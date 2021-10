Pienpetorautoja on jäänyt monen karhun käpälään tänä vuonna.

Sisä-Suomen poliisi päätti lopettaa pienpetorautaan astuneen karhun Pirkanmaan Kihniössä, poliisi tiedottaa. Karhun lopetti riistanhoitoyhdistys viime perjantaina.

Poliisi sai viime viikon torstaina ilmoituksen karhusta, jolla oli riistakamerakuvan perusteella pienpetoraudat kiinni tassussaan. Poliisi katsoi, että karhun hengissä pitäminen olisi aiheuttanut sille kärsimystä, eikä lopettamista lievempää keinoa ollut käytettävissä.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Myös Joensuun Enossa on liikkunut naaraskarhu, jonka käpälään on jäänyt kiinni pienpetoraudat. Aiemmin lokakuussa Itä-Suomen poliisi kertoi yrittävänsä vielä kerran pyydystää ja nukuttaa pentujensa kanssa liikkuvan karhun.

Kaksi viikkoa sitten alkaneen operaation kerrottiin jatkuvan enintään kolmen viikon ajan. Karhua yritettiin heinäkuun alussa pyydystää pyyntihäkillä, mutta se ei onnistunut.

Jos raudat saadaan pois, karhu joko vapautetaan tai lopetetaan riippuen vammojen vakavuudesta.

Aiemmin tänä vuonna pienpetorautojen vuoksi loukkaantunut karhu on lopetettu myös Sonkajärvellä Pohjois-Savossa ja Lieksassa Pohjois-Karjalassa.

Itä-Suomen poliisi kertoi aiemmin saaneensa Lieksassa ja Sonkajärvellä lopetetuista karhuista tutkimustiedot, joiden mukaan molemmilla karhuilla pyyntiraudat olivat niin syvällä jalan sisällä, ettei niitä olisi saatu pois ilman kirurgiaa.