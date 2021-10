Koronapassin lukijan ongelmat on selätetty toistaiseksi, viimeinen korjaus päivittynee sovellus­kauppaan ensi viikolla

Koronapassin lukijan kanssa on ollut ongelmia muun muassa sovelluksen kaatumisen ja rokoteannosten tulkitsemisen kanssa.

Koronatodistuksen lukijasovelluksen ongelmat ovat nyt takanapäin, kertoo tietoarkkitehti Mika Pihlajamäki Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Sovelluksen toiminnassa on ollut ongelmia. Android-puhelimissa näytön kääntyminen qr-koodin skannaushetkellä saattoi kaataa sovelluksen.

Lisäksi Iphone-version lukijalla on ollut ongelmia muun muassa Johnson & Johnsonin ja Astra Zenecan rokotustodistusten tunnistamisessa.

”Ongelmien korjaamisen jälkeen sovellus on toiminut kuten pitääkin”, Pihlajamäki sanoo.

Yksi korjaus ei ole vielä päivittynyt sovelluskauppaan. Jos EU:n yhteisessä koronatodistuksessa on lukenut saatujen rokoteannosten kohdalla 3/3, sovellus on tulkinnut, että todistus on voimassa vasta seitsemän päivää viimeisen rokoteannoksen jälkeen.

Nyt THL on muuttanut Suomen kansallisia sääntöjä niin, että tällainen todistus olisi voimassa heti. Pihlajamäki arvioi, että päivitys tulee ensi viikolla.

Siihen asti THL suosittaa tarkastamaan todistuksen manuaalisesti.

Seitsemän päivää juontuu siitä, että toisen annoksen kohdalla sovelluksen kuuluukin tulkita todistus ei-voimassaolevaksi.

”Todennäköisesti vastaavia viilauksia vielä tulee, esimerkiksi mahdollisten sääntöjen ja lainsäädännön muuttumisen myötä.”

Lisäksi koronapassin kanssa on ollut ongelmia rokotustiedon siirtymisessä Kantaan.

Vaikka ongelmat eivät johdu sovelluksesta, ne heijastuvat myös sen käyttöön. Osa passeihin liittyvistä ongelmista on johtunut kirjausvirheistä ja osa siitä, että ulkomailla saadusta rokotuksesta ei välttämättä voida jälkikäteen kirjata tietoa Suomessa.

Jotkut nuoret ja vanhukset eivät ole päässeet puuttuvien verkkopankki­tunnusten takia ollenkaan käsiksi Omakannasta ladattavaan passiin.

Sairastettu tauti ja yksi rokoteannos eivät kelpaa EU:n koronatodistukseen, joka toimii Suomen koronapassina. THL kuitenkin muutti viime viikolla ohjeistustaan niin, että toinen annos voidaan antaa esimerkiksi matkustamista varten.