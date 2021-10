Kaikista kyselyyn vastaajista 44 prosenttia oli käyttänyt jotain kuritus­väkivallan muotoa.

Suomalaisten suhtautuminen lasten väkivaltaiseen kurittamiseen on muuttunut sallivammaksi, kertoo Lastensuojelun Keskusliiton tuore selvitys.

Kyselyyn vastaajista 14 prosenttia piti kuritusväkivaltaa hyväksyttävänä kasvatuskeinona, ja se nähdään lapselle vähemmän haitallisena kuin aiemmin.

”Suurin osa suomalaisista ei edelleenkään pidä lapsiin kohdistuvaa ruumiillista kurittamista hyväksyttävänä edes poikkeus­tapauksissa”, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Annukka Paasivirta tiedotteessa.

”On silti huolestuttavaa, että asenteissa ja tietoisuudessa on havaittavissa tällainen muutos. Emme tiedä, onko se seurausta koronapandemiasta vai muusta, mutta on tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota.”

Kuritusväkivallalla tarkoitetaan fyysistä tai henkistä väkivaltaa, jossa vanhempi, muu aikuinen tai sisarus pyrkii aiheuttamaan lapselle kipua rangaistakseen tai säädelläkseen tämän käyttäytymistä. Sitä voi olla esimerkiksi lapsen tukistaminen tai pilkkaaminen.

Erityisesti nuoremmat ikäryhmät tietävät aiempaa heikommin, että lasten ruumiillinen kuritus on lailla kiellettyä.

Selvityksen mukaan 90 prosenttia suomalaisista tietää, että kuritusväkivalta on kiellettyä, kun kaksi vuotta sitten vastaava osuus oli 95 prosenttia.

Kuritusväkivalta kiellettiin Suomessa lailla vuonna 1984.

Lastensuojelun Keskusliiton kyselyn toteutti Taloustutkimus ja siihen vastasi 1 011 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.

Kuritusväkivaltaan suhtautuvat hyväksyvämmin miehet ja he, joilla on omasta lapsuudestaan kokemusta kurittamisesta. He, joilla omaa kokemusta oli, myös käyttivät kuritusväkivaltaa muita enemmän.

Kaikista kyselyyn vastaajista 44 prosenttia oli käyttänyt jotain kuritusväkivallan muotoa. Jopa 32 prosenttia kertoi usein tai joskus tarttuvansa lapseen kovakouraisesti kiinni tai retuuttavansa lasta.

Noin viidesosa vastaajista kertoi tukistavansa lasta usein tai joskus.

”Vanhemmat tarvitsevat nykyistä enemmän matalan kynnyksen apua, tietoa ja tukea kasvatustilanteisiin”, sanoo Paasivirta tiedotteessa.