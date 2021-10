Tampereen kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Veikko Vallin (ps) piti valtuuston maanantaisessa kokouksessa useita puheenvuoroja kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Moni valtuutettu on kokenut Vallinin puheet loukkaavina ja rasistisina.

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Veikko Vallin (ps) piti maanantaina Tampereen kaupunginvaltuustossa useita puheenvuoroja, joita moni valtuutettu on kuvaillut loukkaaviksi ja rasistisiksi.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Vallinin jättämää valtuustoaloitetta kiintiöpakolaisten vastaanottamisen keskeyttämisestä. Vallin esitti asian palautusta valmisteluun. Palautusesitys hävisi äänin 57–10.

Vallin puhui muun muassa haitallisesta maahanmuutosta, maahanmuuttajien tekemistä rikoksista ja väitti, että Tampereella suurimmat vuokra-asunnot annetaan maahanmuuttajille.

Esimerkiksi yhden puheenvuoronsa aikana Vallin luetteli etunimeltä väitettyjen, ruotsalaisten rikoksentekijöiden arabiankielisiä nimiä ja tapausten väitettyjä tutkintanimikkeitä. ”Lopeta!” salissa huudettiin kesken Vallinin puheen. ”Kuinka kehtaat?”

Myös kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd) keskeytti Vallinin. ”Nyt kolme minuuttia on täynnä eli ei.”

”Vetoan teihin, että pysytään tässä aiheessa tiukasti. Teillä on ollut jo useampi puheenvuoro tähän liittyen ja ehdottomasti en rajaa teidän oikeuttanne käyttää (puheoikeuttanne). Ehdottomasti saatte puhua, mutta toivon, että pysytään tässä aiheessa ja vetoan siihen, että puheenvuorot olisivat kaikkia kunnioittavia", Nurminen jatkoi.

Valtuutetuilla on lain mukaan oikeus käyttää puhevaltaa valtuuston kokouksissa. Puheenvuorojen sisällön tulee koskea käsiteltävänä olevaa asiaa.

Kaupunginvaltuuston kokous herätti heti maanantai-iltana runsasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) kuvaili tuoreeltaan riman alittuneen. ”Tampere on koti kaikille asukkailleen riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai ihonväristään”, Ikonen kirjoitti Twitterissä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä uhkasi poistua kokouksesta, jos ryhmän rasistiseksi kuvailema puhe ei lopu. Ryhmän yhteisellä Twitter-tilillä Vallinin puheita on kuvattu ihmisvihamielisiksi. Vasemmisto ilmoitti tuomitsevansa Vallinin puheet.

Myös sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä on ilmaissut järkytystä Vallinin puheista.

Valtuutettu Jaakko Mustakallio (vihr) muistutti, että YK:n ihmisoikeussopimukset koskevat myös Tampereen kaupunginvaltuuston työskentelyä.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Jaakko Stenhällin mukaan hänen ryhmänsä tulee vaatimaan, että kokouksessa pidetyt puheet käydään läpi. Stenhäll kuvailee kokouksessa kuullun maahanmuuttokeskustelun olleen monin tavoin asiatonta.

Vallinin puheet ovat saaneet myös tukea. Esimerkiksi perussuomalaisten kaupunginvaltuutetun Joakim Vigeliuksen mukaan muut valtuutetut ovat kokouksessa syyttäneet Vallinia perusteetta.

"Valtuuston puheenjohtaja ja lakimies eivät näe puheessa ongelmaa”, tulkitsi Vigelius twiitissään.

Aihetta kommentoitiin tiistaina aamulla myös perussuomalaisten virallisella Twitter-tilillä. ”Politiikassa politisoidaan asioista. Get over it”, tviitissä kirjoitetaan. Tampereen valtuustoon tviitti on yhdistetty #trevaltuusto-tunnisteella.