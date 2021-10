Koronarokotuksia aletaan tuskin antaa Suomessa alle 12-vuotiaille vielä tämän vuoden puolella, arvioi Mika Rämet – THL:n Nohynek: ”Yksittäisiä vakavia tautitapauksia on todettu lapsillakin”

Tiistaina Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n asiantuntijapaneeli ilmoitti suosittelevansa, että Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteella aletaan rokottaa myös 5–11-vuotiaita. Tutkimuksissa rokotteen suojateho on osoittautunut hyväksi.

Suomessa koronarokotuksia aletaan tuskin antaa 5–11-vuotiaille vielä tämän vuoden puolella, arvioi Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Tiistaina Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n asiantuntijapaneeli ilmoitti suosittelevansa, että Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteella aletaan rokottaa myös 5–11-vuotiaita.

Suositus ei ole sitova, mutta tyypillisesti paneelin suosituksia on Yhdysvalloissa noudatettu. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan ikäryhmän rokotukset voisivat alkaa maassa jo ensi viikolla.

Euroopan lääkevirasto (Ema) ilmoitti viime viikolla aloittaneensa arvioinnin siitä, voiko Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen käyttöä laajentaa 5–11-vuotiaisiin. Eman mukaan arviointi kestää joitakin kuukausia.

Samaan aikaan 5–11-vuotiaiden rokottamista pohtii Suomessa Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (Krar) lasten koronarokottamisen alatyöryhmä. Ryhmä saa valmiiksi oman mietintönsä rokotusten laajentamisesta marras–joulukuun vaihteessa, arvioi ryhmän jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

”Lasten ja nuorten tautitaakka on ikäihmisten tautitaakkaan verrattuna vähäinen mutta ei merkityksetön. Yksittäisiä vakavia tautitapauksia on todettu lapsillakin. Maailmalla on kuvattu myös lasten long covid -tapauksia, ja sitäkin täytyy miettiä.”

työRyhmä punnitsee esimerkiksi ikäryhmään kuuluvien riskiä saada tartunta, lapsilla esiintyvää taudinkuvaa sekä lasten tartuttavuutta ja osuutta tartuntaketjuissa.

Eman materiaalit eivät ole vielä saatavilla, mutta ryhmä voi hyödyntää mietinnössään FDA:n materiaaleja ja Suomessa kertynyttä tietoa esimerkiksi 5–11-vuotiailla raportoidusta taudinkuvasta ja tartuntaketjuista.

Vaikka Krar ja THL päätyisivät puoltamaan koronarokotusten laajentamista 5–11-vuotiaisiin, vaatisi rokotusten aloittaminen ikäryhmässä todennäköisesti vielä valtioneuvoston rokotusasetuksen muuttamisen ja sitä edeltävän lausuntokierroksen.

Nohynek ei pidä todennäköisenä, että Suomessa tehdään päätöstä rokotusten laajentamisesta 5–11-vuotiaisiin ennen kuin rokotteella on EU:n ehdollinen myyntilupa.

” Joissakin perheissä on toivottu, että lapsi olisi voinut saada rokotuksen jo aiemmin.

Suomessa 12–15-vuotiaiden riskiryhmäläisten koronarokotukset alkoivat kesällä ja muun ikäryhmän rokotukset elokuussa.

Rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 72 prosenttia 12–15-vuotiaista. Nohynek toivoo, että rokotekattavuus ikäryhmässä vielä nousisi. Toisen annoksen kattavuus ikäryhmässä vaihtelee maakunnittain alle 20 prosentista yli 60 prosenttiin.

Jyväskylässä 12–15-vuotiaiden rokottaminen on kaupungin palvelukoordinaattori Raija Loikkasen mukaan edennyt hyvin. Koulurokotukset ovat aivan loppusuoralla, mikä tarkoittaa, että pian kaikille halukkaille on tarjottu mahdollisuus kahteen koronarokotusannokseen.

Terveydenhoitaja Mirva Rajakangas rokotti Kuokkalan terveysasemalla lapsia ja nuoria koronatautia vastaan keskiviikkona. 15-vuotias Otto Koskinen sai toisen koronarokotteen. Hän suhtautui sen ottamiseen rauhallisin mielin.

Jos rokotusta ei ole ottanut koulussa, sen voi hakea vielä rokotusasemilta, kertoo Jyväskylän kaupungin Kuokkalan rokotusaseman vastaava hoitaja Sanna Virkkunen.

”Suurin osa lapsista ja nuorista on ottanut jo rokotuksen, mutta jotkut perheistä ovat jääneet seuraamaan ja katsomaan tilannetta. Nyt osa näistä lapsista on tullut hakemaan ykkösrokotetta. Rokotteita annetaan vielä, joten niitä voi tulla hakemaan”, Virkkunen sanoo.

Joissakin perheissä taas on toivottu, että lapsi olisi voinut saada rokotuksen jo aiemmin.

”Selkeästi osa perheistä on harmitellut, ettei lapsi ole 11-vuotiaana saanut rokotetta, ja sitten he ovat heti hakeneet rokotteen, kun lapsi täyttää 12”, Virkkunen kertoo.

Pfizer tiedotti tiistaina, että rokotteen suojateho oireista koronatautia vastaan 5–11-vuotiailla on 90,7 prosenttia toisen annoksen jälkeen.

Rämet pitää suojatehoa hyvänä – erityisesti kun huomioidaan, että kokeiden aikaan vallalla oli viruksen deltavariantti.

Aiemmin on havaittu, että aikuisväestössä Pfizerin ja Biontechin rokotteen suojateho lieväoireista koronatautia vastaan on deltavariantin kohdalla aiempia variantteja heikompi. Rokotteen on todettu suojaavan silti erinomaisesti koronataudin vakavalta muodolta.

Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteen kliinisen vaiheen tutkimuksiin osallistui yli 4 500 iältään 5–11-vuotiasta lasta Yhdysvalloista, Suomesta, Puolasta ja Espanjasta. Suomesta mukana oli kymmenen Rämeen johtaman Rokotetutkimuskeskuksen tutkimusklinikkaa.

”5–11-vuotiaiden 90,7 prosentin suojateho on saavutettu tutkimuksessa 21 päivän annosvälillä, jolla muutkin rokotteen tehotutkimukset on tehty. Siitä, onko tämä paras mahdollinen antoväli, ei ole vielä tutkimustietoa”, Rämet sanoo.

” ”Laumasuoja on kyseenalainen pääasiallinen syy lähteä rokottamaan lapsia.”

Tutkimuksessa 5–11-vuotiaille annettiin 10 milligramman kokoisia annoksia. Se on kolmasosa Comirnaty-rokotteen yli 12-vuotiaille käytetystä annostuksesta.

Rämet kertoo, että ikäryhmässä havaitut rokotereaktiot ovat ohimeneviä ja pitkälti samanlaisia kuin vanhemmilla havaitut reaktiot. Näihin kuuluvat pistospaikan kipu, kuume, päänsärky ja huonovointisuus. Merkittäviä vakavia haittavaikutuksia tutkittavilla ei ilmennyt.

Suomessa Pfizerin koronarokotteen tutkimuksessa alle viisivuotiaille lapsille ovat mukana myös Rokotetutkimuskeskuksen kymmenen tutkimusklinikkaa sekä Meilahden rokotetutkimuskeskus Mevac. Tämän tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia odotetaan loppuvuodesta, Rämet kertoo.

Rämet arvioi, että jos Suomessa päätetään laajentaa rokotteen antamista 5–11-vuotiaisiin, rokotukset saataisiin käyntiin aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella. Riskiryhmiin kuuluvilla rokotukset voitaisiin mahdollisesti aloittaa jo hiukan aiemmin.

Rämet ei ole mukana Kansallisen rokotus­asiantuntija­ryhmän työ­ryhmässä, joka Suomessa tekee Euroopan lääke­viraston mahdollisen myyntiluvan myöntämisen ja tutkimus­näytön pohjalta arvion lasten rokottamisen hyödyistä ja haitoista.

Vaikka 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiailla saavutettaneen ensi viikolla, totesivat HS:n haastattelemat asiantuntijat aiemmin tällä viikolla, ettei kattavuusrajan saavuttaminen todennäköisesti aiheuta suurta käännettä Suomen epidemiatilanteessa.

Nohynek kuitenkin torjuu ajatuksen siitä, että päätökseen 5–11-vuotiaiden rokotuksista vaikuttaisi vanhempien ikäryhmien laiska rokotehalukkuus tai että Suomessa tavoiteltaisiin laumasuojaa nostamalla rokotekattavuutta nuoremmissa ikäryhmissä.

”Laumasuoja on kyseenalainen pääasiallinen syy lähteä rokottamaan lapsia. Kyllä siinä täytyy ensimmäiseksi katsoa lapsen omaa etua. Rokotteilla voidaan estää vakavaa tautia, lyhentää infektion kestoa ja vähentää tartunnan mahdollisuutta mutta ei poistaa niitä kokonaan.”

Nohynek korostaa, että vakavalta taudilta suojautuakseen jokaisen täytyy ensisijaisesti huolehtia omasta rokotussuojastaan.