan yli on tuomittavaa typeryyttä. Jos meidän partio on hoitamassa ilkivaltaista tai muuta turhaa tehtävää, ja samaan aikaan tulee ilmoitus aivan todellisesta hätätilanteesta, hälytykseen on todennäköisesti pidempi lähtöviive”, meripelastusjohtaja Tomi Maunu Länsi-Suomen merivartiostosta sanoo.

Merivartiosto sai hälytyksen valosta puoli yhden aikaan yöllä. Ensimmäinen havainto tehtiin Silja Serenadelta ja toinen Viking Linen Gabriellalta.

”Meidän partiomme lähti paikalle Maarianhaminan merivartioasemalta, ja partio löysi tämän turhakkeen kellumasta lyhyen etsinnän jälkeen”, Maunu kertoo.

Ensioletus valon lähteeksi oli pelastusliivin huomiovalo. Maunu kertoo, että ihmisiltä putoaa joskus vahingossa pelastusliivit mereen. Pelastusliivejä on myös heitetty ilkivaltaisesti matkustaja-aluksilta.

Ledi-valolla varustettu valokuutio näkyi pimeällä merellä selvästi. Maunu arvioi, että kuutio oli heitetty mereen saman illan aikana.

”Olen nähnyt tuollaisen kuution kaverin lasissa ja se himmenee kyllä nopeasti”, Maunu sanoo.

Meripelastusjohtaja korostaa, että laidan yli ei ole syytä heittää yhtään mitään, varsinkaan muovitavaraa.

”Tuollaisesta valosta tehtävä ilmoitus käynnistää meillä aina jonkinlaisia toimenpiteitä. Havaintojen lähde on käytävä tunnistamassa paikan päällä ja se vie aina meidän rajallisia resursseja.”

Hälytystehtävästä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.