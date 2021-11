Eläinsuojeluyhdistyksen hoidossa on yli 70 löytökissaa mutta ei yhtään koiraa. Tähän on syynä se, että suomalaiset eivät arvosta kissoja samalla tavalla kuin koiria.

Vanhan omakotitalon pienet huoneet on muutettu kissahoitolaksi. Yhdessä huoneessa on viisi nuorta kissaurosta, jotka katselevat tulijoita herkeämättä. Heidän häkkiinsä ei voi mennä, sillä viisikko on asunut elämänsä metsässä ja vierastaa vielä ihmisiä.

Sagitta-kissa taas luimistelee toisessa häkissä pienen pesänsä takana. Ainoastaan sen kiilusilmät näkyvät pienestä raosta. Arka kissa pääsee muutaman viikon kuluttua uuteen kotiin.

”Sen uusi omistaja on käynyt täällä jo muutamia kertoja, jotta Sagitta tottuisi häneen”, Kissatalon vastaava eläintenhoitaja Heli Tanskanen Turun eläinsuojeluyhdistyksestä Tesystä kertoo.

Kaikille löytökissoille pentuja lukuun ottamatta annetaan Kissatalossa nimi. Tänä vuonna nimet on annettu tähtien ja tähdistöjen mukaan. Sagitta on pieni Nuolen tähdistö pohjoistaivaalla.

Kissatalon kissat ovat onnekkaassa asemassa, vaikka osa eläimistä on hylättyjä tai luovutettuja lemmikkejä ja osa asunut elämänsä luonnossa.

Suomessa hylätään vuosittain yli 20 000 kissaa. Määrä on niin suuri, että eläinsuojelijoiden ja löytöeläintalojen resurssit eivät riitä.

Osa luonnosta löydetyistä eläimistä joudutaan lopettamaan sairauksien tai aggressiivisuuden takia. Eläimiä joudutaan lopettamaan myös yksinkertaisesti tilanpuutteen takia.

Viisi nuorta urosta eivät irrota katsettaan vierailijoista.

Tilannetta kuvaa se, että Tesyllä ei ole hoidettavana nyt yhtään löytökoiraa, mutta Kissatalossa on asukkaita yli 70.

Villeimmät tapaukset eivät pääse Kissataloon, vaan niitä hoidetaan eläinhoitolan puolella. Villiintynyt kissa voi pelätä ihmistä kuollakseen.

”Joskus villiintynyt kissa voi pissata alleen ahdistuksesta, kun ihminen lähestyy sitä”, Tanskanen kertoo.

Suomen eläinsuojeluyhdistysten työmäärä ja eläinten hylkäämiset ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Kun kattojärjestö Suomen Eläinsuojelu SEY kyseli viime vuoden huhtikuussa jäsenyhdistyksillään, onko korona-aika lisännyt avun tarpeessa olevien eläinten määrää, kaikki 39 jäsenyhdistystä kertoivat, ettei eläinten määrä ole lisääntynyt.

Joulukuun kyselyssä kaksi yhdistystä raportoi avun tarpeessa olevien eläinten määrän kasvusta.

”Kun elokuussa tehtiin kysely, jo kolmasosa yhdistyksistä kertoi, että lemmikkieläinten avun tarve oli lisääntynyt”, SEY:n toiminnanjohtaja Maria Lindqvist kertoo.

Korona-aikana lemmikkejä on hankittu ennätyspaljon. Moni etätyötä tekevä toteutti pitkäaikaisen haaveen lemmikin hankinnassa. Osa otti lemmikin hetken mielijohteesta.

Eläinsuojeluyhdistykset pelkäsivät jo viime vuonna, että eläinsuojelun tilanne räjähtää käsiin, kun pandemia helpottaa ja ihmiset siirtyvät etätöistä takaisin toimistoille.

”Tilanne on toistaiseksi onneksi parempi, kuin pelkäsimme”, Lindqvist kertoo.

Lue lisää: Järjestöt pelkäävät lemmikkikriisiä, kun ihmiset hankkivat lemmikkejä poikkeusoloissa

Korona-ajan lemmikkien hylkääminen on näkynyt esimerkiksi Englannissa. BBC uutisoi toissa viikolla ilmiöstä, jossa korona-ajaksi otettu lemmikki tuodaan eläinsuojeluyhdistykselle ja ilmoitetaan sen olevan löytöeläin.

Lindqvist kertoo, että keino on tullut Suomessa tutuksi jo ennen epidemiaa.

”Se, että oma eläin tuodaan löytöeläinsuojaan yllättäen ja pyytämättä mukamas löytöeläimenä, on Suomessakin vanha ilmiö”, Lindqvist sanoo.

Kissatalon perimmäisessä huoneessa on kolme suurta häkkiä. Yhdessä niistä lepää viimeisillään tiineenä oleva naaraskissa. Häkin nurkassa on valvontakamera, josta eläimen tilannetta voidaan seurata vuorokauden ympäri. Joskus kissa tarvitsee synnytykseen eläinlääkärin apua.

Nimetön kissanaaras innostui katselemaan kameraa. Takana näkyy valvontakamera, jonka avulla hoitolan väki voi seurata synnytyksen alkamista.

Mikä kissan nimi on?

”Sillä ei ole vielä nimeä, vaikka se eli ennen tänne tuloa ihmisasunnossa. Onneksi omistaja toi sen, sillä hän ei olisi hallinnut tilannetta, kun pennut syntyvät”, Heli Tanskanen sanoo.

Löytökissojen kohtalo jää täysin vapaaehtoisen eläinsuojelun kontolle. Suomessa ihmisasutusten liepeillä elää tuhansia villiintyneitä kissoja.

”Luontoon karanneet kissat työllistävät eniten eläinsuojelun vapaaehtoiskenttää, Lindqvist sanoo.

Syytä ei tarvitse kauan miettiä. Ihmiset eivät arvosta kissoja samalla tavalla kuin koiria.

Yli 90 prosenttia karanneista koirista pääsee takaisin kotiin vuorokauden sisällä. Karanneista kissoista taas reilut 20 prosenttia käydään hakemassa kotiin.

”Koira on ihmiselle läheinen ja osoittaa kiintymystään ihan eri tavalla kuin kissa. Tiedämme kuitenkin nykyään, että kissat ovat hyvinkin kiintyneitä omistajiinsa, mutta kissa ei näytä kiintymystä tavalla, joka on ihmisten mielestä miellyttävä ja vastakiintymystä herättävä”, Lindqvist sanoo.

Lisäksi ihmisten mielissä elää sitkeässä myytti, jonka mukaan kissa pärjää omillaan tai jopa kuuluu kulkemaan vapaana luonnossa.

Tesy on pyrkinyt löytämään kodin jokaiselle terveelle kissalle. Yleensä kissa joutuu olemaan Kissatalossa reilun kuukauden.

Uuden kissan omistaja joutuu sitoutumaan yhteen tärkeään sääntöön: Kissatalosta saatu kissa on sisäkissa. Ulos se pääsee vain hihnassa.

Raskaana oleva nimetön kissa pääsee uuteen kotiin vasta, kun sen pennut ovat 14 viikon ikäisiä.

Myös viereisessä häkissä asuva Sheliak-naaras on joutunut odottamaan uutta kotia, koska sillä on kaksi parikuukautista pentua. Sheliak on tähti Lyyran tähdistössä.

Vapaaehtoinen Elina Heinonen on punnitsemassa pentuja. Naaraspentu painaa puoli kiloa ja uros sata grammaa enemmän. Niin emo kuin pennut tarkkailevat rohkeasti vierailijoita. Eniten niitä kiinnostaa kuvaajan kamera.

Elina Heinonen punnitsee Sheliak-emon pennut. Emo vahtii punnitusta vasemmalla.

Heinonen on käynyt auttamassa Kissatalolla jo puolitoista vuotta, ja hänen haaveenaan on kouluttautua eläinhoitajaksi. Häkkien siivoamisen lisäksi iso osa työajasta menee kissojen arkuuden hälventämisessä.

”Nyt olen antamassa kahdelle pennulle sijaiskodin, jotta niiden arkuus kaikkoaisi”, Heinonen kertoo.

Kaikki kissat eivät tule metsästä, vaan niitä tuodaan myös ihmisiltä, jotka eivät enää pysty syystä tai toisesta huolehtimaan eläimestä.

Syitä hylkäämisiin on monia. Usein luopumisen syyksi ilmoitetaan allergia, perhetilanteen muutos tai perheenlisäys. Koiria päätyy eläinsuojeluyhdistyksille myös viranomaisreittiä, jolloin eläin on otettu esimerkiksi väkivaltaisesta kodista turvaan.

”Meille tulee monta kertaa kuukaudessa kysymyksiä, että voimmeko me auttaa, kun eläin tarvitsee uuden kodin. Onneksi meillä eläinsuojeluyhdistyksillä on yhteinen kanava, josta apua löytyy aika nopeasti”, toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup Tesystä kertoo.

Tesyn eläinsuojelijoiden käsien kautta kulkee vuosittain yli 700 kissaa. Toiminnan kustannukset katetaan suureksi osaksi jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla.

Tesyn kautta kulki viime vuonna noin 700 kissaa.

”Paljon enemmän olisi tulossa eläimiä, mutta enempää ei voida ottaa. Ennen talvea pyrimme loukuttamaan kissapopulaatioita. Talvi on niille aivan kamala, kun ne ovat sairaita ja joutuvat pärjäämään huonolla ruualla”, Juup sanoo.

SEY:n mukaan eläinsuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet korona-aikana. Valtaosa ilmoituksista liittyy koirien häiritsevään käytökseen tai kaltoinkohteluun, kun taas yleensä sisällä pidettävien kissojen kaltoinkohtelu jää usein piiloon.

Kolmannessa häkissä on Mimosa-kissa pentunsa kanssa. Mimosa tuli seitsemän sisaruksensa kanssa hoitolaan ihmisasunnosta. Eläimistä ei ollut pidetty huolta, joten Mimosa ja kolme muuta naarasta olivat tiineenä. Omistaja oli kuvitellut vain kahden kissoista olevan naaraita.

”Kun kissat synnyttivät, suurin osa pennuista ei ollut elinkelpoisia sisäsiittoisuuden takia”, Tanskanen sanoo.

Mimosa on Etelän ristin tähdistön toiseksi kirkkain tähti.

Mimosa suhtautuu ihmisiin jo luottavaisesti. Sillä on kuitenkin vielä päiviä, jolloin ihmiset eivät ole sen suosikkeja.

Kissojen tilanne on ehkä paranemassa. Niiden pakolliseen rekisteröintiin tähtäävä kansalaisaloite oli toissa viikolla eduskunnassa lähetekeskustelussa. Rekisteröinnin avulla hylkäämiset saataisiin todennäköisesti kuriin. Lisäksi omistajien velvoitteita todennäköisesti lisätään, ja sillä pyritään estämään kissojen rajoittamaton lisääntyminen.

Lue lisää: Kansalaisaloitteessa vaaditaan kissojen rekisteröintiä pakolliseksi – aloite keräsi yli 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan

”Tällä hetkellä kissoja on kerta kaikkiaan paljon enemmän kuin on auttajia. Eläinsuojelijalle on todella raskasta ja vaikeaa, että kissojen kärsimyksen kohtaamisen lisäksi hän joutuu mahdollisesti vielä lopettamaan eläimiä”, Lindqvist sanoo.

Kun olemme lähdössä Kissatalosta, Heli Tanskanen kertoo, että hoitajat antoivat raskaana olevalle kissalle juuri nimen Apus eli Paratiisilintu. Paratiisilinnun tähdistö on eteläisellä tähtitaivaalla sijaitseva vaatimaton tähdistö.