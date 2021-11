Havas-pienoissukellusvenettä tutkitaan laiturilla ennen sen veteen laskemista Upinniemessä kesällä 1977. Kuvassa sukelluskurssi 35:n oppilaat Arto Salo, Jukka Ollikainen ja Seppo Partinen, takana kurssin johtaja, tuolloinen kapteeniluutnantti Lauri Tervaskari. Jutussa olevat vanhat kuvat on ottanut saman kurssin oppilas Teemu Kerola.

Merivoimien 1970-luvulla hankkima Havas-minisukellusvene ei vastannut odotuksiin lainkaan. Nyt epäonninen laite on nähtävissä näyttelyssä Forssassa.

Erikoinen hutiostos. Sellaiseksi voi kuvata Havas-nimistä pienoissukellusvenettä, jonka kyydissä sukeltajien piti löytää Itämerestä vihollisen upottamia miinoja.

Sukellusveneen oli tarkoitus kuljettaa kahta raivaajasukeltajaa pitkiä matkoja rannikon syvien laivaväylien pohjia pitkin niin, että he pystyisivät tarkastamaan miinojen varalta suuriakin alueita.

Merivoimat hankki Havasin 1970-luvulla Ranskasta. Vuonna 1947 solmittu Pariisin rauhansopimus oli kieltänyt Suomelta sukellusveneet ja muut veden alla kulkevat alukset.

Havasista puhutaan pienoissukellusveneenä, mutta todellisuudessa se on sukellusskootteri, jonka käyttäjillä piti olla sukellusvarusteet.

”Rauhansopimuksen vuoksi oli korrektimpaa puhua siitä vedenalaisena märkäskootterina”, kertoo sukeltajakurssin myöhempi johtaja, komentajakapteeni Tapani Korhonen. Hän on nykyisin Laivaston sukeltajakilta ry:n puheenjohtaja.

Havas on kuitenkin sodan jälkeen ainoa sukellusvenettä muistuttava laite, joka Merivoimilla on ollut. Nyt se on tuotu Forum Marinumin varaston kätköistä yleisön nähtäväksi museon erilliseen näyttelyyn Forssaan.

Sukelluskurssilaiset Reijo Hujanen ja Jukka Ollikainen valmistautuvat hinaukseen pienoissukellusveneellä tehtävää sukelluskokeilua varten Upinniemessä kesällä 1977.

Havas oli monella tapaa pettymys. Pian laitteen saavuttua Suomeen selvisi, ettei se soveltunut lainkaan tarkoitukseensa.

Välimeren kirkkaisiin vesiin suunniteltu laite ei ollut kotonaan rannikon tummissa vesissä. Se osoittautui käyttäjilleen vaaralliseksi, koska sillä saattoi helposti törmäillä veden alla esteisiin.

Merivoimien henkilökunta muistaa Havasin hieman huvittavana mutta vaikeasti käytettävänä laitteena, joka sai huomiota aina kun Merivoimat esitteli sitä vierailleen. Havasilla harjoittelu painui myös sukeltajakurssille osallistuneiden varusmiesten muistiin.

Havasin käytöstä saatiin kyllä kokemuksia, mutta ne eivät puoltaneet laitteen laajempaa käyttöä.

”Se osoittautui kaikissa suhteissa virhehankinnaksi. Se oli teknisesti kömpelö ja virtakapasiteetiltaan heikko. Ajoaika sillä kesti vain pari tuntia”, Korhonen kertoo.

Ne eivät olleet Havasin ainoat heikkoudet. Korhonen kuvailee hankintaa kirjoituspöydän takaa ilman käytännön kokemusta tehdyksi.

Havas on ollut näytteillä Forssassa lokakuun alusta osana isompaa näyttelyä vedenalaisesta sodankäynnistä. Kuvassa ohjaamon suojapleksit ovat kiinni.

Ohjaajan näkymä, jossa on muun muassa kompassi, suuntakompassi, eteenpäin suunnattu kaikumittain, syvyysmittari ja pullopainemittari. Laitetta ohjattiin kojelaudan alla olevalla sauvalla, joka liikutti peräsintä.

Jos sähkökäyttöinen pienoissukellusvene tuo muistikuvia jostain, ne saattavat olla peräisin Tintti-sarjakuvasta Rakham Punaisen aarre. Siinä Tintti seikkailee pienoissukellusveneellä vaivattomasti merirosvoaarteen jäljillä Karibian kirkkaissa vesissä.

Merivoimissa huomattiin pian, että se, mikä toimii Karibialla ja Välimerellä, ei välttämättä toimi Itämerellä. Korhonen muistaa, millaista Havasin käyttäminen oli.

”Kun sen kanssa tuli tutuksi ja oppi sen ominaisuuksia, niin ei se muuttunut sen käyttökelpoisemmaksi. Se oli vähän sellainen rohjake.”

Laitteen ominaisuudet eivät riittäneet miinojen etsintään. Sillä ei voinut kuljettaa pohjasta laukaistavia merkkikohoja, eikä sen eteenpäin luotaava kaikuluotain ollut riittävän luotettava, mikä aiheutti törmäysriskin. Siinä ei myöskään ollut mahdollisuutta kuljettaa tai siirtää raskaita miinoja.

Sarjakuvasankari Tintti ja Milou-koira taiteilijan vapaudella piirretyssä pienoissukellusveneessä Tintti-albumissa Rakham Punaisen aarre, joka julkaistiin alunperin 1940-luvulla.

Ahdastakin veneessä oli. Kahden sukeltajan piti sulloutua pieneen ohjaamoon peräkkäisille paikoille kaikissa varusteissaan: selässä oli kaksi kaasupulloa, päässä maski ja jaloissa räpylät. Keskenään he eivät voineet veden alla puhua.

Jos takana istuva apukuljettaja olisikin nähnyt etsityn miinan, hän olisi lähinnä voinut potkia kuljettajaa räpylällä selkään, Korhonen kuvailee.

Ohjaamon suojapleksiä ei kovin usein vedetty kuljettajien päälle, koska laitteesta piti päästä pois tarvittaessa nopeastikin.

Suurin ongelma oli se, etteivät ajaja ja apukuljettaja nähneet pimeässä ja sakeassa pohjassa juuri mitään.

Sähkökäyttöisen sukellusveneen nopeus veden alla oli 4–6 solmua. Sukellussyvyyttä säädeltiin ohjauksen ja painolastitankkien avulla. Painolastitankit tyhjennettiin paineilmalla.

Laitteen pituus on 4,5 metriä ja paino käyttökunnossa noin tuhat kiloa. Laitteen suunnitteli ranskalainen sähköinsinööri Jean-Claude Havas.

Havasin tarina kertoo siis ikävän puolen myös Itämeren tilasta. Vielä 1970-luvulla ajateltiin veden alla olevan mahdollista nähdä sen verran, että laitteella voisi ajaa. Sittemmin meren rehevöityminen on heikentänyt näkyvyyttä.

”Nyttemmin Itämeren ja varsinkin Saaristomeren tila on sellainen, ettei siellä vastaavia näkyvyyksiä enää ole. Silloin 70-luvulla esimerkiksi Utön ja Örön alueilla oli todella hyvät ja kirkkaat vedet. Vaaka­näkyvyys oli useita metrejä. Nyt pitää mennä lähestulkoon kohteeseen kiinni, että näkee siitä mitään”, Korhonen sanoo.

Hän muistaa, että varhain keväällä oli ensimmäinen kirkas kausi. Keskikesällä ”meri kukki”, ja seuraava kirkas kausi oli taas loppukesästä ennen syysmyrskyjä. Nykyisin näkyvyys pysyy tasaisen huonona.

Havasia kuljetettiin kohteisiin miinalaiva Keihässalmella, jolta se laskettiin miinapuomilla veteen. Komentajakapteeni evp. Eero Auvinen muistaa laitteen 1970-luvun lopulta.

”Sillä piti etsiä, löytää ja todistaa, missä miinat olivat. Niitä oli mahdoton raivata laivasta, koska ne saattoivat olla esimerkiksi sellaisia, että ne räjähtävät, kun laiva tulee niiden yläpuolelle ja aiheuttaa alipaineen massiivisella rungollaan”, Auvinen sanoo.

Hän muistaa myös tapauksen, jossa Havasilla oltiin vähällä ajaa päin laiturin tolppaa. Lisäksi laitteen akkuosastoon vuoti helposti merivettä, mikä aiheutti oikosulkuja.

”Totesimme, että siinä voi mennä henkikin hyvässä lykyssä, kun merivesi oli niin sakeaa eikä mitään nähnyt sitä ajettaessa.”

Forssassa on esillä näyttely, jonka teemat ovat merimiinat ja niiden torjunta, torpedot sekä sukellusveneentorjunta.

Sähkökäyttöisen sukellusveneen nopeus veden alla oli 4–6 solmua. Sukellussyvyyttä säädeltiin ohjauksen ja painolastitankkien avulla. Painolastitankit tyhjennettiin paineilmalla.

Laitteen pituus on 4,5 metriä ja paino käyttökunnossa noin tuhat kiloa. Laitteen suunnitteli ranskalainen sähköinsinööri Jean-Claude Havas.

Myös Korhonen muistaa, että erilaisia läheltä piti -tapauksia oli lähes jokaisella käyttö­kerralla. Pohja­kosketuksia tuli ajoittain, mikä taas heikensi näkyvyyttä sedimentti­pölläyksen vuoksi entisestään.

”Joskus 80–90-lukujen vaihteessa todettiin sitten, että sillä ei ole enää käyttöä. Oli kunnossapito-ongelmia, ja siihen olisi pitänyt hankkia uusi kallis akusto. Lasi­kuitu­rungossakin oli murtumalinjoja”, Korhonen sanoo.

Nykyään sukeltajien pidempiin siirtymiin käytetään sähkökäyttöisiä pienempiä sukellusskoottereita, joiden perässä sukeltaja ikään kuin roikkuu. Miinojen löytäminen ja raivaus ovat kehittyneet suurin harppauksin, kun käyttöön on tullut vedenalaisia kauko-ohjattavia laitteita, joissa on videokamera ja tuhoamispanos.

Havasin voi nyt nähdä Forssassa elektroniikkavalmistaja DA-Groupin tiloissa entisessä Hämeen Painon rakennuksessa, jossa on toistaiseksi esillä Forum Marinumin näyttely vedenalaisen sodankäynnin historiasta.

Yleisölle ja ryhmille avoimiin näyttelypäiviin pääsee ilmoittautumalla ennakkoon osoitteessa vello.fi/forummarinum.