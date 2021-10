Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Tietoturva

IL: Tori.fi-käyttäjien puhelin­numeroita päätynyt tietojen­kalastelijoiden käsiin

Torin tiedossa on muutamia kymmeniä käyttäjiä, joita on lähestytty huijaustarkoituksessa siitä huolimatta, että he ovat piilottaneet puhelinnumeronsa ilmoituksestaan.

Verkon Tori.fi-palvelun käyttäjien puhelinnumeroita on päätynyt tietojenkalastelijoiden käsiin, kertoo Iltalehti. Tori.fi on verkossa toimiva osto- ja myyntipaikka. Ilmoituksen jättäjän on aina ilmoitettava oma puhelinnumeronsa palvelulle, mutta numeron voi halutessaan piilottaa ilmoituksesta. Yrityksen tiedossa on muutamia kymmeniä käyttäjiä, joita on lähestytty huijaustarkoituksessa Whatsapp-pikaviestipalvelun kautta, vaikka he eivät ole julkaisseet ilmoituksessa puhelinnumeroaan. ”Torin järjestelmässä on havaittu tietoturva­haavoittuvuus, jonka korjasimme heti asian tultua ilmi”, kertoi Tori.fi:n liiketoimintojohtaja Jenni Tuomisto Iltalehdelle. ”Poikkeuksellista tietoteknistä osaamista omaava taho on pystynyt käyttämään haavoittuvuutta poikkeukselliseen tarkoitukseen. Käytännössä taho on päässyt käsiksi ilmoittajien puhelinnumeroihin.” Tuomisto ei kertonut Iltalehdelle, kuinka laaja vuoto on kyseessä tai mikä sen on aiheuttanut. Tori.fi pyytää käyttäjiä, joita on yritetty huijata, olemaan yhteydessä yrityksen asiakaspalveluun. Huijatuksi tulleita yritys ohjeistaa tekemään rikosilmoituksen poliisille.