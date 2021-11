Fimea koostaa parhaillaan tuoreita lukuja koronarokotusten haittavaikutuksista. Fimeaan oli tullut 19. lokakuuta mennessä 67 kolmatta rokoteannosta koskevaa haittavaikutusilmoitusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo, että kolmannesta koronavirus­rokotusannoksesta seuraavien haittareaktioiden todennäköisyys on suurempi nuoremmilla kuin vanhemmilla.

Kolmansia annoksia annetaan tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille, joiden joukossa on paljon nuoria Modernan koronarokotetta saaneita.

Lue lisää: Helsinki avasi 60 vuotta täyttäneille ajan­varauksen kolmansiin korona­rokotuksiin

”Nuorilla vasta-aineet ovat yleensä korkealla, ja lisäksi Modernan rokotteessa mrna:ta on sata mikrogrammaa, joka on paljon enemmän kuin Biontechin ja Pfizerin koronarokotteessa, jossa mikrogramma­määrä on 30”, Nohynek sanoo.

”Haittareaktioissa on kyse myös annosvasteesta. Nythän Moderna on hakenut oman rokotteensa tehosteannokselle puolitetun annoksen myyntilupaa, ja EU:n komissio on sen Euroopan lääkeviraston [Ema] suosituksesta myöntänyt.”

Osa kolmannen annoksen seurauksena tulleista voimakkaista reaktioista on voinut johtua siitä, että rokotusten ensimmäisen kahden annoksen seurauksena immuniteetti on ollut edelleen hyvä ja mrna:n annosmäärä niin suuri. Ongelma ei juurikaan koske iäkkäitä, sillä heillä immuunijärjestelmä ei ole yhtä voimakkaasti reagoiva, Nohynek huomauttaa.

Viime viikon perjantaina arvostetussa The Lancet -tiedelehdessä julkaistu israelilais­tutkimus arvioi kolmansien koronarokotus­annosten vaikutusta suojatehoon.

Tutkimus pohjautuu paikallisen terveydenhuollon tietovarastoihin. Tiedot kerättiin noin 720 000:sta kolmannen annoksen saaneesta ja samankokoisesta kontrolliryhmästä.

Tutkimukseen osallistuneiden mediaani-ikä oli 52 vuotta ja seuranta-aika keskimäärin 13 päivää. Tutkimuksessa ei ollut mukana immuunipuutteisia eikä terveydenhuollon henkilökuntaa.

”Israelilaisesta tutkimuksesta tiedämme, että kolmansista annoksista seurannut haittaprofiili ollut samankaltainen ja jopa vähäisempi kuin toisista annoksista. Toki on huomioitava, että kyseiseen tutkimukseen osallistui lähinnä vanhempia ihmisiä”, Nohynek sanoo.

Samassa tutkimuksessa rokotuksen suojatehon todettiin olevan kolmannen annoksen jälkeen erittäin hyvä, 93 prosenttia vähintään seitsemän päivää rokotteen saamisen jälkeen.

” ”Mitään erityistä uutta haittasignaalia ei ole noussut esille.” – Hanna Nohynek

THL ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea seuraavat tarkkaan kolmansien annosten antamista ja haittavaikutusilmoituksia Suomessa.

”Mitään erityistä uutta haittasignaalia ei ole noussut esille”, Nohynek sanoo.

Haittaseurannassa on Nohynekin mukaan tärkeää erottaa, minkä ikäinen rokotettu ihminen on, kuinka nopeasti toisen annoksen jälkeen rokoteannos on annettu sekä millä rokotteella ja millaisella annoksella hänet on rokotettu.

”Täysi annos Modernaa nuorelle nostattaa enemmän kuumereaktioita kuin Biontechin ja Pfizerin rokote vanhemmalle”, Nohynek sanoo.

Fimea koostaa parhaillaan tuoreita lukuja koronarokotusten haittavaikutuksista.

”Määrä on valtavan suuri”, sanoo lääketurvallisuus­yksikön päällikkö Liisa Näveri.

Fimeaan oli tullut 19. lokakuuta mennessä 67 kolmatta rokoteannosta koskevaa haittavaikutusilmoitusta, joista 11:ssä haitta oli ilmoitettu vakavaksi. Ilmoittajat tekevät arvion vakavuudesta itse.

”Tähän mennessä mitään uutta turvallisuushuolta ei ole tullut esiin kolmansien annosten myötä”, Näveri sanoo.

Kolmansia annoksia koskevat ilmoitukset ovat koskeneet Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan koronarokotteita. Yleisimmät ilmoitetut haitat ovat kuume, rokotuskohdan kipu, lihaskipu, päänsärky, väsymys, pahoinvointi, imusolmukkeiden suureneminen ja nivelkipu. Vastaavia ilmoituksia on tehty ensimmäisistä ja toisista annoksista.

Fimean tiedossa ei ole, että kolmas rokotusannos lähtökohtaisesti aiheuttaisi ensimmäistä tai toista annosta rajumpia oireita. Myöskään viitteitä nuorten aikuisten haittavaikutusten lisääntymistä ei ole ainakaan vielä huomattu. Kun lokakuun lopulla ja marraskuun alussa tulleet ilmoitukset on käyty läpi, asiasta selviää todennäköisesti lisää.

”Yleiskuva on se, että tähän mennessä samantyyppisiä haittavaikutuksia on ilmennyt kaikilla ikäryhmillä ja kaikilla rokotteilla. Suurin osa oireista on ohimeneviä”, Näveri sanoo.

Sydänlihas- ja sydänpussi­tulehduksista ilmoituksia tulee Näverin mukaan silloin tällöin.

Nohynekin mukaan aiemmin etenkin mrna-rokotteisiin liitetyt hyvin harvinaiset signaalit sydänlihas- ja sydänpussi­tulehduksista eivät ole nousseet seurannassa sen suuremmin esille kolmansien annosten jälkeen. Rokotteen mrna-määrällä on arveltu olevan asiaan vaikutusta.

THL ohjeisti lokakuun alussa, että Modernan korona­rokotteen antaminen alle 30-vuotiaille miehille keskeytetään varovaisuusperiaatteen vuoksi.

THL ei ole antamassa erillistä ohjeistusta siitä, miten kolmannen annoksen saaneen tulisi toimia. Nohynekin mukaan kaikkien rokotusten jälkeen tärkeää on kuunnella omaa oloa eikä lähteä kipeänä esimerkiksi urheilemaan. Jos rokotteesta nousee vaikka kuumetta, sitä kannattaa hoitaa levolla ja kuumelääkkeellä.

”Kehon reagoiminen rokotteeseen tavanomaisilla, ohimenevillä oireilla on kuitenkin merkki siitä, että perussuoja on olemassa ja rokote tehostaa sitä. Se on merkki siitä, että järjestelmä toimii.”